本業、業外皆亮眼 聯強上季獲利年增近倍 EPS1.35元 本季動能續強

聯強 (2347) 公告首季財報，單季稅後因有處分轉投資北美新聚思 (Synnex Corp.) 股票大進補，達到 22.51 億元，季增 27%，年增 97%，EPS 為 1.35 元。不過，除了新聚思股票灌頂之外，本業獲利也有佳績，單季合併營業利益 12.68 億元，季減 20%，年增 16.7%，表現穩健。該股週一 (14 日) 跳空開高，最高來到 44.4 元，上漲 2.5%。



聯強元月處分新聚思股票 34.9 萬股，交易金額 4547.4 萬美元，約新台幣逾 13.5 億元，獲利 2561 萬美元，約新台幣 7.6 億元。首季財報認列投資利益 7.2 億元，另還有匯兌收益 3.62 億元，扣除業外支出，整體業外收益高達 14.5 億元，大幅優於上季的 7.34 億元與同期的 4 億元。



關於本業，聯強表示，首季該公司不僅在核心產品領域透過綿密通路布建的優勢，持續保持穩健成長、擴大市占外，在新產品領域的開拓也有明顯的斬獲。在核心產品部分，終端裝置包括筆電、桌機與智慧手機等，因企業換機潮與新產品上市，分別成長 22%、39%。



數據中心相關產品如伺服器、存儲、網路資安等，因企業與政府持續進行數位轉型與加強資訊安全的保護，分別成長 16% 與 62%；至於組件相關產品如繪圖卡與記憶體 / SSD 等，因為挖礦、電競熱潮，以及市場對記憶體容量需求不斷增加，成長率高達 291% 與 82%。



在新產品部分，聯強雲端運算業務從 2016 年自動化平台啟用後，營收維持爆發成長，首季再度成長達 80%；智能物聯網 (AIoT) 領域因持續開發新產品與應用領域，以及拓展新客戶，相關產品成長 132%；智慧裝置產品如智慧音箱、無人機等，因成功導入谷歌 (Google)、亞馬遜(Amazon) 與大疆創新 (DJI) 等全球一線品牌並擴大應用範圍，成長達 195%。



展望第二季，以 4 月營收數字仍然保持強勁動能、年成長達 19% 來看，聯強在新產品、新市場、新通路的布局已帶動營運進入新的成長循環，第二季將可望持續第一季的成長動能。