〈房產〉自住買盤當道 讓利求售屋萬華、內湖與文山最受關注

全台房市自 2014 年反轉以來，目前呈現自住為主的購屋市場，目前的房價走勢以盤整緩跌為主，對自住客來說，實惠的價格、屋主是否讓利都是購屋者關心的要點，房仲業者統計讓利屋主的網路專區，以萬華、內湖、文山三大行政區的點閱增加最速。

據永慶房仲網統計，台北市各行政區降價物件的點閱量，比一般物件點閱量增加最多的前 3 名都在市郊區，分別是萬華區、內湖區及文山區，增加幅度都在 4 成以上，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，北市郊區房價較市中心平實，在自住為主的買方市場中，只要有降價就更能觸動買方購屋的意願，讓點閱量大幅提升，帶來更多的成交機會。

降價物件的點閱量增加最多的區域為萬華區，較一般物件增加 44%，而大樓則是萬華區降價物件中數量最多的產品，謝志傑說，進一步觀察降價大樓的屋齡帶，多以屋齡 5 年內的新屋為主，其中不乏知名社區諸如台北晶麒、台北 ONE (原名京都大觀)、潤泰萬花園、國光國宅等；另外，若從不同產品的點閱量來看，萬華區的套房產品備受關注，降價套房可比一般套房多出 5 成的點閱量，物件多出現在成都路、康定路、昆明街、漢口街一帶。

內湖區降價物件的點閱量增加幅度排名北市第 2，較一般物件增加 43% 緊追在後，謝志傑表示，內湖區的降價產品中，平均每月點閱量最高的是電梯大樓，屋齡多集中在 10-30 年之間，總價多屆在 1500-3500 萬元之間，知名社區如麥帥新城、大湖公園家、昇陽大地、新象年代、愛時代等等。

至於排名第 3 的文山區降價物件點閱量平均每月較一單物件增加 40%，降價物件多是電梯大樓及公寓型產品，謝志傑表示，文山區降價物件中較受青睞的是公寓型產品，總價多落在 900-1800 萬元之間，在木柵路一段、木新路、辛亥路、興隆路、景華街等都有降價物件可供選擇，另外有降價的電梯大樓總價多在 1500 萬至 3000 萬之間，知名社區如觀星台北、國賓伊頓、水沐青華、政大御花園等等。