房市景氣回溫 合庫銀今年拚房貸餘額成長3%

房市溫和回穩，合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀主管表示，今 (2018) 年 3 月底合庫銀房貸餘額 5005 億元，年成長 0.4%，隨著房市回溫，希望全年房貸成長能達到 3% 的目標。此外，搶攻銀髮商機，合庫銀今 (21) 日也宣布，將租賃、不動產開發和預售款等不同類型的信託，結合於安養機構的開發計畫中，此以信託機制結合安養照護產業的創新信託方式，為國內銀行首例。

針對今年房市，合庫銀主管指出，對於今年土建融資餘額持平看待，但在房貸部分，考量整體景氣、買賣移轉棟數回溫，自住客比較願意進場，而觀察目前建商推案，傾向以小坪數為主，加上適度讓利，也成功刺激房市買氣。

若以區域來看，合庫銀主管表示，受惠機場捷運通車，包括新北市林口區、桃園市等都有不錯表現，因此，看好房市正溫和回穩，合庫銀內部也訂下今年房貸成長 3% 的目標。

合庫銀不動產放款占總存款比重逾 29%，已逼近銀行法 30% 限制，因此房貸業務上，合庫銀主管表示，會以自家的土建融資案件為主。

此外，合庫銀今日也宣布，董事長雷仲達出席合勤健康事業公司烏日區「健康共生宅」動土儀式，該筆土地由合勤公司向教育部承租，將建置地下一層地上四層之共生宅，並由合庫銀運用信託機制，協助安養機構業者進行規劃、籌資、興建、運作，此以信託機制結合安養照護產業的創新信託方式，為國內銀行首例。

雷仲達表示，因應高齡化社會，合庫銀 2015 年推出國內首宗商業型以房養老融資方案，協助高齡長輩將不動產活化為養老資金，2016 年推動高齡者及身心障礙者財產信託，提供高齡長輩資產保全規劃，今年也將進一步投入協助安養設施興建相關服務，以信託機制結合安養照護產業，提升高齡長輩安養生活的品質。

而積極推動銀髮商品的還包括臺企銀、臺銀等公股銀，其中臺企銀聚焦銀髮金融三面向，包括以房養老逆向型房貸、安養信託以及家庭信託；臺銀則同樣聚焦以房養老、樂活人生安養信託等商品，以及積極提供高齡化理財規劃，包括黃金存摺、高齡化壽險等。