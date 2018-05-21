瞄準夏季商機 全家與光隆、豐泰攜手推出運動機能T恤、夾腳拖

全家 (5903) 與光隆 (8916)、豐泰(9910) 強強聯手，共同推出運動機能 T 恤、夾腳拖，瞄準炎炎夏季戶外穿搭商機，預期新品可帶動紡織品群業績，較前期成長五成。根據體育署統計，106 年台灣運動人口超過八成五，隨著生活型態轉變，穿著舒適、可對應不同場合的運動機能服飾，成為現代人的生活穿搭風格。



全家便利商店自有品牌 FamilyMart Collection 瞄準夏季民眾戶外活動需求增加，再度與成衣大廠光隆合作，推出吸濕快乾 V 領 T 恤、特色運動帽等運動系列，並邀請年度代言人蕭敬騰參與設計，外型簡潔俐落，為時尚運動風必備單品。



另外，FamilyMart Collection 也首度與國際運動品牌最大代工製鞋廠─豐泰企業合作推出夾腳拖系列，透過原創一體成型的設計，讓民眾夏日輕鬆趴趴走。



全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，近年國人運動風氣盛，帶動運動周邊商品熱銷。「全家」自有品牌 FamilyMart Collection 觀察民眾夏日穿著需求，去年首推運動機能穿搭服飾，市場反應良好，其中運動帽表現最亮眼，推測密集通路點優勢，方便民眾外出防曬需求購買，顯見夏日機能服飾具有商機。



FamilyMart Collection 今年持續以戶外機能務實風為重點開發策略，與光隆、豐泰等大廠合作，推出具設計感且具高 CP 值的機能性穿搭商品，預計新品推出後，將可帶動紡織品群業績較前期成長五成。

