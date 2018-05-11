全家受惠鮮食和電商EC成長動能 Q1獲利較去年同期大增九成

全家 (5903) 公布 4 月營收及第一季財報，4 月營收為 57 億元，相較去年同期成長 11.07%。第一季營收為 163.5 億元，較去年同期成長 10.07%，稅後盈餘為 2.27 億元，較去年同期大幅成長 90.5%，EPS 1.02 元，也較去年同期的 EPS 0.53 元好。4 月營收績效，雖氣溫起落變化幅度大，增加運營對應難度，但鮮食在新品帶動及既存品品質提升，帶動整體成長。



鮮食較去年成長約一成。其中，Let''s Cafe 推出全新品類茶品，與唐寧茶 (TWININGS) 的品牌聯名及新品口味好評，帶動杯裝飲料品群成長超過一成。麵包部分，福比麵包廠持續推出新品，帶動整體成長近兩成，其中，手工甜點表現最為亮眼。其他，掌握春天口味變化，輕食系列商品，包括壽司手捲、三明治、調理麵、沙拉都有一至兩成的增幅。



一般商品部分則以冷藏飲料和冰品表現最為突出。前者主要來自冷藏茶和冷藏奶茶成長，帶動冷藏飲料品群成長超過一成；冰品則發動進口冰品活動，擴大導入獨家日韓夯冰，持續成功帶動冰品業績成長超過三成。



4 月績效卓越，今年第一季表現亦相當亮眼。第一季營收逾 163 億元，較去年同期成長 10%；稅後盈餘則較去年同期成長高超過九成。主要原因是轉投資福比麵包廠的效應逐漸浮現，前期投資的不利因子消除；另一方面，既存店日均營收較去年成長約 6%，兩大營收動能─鮮食和電商 EC 件數成長驅動。



展望第二季，進入傳統運營高峰。鮮食構造改革持續展開，除鎖定米飯、麵食、關東煮等關鍵鮮食品類外，將新增沙拉。自營福比麵包廠在本季將有重磅型新品上市，持續推升麵包營收動能；夏季重量級商品酷繽沙及冰咖啡，亦會再推出消費市場熱門新品，可望藉冰飲點燃夏日營運動能。