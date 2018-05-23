〈金管會立院備詢〉產金分離燒到富邦金 顧立雄一個月內做處置

產金分離議題延燒，立委黃國昌今 (23) 日表示，現行產金分離規範金融機構董事長或總經理，不得經營其他非金融事業的董事長或總經理，但當中存在漏洞，即副董事不在規範內，其中富邦金 (2881-TW) 蔡明忠和蔡明興兄弟就是一例，要求金管會調查，對此，金管會主委顧立雄表示，已請富邦金說明蔡明忠和蔡明興在台灣大、富邦金的分工與權責，會在 1 個月內處置。

產金分離是指產業與金融業的大股東，必須要有一定距離，因金控旗下的銀行收受公眾存款，投資其他產業恐有利益衝突，而各國也都要求金融業須與產業區隔。為了避免金融機構股權過度集中於有產業背景的大股東，只要持有金融機構股權逾 10%，金管會就可以審查其大股東適格性，藉此來把關產金分離。

黃國昌今日在立法院財委會表示，富邦金董事長蔡明興兼台灣大副董，而蔡明忠擔任台灣大董事長兼富邦金副董事長，詢問是否有落實產金分離，要求金管會調查。

對此，金管會銀行局長邱淑貞表示，有請公司方面提供說明，針對蔡明忠和蔡明興在台灣大和富邦金分別任董事長和副董的分工，以及內部簽核作業是否與權責相符等提出說明；而顧立雄也允諾，會在 1 個月內做處置。

此外，針對台新金轉投資彰銀，並派任董事到彰銀，是否有違反「金金分離」，顧立雄表示，金控和銀行，沒有任何的競爭關係，因此台新金派任董事至彰銀，沒有違反金金分離。但若是有石化業的產業背景吳澄清，兼任台新金和彰銀的董事，則涉有「產金分離」的問題。