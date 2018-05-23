騰訊(00700-HK)今日(5月23日)在“雲+未來”峰會上發布《用雲量與數字經濟發展報告(2018)》(簡稱“《報告》”)。

《報告》數據顯示，國内雲計算市場處於爆發增長期。2017年下半年全國“用雲量”總量較上半年環比增長66.5%，年化增長率133.1%。2018年第一季度增速再上台階，較去年同期同比增長138.6%。

2017年“用雲量”年化增速排在前叁位的省份依次為海南、陝西和河北。叁個省份的“用雲量”基數較低，增速都在400%以上。“用雲量”總量最高的叁個省級單位北京、廣東、上海(叁者合計佔2017全國“用雲量”總量的72.8%)。地理分布上看，全國“用雲量”高度集中在北京、上海、深圳、天津、廣州等一線城市。特别是北京、上海、深圳叁城，2017年全年用雲量佔據全國總量的65.3%。其中單北京一個城市就佔到35.4%。

分行業來看，互聯網行業是“用雲量”大戶。2017年中國互聯網行業“用雲量”佔全國總量的79.1%。不僅如此，互聯網行業整體的“用雲量”還在保持高增長，2017年年化增速達到162.0%。

將各省級單位政務服務、金融、傳統行業、互聯網等行業“用雲量”增速與其數字經濟增速做相關性分析。《報告》分析的結果顯示，目前雲計算市場仍然高度集中於北京、上海、深圳等超級城市。雲計算對於社會經濟的滲透，遠沒有我們期望的高。可以說，數字基礎設施的搭建還處於起步階段，數字經濟的發展還遠沒有達到成熟的狀態，各個行業仍然在摸索適合自己數字化發展的道路。

此份《報告》中，騰訊將“用雲量”定義為客戶使用包括服務器、存儲産品、數據庫、IDC帶寬等數十種IaaS服務項目;雲安全、大數據與AI等十多種PaaS服務項目;以及域名、金融雲、中間件等十多種SaaS服務項目在内的標準化後加權平均的總和指標。騰訊希望通過這份報告，為各界理解數字經濟，搭建數字基礎設施提供參考。

來源： 證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)