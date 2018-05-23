中國全通(00633-HK)停牌 莊友堅密密買入民眾金融(00279-HK)

細價股風波不斷，民眾金融(00279-HK)持股約8%的中國全通(00633-HK)今早停牌，另一方面，威華(00622-HK)上周場內以平均0.145元，購入2.23%民眾金融股權。

從中央結算系統(CCASS)顯示，本月15至17日期間，民眾遭4大券行大幅減持，包括民眾證券、摩根士丹利、萬贏證券及中策富匯，合共減少23.9億股，相當於民眾總股本的15.2%；而「細價股玩家」莊友堅掌舵的中南證券則密密掃貨，持倉比例由9.77%升至12.35%，成為民眾第二大持倉券商。

另一方面，聯交所資料顯示，威華達(00622-HK)，於5月17日起在場內以均價0.145元，購入3.5億股民眾金融股權，相當於民眾已發行股股本的2.23%。

民眾金融持有8%的中國全通(00633-HK)今早停牌，稱涉重大收購。中國全通昨晚發出通告，稱獲執董兼主陳元明告知，所持有的114萬股(佔公司已發行股份0.057%)，由於周一公司股價大跌，股票經紀已於同日把股份強制出售。

來源：巴士的

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