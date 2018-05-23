【大行報告】FXTM富拓：美國將取消中興通訊銷售禁令的消息提振中國股市

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga發表報告指，中國股市周二收盤小幅走高，有報導稱中國和美國方面已經就解決中興通訊的爭議問題達成大緻框架方案。

若完成商討，特朗普政府將解除限製美國企業向中興公司銷售零部件和軟件的禁令。同時，中興公司將要被迫對管理層和董事會進行調整併繳納一定數額的罰金。另外，中國將增加進口美國農産品，中美雙方貿易緊張關係繼續得到緩解，這有利於全球市場人氣。

報告稱，新興市場貨幣反彈。中美第二輪經貿磋商取得成果，市場風險偏好上升，多數新興市場貨幣走高。此外，人民幣上揚，不過漲勢能否延續主要取決於投資者是否會對美元進行獲利回吐。全球外匯市場繼續受美元重新走強主導，美元走向仍將為其他貨幣提供指引，因為目前市場尚無新的催化劑。

Lukman Otunuga還指出，英國央行Vlieghe的講話給英鎊帶來一線生機。由於英國央行貨幣政策委員會(MPC)成員Gertjan Vlieghe的鷹派言論略微刺激了英國加息預期，備受打擊的英鎊獲得提振。

Vleighe在他的議會連任聽證會上表示，未來36個月英國可能加息六次。英鎊攀升至1.3491美元的盤中高點，但之後回吐漲幅，原因是投資者轉而關註英國央行行長卡尼的講話尋找進一步指引。有意思的是Vlieghe十分支持英國央行發布未來加息的點陣圖，而副行長Dave Ramsden和MPC委員Michael Saunders都對利率預期持｢更加懷疑｣的態度。

卡尼出席英國國會財政特别委員會聽證會時解釋道第一季度英國經濟是受到了｢暫時性的獨特因素｣影響。他還說到，利率更有可能升高，而不是保持不變，但加息進程將是一個｢緩慢的過程｣，英鎊的走勢反映了投資者依然不確信。

從技術面看，日線圖上英鎊/美元承壓。如果國内疲軟經濟數據和通脹壓力緩解推遲貨幣政策正常化進程，英鎊料延續跌勢。如果英鎊/美元跌破1.3400美元支撐位，則該匯率可能跌向1.3320美元。

黃金方面，美元自5個月高點回落，金價小幅上漲，升至1295美元上方。不過，金價漲勢仍受限於金融市場風險偏好改善。考慮到中美緊張貿易關系緩解支持市場風險偏好、美元走強是當前市場主題，金價可能進一步下挫。黃金市場上週收於1300美元支撐位下方的事實證實了空頭依然處於空置地位。來看技術面，如果金價跌破1280美元，那麽金價有進一步下行空間。 1300美元前期支撐位或轉變為動態阻力位，引發降價跌向1280美元、甚至更低的水平。

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