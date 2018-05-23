台股盤中—權值股撐盤無力 指數失守10900點拚站穩五日線

台股今 (23) 日早盤在台積電等大型權值股撐盤下開高，惟受到股王大立光與股后國巨震盪走低影響，南亞科、統一與台塑等權值股撐盤無力，指數上攻 11000 點追價意願不足，盤中遇反壓由紅翻黑，指數一路下殺失守 10900 點，力拚守穩五日線，預估今日成交量 1400 億元。

台股今日上漲 35.79 點、以 10974.52 點開出，盤中最低 10894.75 點，最高為 10991.96 點；櫃買市場則以 152.69 點開出，盤中最高來到 153.35 點，最低為 152.47 點。

從蘋概三雄表現來看，台積電為三雄中表現最強勢者，早盤開高後持續走揚，盤中上漲逾 0.44%、來到 230 元；大立光早盤開高不久後隨即下挫，失守 4000 元大關，盤中跌幅約 0.88%、來到 3945 元；鴻海則是早盤開高後，盤中由紅翻黑，跌幅約 0.24%，來到 83.8 元。

先前漲多的被動元件族群今日多拉回整理，被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 昨 (22) 日宣布將併購美國天線廠普思，股價開盤就站回 1000 元大關、最高來到 1055 元，再創被動族群新高價，惟盤中由紅翻黑，下挫逾 5%，失守 1000 元大關，來到 917 元。除國巨外，其餘被動元件族群也同樣開高走低，華新科大跌逾 8%，日電貿下挫逾 6%，奇力新下跌近 6%。

漲價題材也帶動矽晶圓與記憶體族群股價勁揚，台勝科除漲價題材外，也受到法說行情驅動，表現相對大盤強勢，盤中大漲逾 3%，合晶也小漲 0.5%；記憶體族群方面，在需求持續強勁，報價可望走揚下，南亞科上漲逾 1.3%，挑戰百元關卡，華邦電也小漲 0.76%。

台勝科相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，生技族群最為強勢，上漲約 1%，其次為網通與觀光族群，表現最為弱勢的電子零組件、水泥族群；櫃買市場則以生醫族群表現最佳，上漲逾 1%，表現最弱勢的同樣為電子零組件族群，其次為紡織類股。

法人指出，目前指數面臨 11000 點關卡套牢賣壓，指數上攻有壓，若外資買盤未能明顯進駐，預期台股短期內將持續高檔震盪整理格局，短線盤勢賣壓仍不小。