恒生跌319點 友邦保險(01299-HK)跌2.5%

恒生指數低開43點，之後跌幅擴大，現跌319點，報30915點，跌穿31000水平；國指報12191點，跌158點。成交509億元。
騰訊(00700-HK)報414.2元，升3.2元，升0.784%；但友邦保險(01299-HK)報71.65元，跌2.5%，是拖低大市其中因素。中國平安(02318-HK)沽壓不輕，報78.1元，跌0.383%，成交15.94億元。拖低大市元兇之一的友邦保險(01299-HK)報71.7元，跌1.756元，跌2.391%，成交10.28億元。
國家發展改革委經濟運行調節局就近期煤價上漲過快，近期將採取增産量、增産能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間。中國神華(01088-HK)現報19.64元，跌1.46元，跌6.9%；兗州煤業股份(01171-HK)報10.9元，跌0.9元，跌7.6%；海螺水泥(00914-HK)報47.75元，跌1.75元，跌3.535%。
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