【異動股】軍工板塊快速拉升 西儀股份(002265-CN)等多股漲停

今早，軍工板塊盤中快速拉升，截止發稿，西儀股份(002265-CN)封漲停報14.76元，江龍船艇(300589-CN)漲停報20.46元，斯太爾(000760-CN)漲停報4.83元，湖南天雁(600698-CN)漲5.75%報6.25元，七一二(603712-CN)漲5.4%報43.95元，*ST船舶(600150-CN)漲3.78%報13.99元，航天長峰(600855-CN)漲3.02%報13.65元，中兵紅箭(000519-CN)、晨曦航空(300581-CN)、中光防雷(300414-CN)等個股紛紛走強。

消息上，多家軍工科研院所改製近期將獲批。5月初，國防科工局等八部門批復中國兵裝集團自動化研究所成為首家軍工科研院所轉製單位。據中國證券報從權威人士處獲悉，近期還將有多家科研院所改製單位獲批，短期内將陸續公布。預計今年首批生産經營類軍工科研院所將完成轉製，年内將分批陸續公布。

安信證券軍工首席分析師馮福章認為，從政策和操作層面來看，考慮到中國電科市場化程度較高、資産涉密程度較低、融資需求較大，院所改革後的註入進度或將領先於其他軍工集團。

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