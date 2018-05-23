【異動股】二胎概念股再度拉升 愛嬰室(603214-CN)等股漲停

今早，二胎概念股盤中再度拉升，愛嬰室(603214-CN)兩連板現漲停報81.99元，延江股份(300658-CN)二板漲停報21.3元，金發拉比(002762-CN)大漲6.78%報18.58元，創源文化(300703-CN)漲6.67報37.91元，群興玩具(002575-CN)漲4.43%報5.66元，高樂股份(002348-CN)漲4.3%報4.37元，海倫鋼琴(300329-CN)、*ST因美(002570-CN)等個股紛紛拉升。

5月22日，彭博報道的一則“中國考慮最快在今年内結束計劃生育政策”的消息引起廣泛關註，目前，針對這一報道，尚未有官方聲明。該消息刺激二胎概念股逆市增長，A股的二胎概念已經聞風而動。

2016年1月1日起，中國開始施行“全面二孩政策”，提倡一對夫妻生育兩個子女。根據國家衛計委的測算，2016年全年出生人口為1786萬人，比上年多增131萬人，人口出生率為12.95%;為近15年以來增速最高的一年。

新生兒出生率提高後，就會帶動相關産業發展，業内分析人士認為，如果“結束計劃生育政策”的消息屬實，那麽相關的母嬰産業將迎來更加快速的發展。

據 Frost & Sullivan 數據，中國城鎮家庭的嬰幼兒年平均消費金額從2007年的4260元增長至2012年的8702元，年均復合增長率為15.4%。

廣發證券認為，城鎮居民的嬰幼兒消費在2013年至2016年間保持快速增長的態勢，2016 年預計達到14000元左右，年復合增長率持續維持在12%以上。新一輪的人口放量和人均消費的提升都將帶給母嬰行業整體巨大的擴容空間，預計2018年母嬰行業規模將超過3萬億。

綜合來看，如“結束計劃生育政策”，那麽主要涉及的行業包括醫藥、食品飲料、教育、服裝等。根據《2015中國教育白皮書》調查顯示，藝術教育支出大約可佔到全部家庭教育支出的 15%-20%左右，而鋼琴成為藝術培訓首選。

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