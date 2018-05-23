【異動股】海南板塊再度走強 海南橡膠(601118-CN)封漲停

今早，海南板塊再度崛起，截止發稿，海南橡膠(601118-CN)封漲停報6.62元，海南瑞澤(002596-CN)大漲5.13%報12.51元，*ST羅頓(600209-CN)漲停漲5.06%報6.44元，海馬汽車(000572-CN)漲4.87%報4.09元，*ST椰島(600238-CN)、羅牛山(000735-CN)、普利製藥(300630-CN)、雙成藥業(002693-CN)、海南高速(000886-CN)等個股紛紛拉升漲超3%。

據工人日報消息，日前從中共海南省委七屆四次全會上獲悉，海南全島實施現行自由貿易試驗區所有試點政策，計劃到2020年取得重要進展。

會議通過的相關決定提出，海南對照高水平貿易和投資自由化便利化要求，在海口綜合保稅區、洋浦保稅區等海關特殊監管區域實行更加開放的管理製度，大幅放寬市場準入。海南深化現代農業、旅遊業、高新技術産業、現代服務業對外開放，在一些重點領域取消外資股比限製和準入限製。加快發展跨境電商、全球維修、郵輪貿易、保稅展示交易等新業態。擴大金融開放，建立自由貿易賬戶體系，探索開展人民幣資本項目可兌換，促進自由貿易試驗區企業跨境投融資便利化，穩妥有序開展離岸金融業務。

海南將實施更加開放便利的離島免稅購物政策，逐步放寬郵輪旅遊管製，優化對郵輪和郵輪旅客多點挂靠、入境免簽、檢疫檢驗等服務。海南將積極發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，打造國家體育旅遊示範區，引進和舉辦國際一流體育賽事。

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