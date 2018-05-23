中國銀行(03988-HK)一季資產減值損失降30%至154.95億元

中國銀行(03988-HK)公告稱，2018年第一季度營業收入1260.86億元(人民幣.下同)，同比降2.65%；公司股東應享稅後利潤490.01億元，同比增5.04%；基本每股收益0.16元，同比升5.21%。核心一級資本充足率為10.94%，一級資本充足率為11.78%，資本充足率為 13.87%。

期內，集團實現淨利息收入860.51億元，同比增長74.43億元，增長9.47%。淨息差1.85%，同比增長0.05個百分點。

集團實現非利息收入400.35億元，同比減少108.80億元，下降21.37%。非利息收入在營業收入中佔比為31.75%，同比下降7.56個百分點。其中，手續費及佣金收支淨額257.82億元，同比增長0.31億元，增長0.12%。

期內資產減值損失顯著下降30.34%至154.95億元，同比減少67.48億元。集團不良貸款總額1,596.47億元，不良貸款率1.43%，不良貸款撥備覆蓋率168.10%。

集團不良貸款總額1,596.47億元，不良貸款率1.43%，不良貸款撥備覆蓋率168.10%。平均總資產回報率(ROA)1.05%，同比下降0.04個百分點。淨資產收益率(ROE)13.92%，同比增長0.18個百分點。

3月末，集團資產總額近20.16萬億元，比上年末增長6,924.02億元，增長3.56%。負債總額近18.58萬億元，比上年末增長6,854.11億元，增長3.83%。其中客戶存款總額14.35萬億元，比上年末增長6,931.74億元，增長5.08%。客戶貸款總額11.13萬億元，比上年末增長2,339.91億元，增長2.15%。 投資總 額 4.72萬億元，比上年末增長 1,663.66 億元，增長 3.65%。

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