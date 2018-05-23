全球第二大銅礦即將易主！力拓首次證實正進行退出談判

世界第二大銅礦、位於印尼巴布亞省的 Grasberg 銅礦場將易主的消息在市場流傳很久，利益關聯人力拓集團首次證實他們參與了直接談判。

路透社稱，力拓（Rio Tinto）周三在回應聲明中確認，正就以 35 億美元的價格出售其在 Grasberg 銅金礦持有的部分權益與意向方印尼國有礦業控股公司亞沙漢鋁業（Inalum）談判。

截至目前，談判各方尚未達成任何交易協議，也不確定意向方是否會簽署具有約束力的協定。「我們不是 Grasberg 銅金礦的股權持有者，我們只有金屬的所有權，因此我們不是談判當事人。」力拓表示，他們只是參與而已。

這筆股權出讓交易仍取決於其合作方美國自由港 - 麥克默倫（Freeport-McMoRan）能否與印尼政府控股的亞沙漢鋁業達成股權轉讓協議。所以，真正的談判方是自由港與印尼政府。

Grasberg 銅金礦由美國自由港的印尼子公司 PT Freeport Indonesia 所有和營運。根據力拓與自由港 1995 年簽署的合資協議，在 2021 年前，Grasberg 產量超過特定水平的部分，力拓可擁有 40% 的市佔率；而在 2021 年後，力拓將擁有全部產量的 40%。

2017 年 1 月 12 日，印尼開始全面禁止銅精礦出口。這使得 Grasberg 銅礦未來營運前景不明。隨後媒體曝出，力拓考慮退出在該銅礦的權益。

Grasberg 銅金礦股權轉讓已經拖了一年多，之所以久拖未決，關鍵在於談判方對於其估值存在巨大分歧。

去年底，印尼能源與礦產資源部長 Ignasius Jonan 表示，印尼政府打算收購力拓持有的 Grasberg 巨型銅礦 40% 的參股權益，計劃在 2018 年完成，並通過國企和其它政府機構完成對 Freeport Indonesia 最終總計 51% 股權的收購。印尼政府目前已持有 Grasberg 項目 9.36% 的股權。

當時華爾街日報稱，美國自由港同意將 Grasberg 巨型銅金礦項目 41.64% 股權出售給印尼政府，但不同意後者給出的 40 億美元估值。他們認為這部分股權的估值為 120 億 - 130 億美元。

去年 8 月，美國自由港宣布將放棄持有的 Grasberg 項目多數股權， 持股比例從 90.64% 降至 49%。作為與印尼政府達成的協議一部分， 美國自由港擁有的採礦許可由此延長至 2041 年。

PT Freeport Indonesia 發言人稱，希望在 6 月底之前結束談判。Freeport 是全球最大的上市銅礦開採商。

Grasberg 銅礦是全球第二大銅礦，於 1988 年由自由港公司發現。該礦已探明銅礦石儲量 28 億噸，礦石還含有金和銀。

在澳洲早盤交易時段，力拓股票一度上漲 0.8%，達到 85.27 美元。