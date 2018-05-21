土耳其「黃金返鄉」 Fed紐約分行黃金庫存跌至冰點

近年來，美國曼哈頓掀起了一場「黃金出走浪潮」。

自 2012 年起，短短六年間多個國家紛紛運回儲存在美國的黃金，紐約聯儲黃金庫存目前已跌至歷史最低點，儲備總計約 5750 噸。

2012 年，委內瑞拉從紐約聯邦儲備銀行將 160 噸，合計約 90 億美元的黃金搬回了家；德國隨後也要求歸還 300 噸的黃金儲備，聯準會預計全程耗時 7 年，勤勞的德人國僅用 4 年便提前完成了任務。無獨有偶，荷蘭也在近年拿回了 122.5 噸的黃金儲備。

繼委內瑞拉、德國、荷蘭等國之後，土耳其也踏上了 "黃金返鄉" 之路。

土耳其媒體 Yeni Safak 報導，作為世界上將黃金儲備於紐約聯邦銀行最多的幾個國家之一，土耳其一個月前宣布，將他們在聯準會的黃金運回伊斯坦布爾證券交易所。這已不是土耳其第一次要求聯準會運回黃金：近幾年土耳其共將 220 噸海外黃金運送回國，僅去年一年便從美國運回 28.7 噸黃金。

瑞士報紙 Schweiz am Wochenende 報導，由於「緊張的政治局勢」，土耳其目前已將在美國所有的黃金儲備運出，並且有約 19 噸的黃金被儲存在巴塞爾國際清算銀行。土耳其的黃金再抵押向來信譽良好，目前尚不清楚其為何將黃金轉移至巴塞爾銀行。

據國際貨幣基金組織統計，截止今年五月，土耳其首都安卡拉黃金儲備大約 596 噸，價值總計約 230 億美元，年增率去年上升了 4 成。如此多的黃金儲備，使土耳其超越印度成為世界第 11 大黃金儲備國。

財政部落格 zerohedge 認為，土耳其總統埃爾多安之所以將黃金運送回國，是因為土耳其央行出於對於總統埃爾多安的恐懼，始終拒絕升息，在過去的一個月里，里拉出現了高達兩位數的通膨，里拉兌美元匯率飛速下跌，截止今日裡拉兌美元匯率跌至 0.2215，創歷史新低。

土耳其央行目前的基準利率為 13.5%，按消費物價數計算的通貨膨脹率是 10.9%。埃爾多安一直批評央行，希望央行能進一步調低利率。然而土耳其通膨率高企，4 月份已高達 10.8%，這使得央行難以輕易降息，因此舉將導致通膨進一步走高。

埃爾多安認為，土耳其貨幣崩潰應當歸咎於國內缺乏黃金實物儲備。

埃爾多安於 4 月 16 日伊斯坦布爾的全球創業大會上表示，國際貸款應該以黃金為基礎而非美元，他對以美元為首的貨幣政策態度強硬，聲稱道：

" 若以美元為領導，各國匯率往往要承受壓力。要想解決各國的匯率問題，應使用不使一國貨幣承壓的物品，例如黃金。」

瑞士貴金屬顧問 Claudio Grass 近日公開發聲，他認為，各國中央銀行在英國脫歐、加泰羅尼亞獨立、川普及東歐國家關繫緊張等政治事件發生幾年前，就已經啟動了黃金回歸計劃，意味著世界正在「去中心化」。

「如果繼續這種趨勢，顯而易見，接下來發生比國家更大性質的分裂將會發生。隨著地緣政治分裂，權力也將被分散化。」