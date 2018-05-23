升息循環下 美銀行業獲利再刷新高！

就在美國國會準備放鬆對華爾街金融監管的同時，美國銀行業們正在創造新一項的獲利記錄。

據美國聯邦存款保險公司 FDIC 週二 (22 日) 公布的最新數字，美國銀行業營業利益在 2018 年前三個月的第 1 季飆升 28% 至 560 億美元。受美國總統川普政府的減稅法案和健康的經濟推動，造成銀行業獲利輕鬆邁向新高。

美銀行業營業利益創新高紀錄 560 億美元 圖片來源：FDIC

FDIC 預計，川普的稅改法案估增加約 67 億美元的銀行業利潤。不過，如果沒有減稅，美國銀行業仍將創下單季營業利潤 494 億美元的獲利紀錄。

美國眾議院也預計近日將通過立法，放鬆 2008 年金融海嘯後訂定的金融監管法規：陶德 - 法蘭克華爾街改造與消費者保護法案」(Dodd- Frank Act)。陶德法案是前總統歐巴馬 (Barack Obama) 於 2010 年 7 月所簽署的法條，目的為監管金融業，避免下一次的金融海嘯發生。

而美國銀行業雖然有陶德法案的箝制，控制業務範圍，但美國銀行業利潤自陶德法案上路至今，仍舊增長了 135%。

據 FDIC 數據顯示，美國 5606 家銀行中的 70% 銀行業，皆在上一季實現利潤增長，同時虧損銀行的比例也下降到 3.9%。FDIC 的問題銀行 (破產風險) 名單則降至 92 間，創下 2008 年第一季以來的最低水平。

摩根士丹利 (MS-US) 和美國銀行 (BAC-US) 第一季財報獲利都創歷史紀錄，另一華爾街大行高盛集團 (GS-US)，獲利能力的關鍵指標也是創下了 5 年新高。更令人印象深刻的是，最大的美國銀行摩根大通 JPMorgan Chase (JPM-US) 上季度獲利 87 億美元，更是任何一間美國銀行業有史以來的最大單季獲利金額。

許多人認為被監管捆綁的地區性銀行，其實獲利看起來也很健康。FDIC 表示，美國 5168 家地區性銀行在第一季獲利增長了 18% 至 61 億美元。同時，社區銀行借貸增長速度也快於整個行業。