美股盤後─川普對中國貿易不滿意 北韓高峰會恐不舉行 道瓊收低178點

川普總統說，與北韓進行的高峰會可能根本不會舉行，他並說對美國與中國的貿易談判不感到滿意，美國股市週二下跌。



道瓊工業平均指數收低 178.88 點或 0.72% 至 24834.41。

Nasdaq 指數收低 15.58 點或 0.21% 至 7378.46。

S&P 500 指數收低 8.57 點或 0.31% 至 2724.44。

費城半導體指數收高 7.63 點或 0.56% 至 1366.97。

「高峰會是否舉行，你們很快就會知道，」川普在白宮告訴記者說。 這場與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，原定於 6 月 12 日在新加坡舉行。

川普亦說，他對上週與中國大陸進行的貿易談判不感到滿意。他稱這次協商只是開始，他的政府將持續努力，以達成最後協議，解決與北京貿易失衡問題。

分析師說，目前仍有許多不確定性，這反應在過去幾個月，交易限於狹幅之內。

股市早場走高，中國大陸說，將降低汽車與零件的進口關稅，為利多。

中國財政部說，部份汽車關稅將由 25% 調降至 15%，某些零件關稅將調降至 6%，七月一日生效。

該消息公布後，福特與通用股價各上漲 0.1% 與 0.5%。

美國財政部長梅努欽週一說，美國與中國的貿易談判已達成非常有意義的進展，他指出：「現在就靠我們雙方確保協議能夠執行。」

梅努欽的談話助使道瓊於週一上漲近 300 點。華爾街解讀該談話顯示，美國與中國的貿易緊張已減緩。週一，道瓊自 3 月以來，首度收盤站上 25000 點。

今年初，美國與中國的貿易緊張升高，加上利率上升，通貨膨脹擔憂，使得股市自記錄高點下滑。其後，主要指數則小幅反彈。

但有分析師說，並不太擔憂兩個大型經濟體的緊張升高，因為提高的關稅金額，遠低於減稅金額，約為 20 比 1。