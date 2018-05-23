[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/22 107/05/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.41650 10.41380 0.00270 0.02593 大華銀多元特別收益平衡基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.33730 9.35340 -0.01610 -0.17213 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.56400 9.58070 -0.01670 -0.17431 中國信託台灣活力基金 16.73000 16.82000 -0.09000 -0.53508 中國信託台灣優勢基金 19.35000 19.44000 -0.09000 -0.46296 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74290 9.73550 0.00740 0.07601 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23200 9.22490 0.00710 0.07697 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18360 10.18610 -0.00250 -0.02454 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64670 9.64970 -0.00300 -0.03109 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40200 10.29760 0.10440 1.01383 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.12790 9.03630 0.09160 1.01369 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.32580 11.27140 0.05440 0.48264 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.28270 10.23330 0.04940 0.48274 中國信託智能運動基金-台幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 中國信託智能運動基金-美元 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97360 10.97350 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39830 9.38410 0.01420 0.15132 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.16320 9.14930 0.01390 0.15192 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56700 9.55810 0.00890 0.09311 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32240 9.31410 0.00830 0.08911 中國信託精穩基金 18.62430 18.64620 -0.02190 -0.11745 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.71000 69.61000 0.10000 0.14366 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.38990 37.29840 0.09150 0.24532 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30990 11.30690 0.00300 0.02653 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96820 10.93140 0.03680 0.33664 元大上證50基金 32.14000 32.08000 0.06000 0.18703 元大大中華TMT基金-人民幣 13.37000 13.15000 0.22000 1.67300 元大大中華TMT基金-新台幣 12.54000 12.30000 0.24000 1.95122 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696 元大大中華價值指數基金-美元 13.69200 13.64800 0.04400 0.32239 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.97600 17.86900 0.10700 0.59880 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59100 11.51400 0.07700 0.66875 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.73300 11.61800 0.11500 0.98984 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.22000 15.18000 0.04000 0.26350 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.31980 47.32650 -0.00670 -0.01416 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30100 10.30810 -0.00710 -0.06888 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.58050 9.58710 -0.00660 -0.06884 元大中國機會債券基金-新台幣 9.97320 9.94920 0.02400 0.24123 元大巴西指數基金 6.02700 6.01800 0.00900 0.14955 元大巴菲特基金 30.99000 31.10000 -0.11000 -0.35370 元大日經225基金 28.90000 28.99000 -0.09000 -0.31045 元大台商收成基金 24.25000 24.30000 -0.05000 -0.20576 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809 元大台灣50單日正向2倍基金 36.82000 37.13000 -0.31000 -0.83490 元大台灣中型100基金 33.87000 33.78000 0.09000 0.26643 元大台灣加權股價指數基金 25.15600 25.23000 -0.07400 -0.29330 元大台灣卓越50基金 81.80000 82.06000 -0.26000 -0.31684 元大台灣金融基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.13000 31.21000 -0.08000 -0.25633 元大台灣高股息基金 26.51000 26.49000 0.02000 0.07550 元大台灣電子科技基金 35.78000 35.81000 -0.03000 -0.08378 元大全球ETF成長組合基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372 元大全球ETF穩健組合基金 14.69000 14.59000 0.10000 0.68540 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 元大全球不動產證券化基金-美元 12.55400 12.52800 0.02600 0.20754 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.59000 0.04000 0.60698 元大全球股票入息基金-美元配息 10.15700 10.12700 0.03000 0.29624 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 元大全球新興市場精選組合基金 14.01000 13.95000 0.06000 0.43011 元大全球農業商機基金 16.70000 16.56000 0.14000 0.84541 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 元大印尼指數基金 8.15400 8.27800 -0.12400 -1.49795 元大印度指數基金 9.31600 9.43700 -0.12100 -1.28219 元大印度基金 12.48000 12.61000 -0.13000 -1.03093 元大多多基金 22.14000 22.15000 -0.01000 -0.04515 元大多福基金 60.26000 60.62000 -0.36000 -0.59386 元大亞太成長基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58400 8.57020 0.01380 0.16102 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.12860 7.11720 0.01140 0.16018 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.00500 9.98700 0.01800 0.18023 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13100 10.20900 -0.07800 -0.76403 元大卓越基金 52.54000 52.66000 -0.12000 -0.22788 元大店頭基金 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 元大泛歐成長基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21290 10.21140 0.00150 0.01469 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29030 9.26410 0.02620 0.28281 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.80320 30.71240 0.09080 0.29565 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.31820 36.18210 0.13610 0.37615 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.68690 19.69810 -0.01120 -0.05686 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.13720 18.10080 0.03640 0.20110 元大美國政府7至10年期債券基金 37.38620 37.26950 0.11670 0.31312 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.73870 20.73730 0.00140 0.00675 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.54580 17.54370 0.00210 0.01197 元大高科技基金 21.10000 20.92000 0.18000 0.86042 元大得利貨幣市場基金 16.23490 16.23470 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96880 11.96870 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.32000 14.41000 -0.09000 -0.62457 元大華夏中小基金 8.62000 8.51000 0.11000 1.29260 元大新中國基金-人民幣 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592 元大新中國基金-美元 11.44200 11.30800 0.13400 1.18500 元大新中國基金-新台幣 11.08000 10.92000 0.16000 1.46520 元大新主流基金 30.74000 30.66000 0.08000 0.26093 元大新東協平衡基金-美元 9.93400 9.92000 0.01400 0.14113 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.01610 10.13250 -0.11640 -1.14878 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04730 10.15970 -0.11240 -1.10633 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35150 10.43940 -0.08790 -0.84200 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14730 9.22500 -0.07770 -0.84228 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73100 9.72390 0.00710 0.07302 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.42620 9.41930 0.00690 0.07325 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.61290 9.58020 0.03270 0.34133 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31690 9.28520 0.03170 0.34140 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49960 9.49140 0.00820 0.08639 元大新興亞洲基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.32410 9.36870 -0.04460 -0.47605 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.20720 9.25120 -0.04400 -0.47561 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.31850 9.33810 -0.01960 -0.20989 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.19940 9.21870 -0.01930 -0.20936 元大萬泰貨幣市場基金 15.08510 15.08490 0.00020 0.00133 元大經貿基金 41.80000 41.68000 0.12000 0.28791 元大實質多重資產基金-人民幣 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 元大實質多重資產基金-美元 9.51600 9.46700 0.04900 0.51759 元大實質多重資產基金-新台幣 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 元大滬深300單日反向1倍基金 14.42000 14.32000 0.10000 0.69832 元大滬深300單日正向2倍基金 16.32000 16.68000 -0.36000 -2.15827 元大精準中小基金 23.12000 23.18000 -0.06000 -0.25884 元大摩臺基金 38.29000 38.40000 -0.11000 -0.28646 元大標普500基金 24.68000 24.42000 0.26000 1.06470 元大標普500單日反向1倍基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 元大標普500單日正向2倍基金 31.95000 31.45000 0.50000 1.58983 元大標智滬深300基金 19.19000 19.01000 0.18000 0.94687 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55930 9.53010 0.02920 0.30640 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14800 10.14700 0.00100 0.00986 元大績效基金 63.48000 63.35000 0.13000 0.20521 元大韓國KOSPI200基金 24.10000 24.14000 -0.04000 -0.16570 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562 日盛上選基金 36.04000 36.26000 -0.22000 -0.60673 日盛小而美基金 19.95000 20.13000 -0.18000 -0.89419 日盛中國內需動力基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64030 11.61900 0.02130 0.18332 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88730 9.86920 0.01810 0.18340 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.93480 11.92640 0.00840 0.07043 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13120 10.12410 0.00710 0.07013 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77970 10.76000 0.01970 0.18309 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13470 9.11800 0.01670 0.18315 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 日盛日盛基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425 日盛目標收益組合基金(美元) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 日盛全球抗暖化基金 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00250 10.01070 -0.00820 -0.08191 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51290 9.52070 -0.00780 -0.08193 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78410 9.78160 0.00250 0.02556 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30740 9.30500 0.00240 0.02579 日盛全球新興債券基金A 10.70040 10.69970 0.00070 0.00654 日盛全球新興債券基金B 8.40360 8.40300 0.00060 0.00714 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41290 2.40870 0.00420 0.17437 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70090 1.69790 0.00300 0.17669 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37600 0.37580 0.00020 0.05322 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26600 0.26580 0.00020 0.07524 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42140 12.40420 0.01720 0.13866 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.63990 8.62800 0.01190 0.13792 日盛亞洲機會基金 7.85000 7.81000 0.04000 0.51216 日盛首選基金 18.38000 18.45000 -0.07000 -0.37940 日盛高科技基金 19.12000 19.23000 -0.11000 -0.57202 日盛貨幣市場基金 14.75250 14.75230 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 44.24000 44.46000 -0.22000 -0.49483 日盛精選五虎基金 40.63000 41.02000 -0.39000 -0.95076 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46940 13.46930 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.26000 36.41000 -0.15000 -0.41197 台新MSCI中國基金 22.69000 22.64000 0.05000 0.22085 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.28000 18.24000 0.04000 0.21930 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.49000 21.69000 -0.20000 -0.92208 台新大眾貨幣市場基金 14.14570 14.14550 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84620 9.84850 -0.00230 -0.02335 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81730 10.81220 0.00510 0.04717 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09080 10.06210 0.02870 0.28523 台新中國通基金 50.52000 50.68000 -0.16000 -0.31571 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57290 0.57210 0.00080 0.13984 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.16000 17.09800 0.06200 0.36262 台新中國精選中小基金-美元 0.42340 0.42140 0.00200 0.47461 台新中國精選中小基金-新台幣 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365 台新主流基金 25.15000 25.22000 -0.07000 -0.27756 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.72000 18.52000 0.20000 1.07991 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62770 0.62260 0.00510 0.81915 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.14000 13.98000 0.16000 1.14449 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47350 0.46960 0.00390 0.83049 台新台灣中小基金 39.72000 39.79000 -0.07000 -0.17592 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.35170 9.30550 0.04620 0.49648 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34380 9.30480 0.03900 0.41914 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.55000 8.49000 0.06000 0.70671 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36430 10.32100 0.04330 0.41953 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 台新印度基金 15.36000 15.54000 -0.18000 -1.15830 台新亞美短期債券基金 10.93120 10.92070 0.01050 0.09615 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65230 8.63860 0.01370 0.15859 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29470 0.29500 -0.00030 -0.10169 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84430 11.82540 0.01890 0.15983 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39760 0.39800 -0.00040 -0.10050 台新真吉利貨幣市場基金 11.07940 11.07920 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 29.63190 29.61970 0.01220 0.04119 台新智慧生活基金-美元 10.30660 10.28880 0.01780 0.17300 台新智慧生活基金-新台幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.89500 8.92410 -0.02910 -0.32608 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.84200 8.84730 -0.00530 -0.05991 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.41990 9.45080 -0.03090 -0.32696 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37200 9.37750 -0.00550 -0.05865 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37400 10.36210 0.01190 0.11484 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34080 0.34130 -0.00050 -0.14650 台新新興市場債券基金(B類型) 7.84320 7.83420 0.00900 0.11488 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27100 0.27140 -0.00040 -0.14738 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.11200 11.01700 0.09500 0.86230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.17000 24.03000 0.14000 0.58261 未來資產全球大消費基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82090 11.80110 0.01980 0.16778 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.65510 9.63890 0.01620 0.16807 未來資產亞洲新富基金 21.96000 21.94000 0.02000 0.09116 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55280 12.55270 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204 未來資產新興市場債券基金A 8.69360 8.69850 -0.00490 -0.05633 未來資產新興市場債券基金B 6.71030 6.71400 -0.00370 -0.05511 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.01200 11.00920 0.00280 0.02543 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28380 10.28150 0.00230 0.02237 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.42410 9.45210 -0.02800 -0.29623 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60120 10.59490 0.00630 0.05946 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51810 8.55650 -0.03840 -0.44878 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64210 9.65030 -0.00820 -0.08497 永豐中小基金 56.15000 55.40000 0.75000 1.35379 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82860 1.82880 -0.00020 -0.01094 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37110 2.37130 -0.00020 -0.00843 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.72550 8.72650 -0.00100 -0.01146 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97590 10.97710 -0.00120 -0.01093 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.04000 4.89000 0.15000 3.06748 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.67000 23.01000 0.66000 2.86832 永豐主流品牌基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779 永豐永豐基金 36.52000 36.52000 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.99770 10.00000 -0.00230 -0.02300 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99760 9.99990 -0.00230 -0.02300 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00560 9.98690 0.01870 0.18725 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00560 9.98690 0.01870 0.18725 永豐亞洲民生消費基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 永豐南非幣2021保本基金 12.77370 12.77490 -0.00120 -0.00939 永豐高科技基金 27.61000 27.42000 0.19000 0.69292 永豐貨幣市場基金 13.86720 13.86700 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02970 2.02970 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38400 2.39060 -0.00660 -0.27608 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84330 7.84380 -0.00050 -0.00637 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34750 10.34820 -0.00070 -0.00676 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 永豐臺灣加權ETF基金 54.47000 54.60000 -0.13000 -0.23810 永豐領航科技基金 43.11000 42.85000 0.26000 0.60677 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.77000 11.85000 -0.08000 -0.67511 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 51.32000 51.41000 -0.09000 -0.17506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46700 11.46360 0.00340 0.02966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60870 9.60600 0.00270 0.02811 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73330 9.73050 0.00280 0.02878 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.58190 9.57950 0.00240 0.02505 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66630 9.66390 0.00240 0.02483 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62500 9.62050 0.00450 0.04678 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88080 9.87620 0.00460 0.04658 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56890 9.56600 0.00290 0.03032 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73660 9.73370 0.00290 0.02979 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 兆豐國際中小基金 16.45000 16.33000 0.12000 0.73484 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.46000 15.36000 0.10000 0.65104 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.48000 21.32000 0.16000 0.75047 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.65000 21.52000 0.13000 0.60409 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830 兆豐國際生命科學基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37450 10.33320 0.04130 0.39968 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74580 10.72200 0.02380 0.22197 兆豐國際全球高股息基金 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 兆豐國際全球基金 32.35000 32.10000 0.25000 0.77882 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21930 10.21740 0.00190 0.01860 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.71530 9.68760 0.02770 0.28593 兆豐國際國民基金 23.02000 23.02000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85590 9.83940 0.01650 0.16769 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89580 7.88260 0.01320 0.16746 兆豐國際萬全基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 兆豐國際電子基金 26.69000 26.73000 -0.04000 -0.14964 兆豐國際綠鑽基金 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.14000 22.24000 -0.10000 -0.44964 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 16.88000 0.06000 0.35545 兆豐國際豐台灣基金 32.99000 32.92000 0.07000 0.21264 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48810 12.48800 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05090 11.04950 0.00140 0.01267 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91510 11.91540 -0.00030 -0.00252 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69730 10.69890 -0.00160 -0.01495 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46970 11.46680 0.00290 0.02529 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19330 8.19230 0.00100 0.01221 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58620 9.58680 -0.00060 -0.00626 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09440 9.09570 -0.00130 -0.01429 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.08580 9.08290 0.00290 0.03193 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40180 9.40320 -0.00140 -0.01489 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 合庫全球新興市場基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11820 10.11810 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.58930 9.59860 -0.00930 -0.09689 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.85060 9.86070 -0.01010 -0.10243 合庫新興多重收益基金A類型 10.10740 10.10850 -0.00110 -0.01088 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.61210 11.62900 -0.01690 -0.14533 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.53390 13.57730 -0.04340 -0.31965 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.08370 9.09150 -0.00780 -0.08579 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.71310 9.72360 -0.01050 -0.10798 合庫新興多重收益基金B類型 8.04760 8.04850 -0.00090 -0.01118 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.04960 9.06320 -0.01360 -0.15006 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31700 10.34980 -0.03280 -0.31691 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90770 10.90480 0.00290 0.02659 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.60430 10.63900 -0.03470 -0.32616 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15430 10.16030 -0.00600 -0.05905 安聯中國東協基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 安聯中國策略基金 16.32000 16.20000 0.12000 0.74074 安聯中華新思路基金-人民幣 14.92000 14.74000 0.18000 1.22117 安聯中華新思路基金-美元 14.96000 14.84000 0.12000 0.80863 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.65000 13.51000 0.14000 1.03627 安聯台灣大壩基金 27.43000 27.17000 0.26000 0.95694 安聯台灣科技基金 46.23000 45.84000 0.39000 0.85079 安聯台灣貨幣市場基金 12.47710 12.47690 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.38000 30.16000 0.22000 0.72944 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05990 10.05570 0.00420 0.04177 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98890 14.98380 0.00510 0.03404 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67150 9.66820 0.00330 0.03413 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05740 12.04690 0.01050 0.08716 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07760 10.07330 0.00430 0.04269 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20770 12.20310 0.00460 0.03770 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57830 9.56970 0.00860 0.08987 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41900 9.41500 0.00400 0.04249 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12260 9.11910 0.00350 0.03838 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯全球人口趨勢基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.32000 9.43000 -0.11000 -1.16649 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.11000 34.42000 -0.31000 -0.90064 安聯全球油礦金趨勢基金 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 安聯全球計量平衡基金 12.87000 12.78000 0.09000 0.70423 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03720 12.02460 0.01260 0.10479 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49280 10.48190 0.01090 0.10399 安聯全球新興市場基金 18.81000 18.70000 0.11000 0.58824 安聯全球農金趨勢基金 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905 安聯全球綠能趨勢基金 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 安聯亞洲動態策略基金 25.25000 25.07000 0.18000 0.71799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98760 9.98510 0.00250 0.02504 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79050 9.78820 0.00230 0.02350 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.19260 83.12090 0.07170 0.08626 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.63470 12.63020 0.00450 0.03563 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.97980 65.92400 0.05580 0.08464 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93990 9.93630 0.00360 0.03623 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51600 2.51370 0.00230 0.09150 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64860 10.63610 0.01250 0.11752 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10100 2.09900 0.00200 0.09528 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89390 8.88140 0.01250 0.14074 宏利台灣動力基金 33.42000 33.63000 -0.21000 -0.62444 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.43420 10.42930 0.00490 0.04698 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95570 9.92510 0.03060 0.30831 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31240 8.30890 0.00350 0.04212 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.13020 8.10990 0.02030 0.25031 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 宏利全球債券組合基金 12.94700 12.93910 0.00790 0.06106 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76010 2.76000 0.00010 0.00362 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64640 11.64030 0.00610 0.05240 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69790 8.69310 0.00480 0.05522 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27130 2.26880 0.00250 0.11019 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.69030 10.66290 0.02740 0.25697 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30490 4.29410 0.01080 0.25151 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69860 0.69700 0.00160 0.22956 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.05000 19.97000 0.08000 0.40060 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61700 11.61040 0.00660 0.05685 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36280 10.35820 0.00460 0.04441 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02760 10.01560 0.01200 0.11981 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06000 9.05730 0.00270 0.02981 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58880 8.58500 0.00380 0.04426 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44450 8.43130 0.01320 0.15656 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58430 8.57760 0.00670 0.07811 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74430 2.74530 -0.00100 -0.03643 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40150 -0.00020 -0.04981 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.12800 12.12430 0.00370 0.03052 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91710 0.91710 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.49140 7.48930 0.00210 0.02804 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08310 2.08410 -0.00100 -0.04798 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29930 0.29950 -0.00020 -0.06678 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20440 9.20040 0.00400 0.04348 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33730 0.33740 -0.00010 -0.02964 宏利萬利貨幣市場基金 13.63010 13.63000 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.92000 2.90000 0.02000 0.68966 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951 宏利臺灣股息收益基金 30.33000 30.53000 -0.20000 -0.65509 宏利澳幣保本基金 11.94120 11.93500 0.00620 0.05195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87730 9.88070 -0.00340 -0.03441 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.90620 9.89910 0.00710 0.07172 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05210 9.02140 0.03070 0.34030 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59730 10.56140 0.03590 0.33992 貝萊德亞美利加收益基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 貝萊德新台幣基金 12.92550 12.92540 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.04000 26.09000 -0.05000 -0.19164 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18200 11.17670 0.00530 0.04742 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25120 10.22270 0.02850 0.27879 保德信大中華基金 31.81000 31.59000 0.22000 0.69642 保德信中小型股基金 47.82000 47.68000 0.14000 0.29362 保德信中國中小基金-人民幣 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 保德信中國中小基金-美元 11.43000 11.30000 0.13000 1.15044 保德信中國中小基金-新臺幣 10.73000 10.58000 0.15000 1.41777 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87040 9.83340 0.03700 0.37627 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.86580 9.82660 0.03920 0.39892 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97300 9.93640 0.03660 0.36834 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.68460 10.64530 0.03930 0.36918 保德信中國品牌基金-人民幣 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 保德信中國品牌基金-美元 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 保德信台商全方位基金 38.78000 38.56000 0.22000 0.57054 保德信全球中小基金 30.32000 30.12000 0.20000 0.66401 保德信全球消費商機基金 17.53000 17.42000 0.11000 0.63146 保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188 保德信全球資源基金 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 保德信全球醫療生化基金-美元 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.72000 30.80000 -0.08000 -0.25974 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89580 9.87930 0.01650 0.16702 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60940 10.59150 0.01790 0.16900 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13280 9.09310 0.03970 0.43659 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78050 9.73800 0.04250 0.43643 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27170 8.26730 0.00440 0.05322 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76540 10.75980 0.00560 0.05205 保德信亞太基金 22.62000 22.48000 0.14000 0.62278 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48440 8.47220 0.01220 0.14400 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10330 11.08740 0.01590 0.14341 保德信店頭市場基金 35.20000 35.17000 0.03000 0.08530 保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818 保德信金平衡基金 29.82000 29.88000 -0.06000 -0.20080 保德信金滿意基金 42.52000 42.54000 -0.02000 -0.04701 保德信科技島基金 26.28000 26.23000 0.05000 0.19062 保德信高成長基金 96.91000 97.00000 -0.09000 -0.09278 保德信第一基金 27.84000 27.93000 -0.09000 -0.32223 保德信貨幣市場基金 15.75000 15.74980 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66140 10.62480 0.03660 0.34448 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54640 10.48190 0.06450 0.61535 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91110 10.87550 0.03560 0.32734 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.10590 10.04590 0.06000 0.59726 保德信新世紀基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08090 8.08240 -0.00150 -0.01856 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73820 10.74020 -0.00200 -0.01862 保德信新興趨勢組合基金 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 保德信瑞騰基金 15.53230 15.53190 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75680 9.75750 -0.00070 -0.00717 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90840 9.90970 -0.00130 -0.01312 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67090 9.67020 0.00070 0.00724 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73530 9.73430 0.00100 0.01027 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78170 9.78980 -0.00810 -0.08274 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78200 9.79010 -0.00810 -0.08274 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76080 9.77000 -0.00920 -0.09417 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76090 9.77020 -0.00930 -0.09519 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.78460 9.79000 -0.00540 -0.05516 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.63620 9.64440 -0.00820 -0.08502 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.57620 9.58570 -0.00950 -0.09911 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96020 1.95910 0.00110 0.05615 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62950 2.62800 0.00150 0.05708 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30790 0.30790 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44890 0.44890 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.73480 8.72450 0.01030 0.11806 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90080 11.88570 0.01510 0.12704 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59530 9.59210 0.00320 0.03336 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60070 11.59650 0.00420 0.03622 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08240 9.08530 -0.00290 -0.03192 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00790 11.01140 -0.00350 -0.03179 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08350 10.09540 -0.01190 -0.11788 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93000 9.93640 -0.00640 -0.06441 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12120 10.12210 -0.00090 -0.00889 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60290 10.60260 0.00030 0.00283 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01160 10.00980 0.00180 0.01798 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81520 9.81740 -0.00220 -0.02241 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04150 10.04370 -0.00220 -0.02190 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75500 9.75240 0.00260 0.02666 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88760 9.88530 0.00230 0.02327 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.34370 10.35310 -0.00940 -0.09079 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.38570 6.38170 0.00400 0.06268 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76700 10.76020 0.00680 0.06320 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64020 11.64010 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 施羅德樂活中小基金-I類型 4549.520004533.80000 15.72000 0.34673 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.85330 10.83060 0.02270 0.20959 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.07820 12.07500 0.00320 0.02650 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31420 11.31410 0.00010 0.00088 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.73510 9.71470 0.02040 0.20999 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.35590 10.35310 0.00280 0.02705 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.15010 10.15000 0.00010 0.00099 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.15220 11.12890 0.02330 0.20936 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.91770 11.91460 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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83180 9.83970 -0.00790 -0.08029 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91860 9.92600 -0.00740 -0.07455 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.59050 10.58080 0.00970 0.09168 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79660 11.79500 0.00160 0.01357 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25910 11.25940 -0.00030 -0.00266 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13980 9.13150 0.00830 0.09089 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90240 9.90100 0.00140 0.01414 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76640 9.76680 -0.00040 -0.00410 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30550 10.29610 0.00940 0.09130 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98390 10.98230 0.00160 0.01457 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87750 10.87780 -0.00030 -0.00276 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14000 9.13160 0.00840 0.09199 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90280 9.90140 0.00140 0.01414 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76680 9.76710 -0.00030 -0.00307 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.58000 13.48000 0.10000 0.74184 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.65000 14.58000 0.07000 0.48011 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.83000 13.69000 0.14000 1.02264 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.71000 13.54000 0.17000 1.25554 柏瑞拉丁美洲基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26120 11.25520 0.00600 0.05331 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44330 7.43940 0.00390 0.05242 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30330 11.29080 0.01250 0.11071 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97910 10.97420 0.00490 0.04465 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16460 10.16170 0.00290 0.02854 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39520 8.38590 0.00930 0.11090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49110 9.48700 0.00410 0.04322 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52220 9.51960 0.00260 0.02731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56100 10.55630 0.00470 0.04452 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92640 9.91540 0.01100 0.11094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14820 10.14540 0.00280 0.02760 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83300 9.82870 0.00430 0.04375 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.07110 9.06110 0.01000 0.11036 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99870 8.99930 -0.00060 -0.00667 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54420 9.54160 0.00260 0.02725 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98020 12.00110 -0.02090 -0.17415 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.49410 11.52570 -0.03160 -0.27417 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.96440 10.99620 -0.03180 -0.28919 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.25090 7.26360 -0.01270 -0.17484 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.15090 9.17580 -0.02490 -0.27137 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.78830 9.81670 -0.02840 -0.28930 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.29830 10.31640 -0.01810 -0.17545 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.98180 11.01370 -0.03190 -0.28964 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90170 9.92870 -0.02700 -0.27194 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.24670 9.26290 -0.01620 -0.17489 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.99670 10.02570 -0.02900 -0.28926 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.07000 11.05470 0.01530 0.13840 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.64590 11.63860 0.00730 0.06272 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74270 10.73820 0.00450 0.04191 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.16320 9.15060 0.01260 0.13770 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73990 9.73380 0.00610 0.06267 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.74470 9.74070 0.00400 0.04106 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97710 10.97030 0.00680 0.06199 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87690 9.86330 0.01360 0.13788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23620 10.23190 0.00430 0.04203 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48560 9.47260 0.01300 0.13724 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.31540 9.30260 0.01280 0.13760 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95800 9.95180 0.00620 0.06230 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.50710 9.50320 0.00390 0.04104 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.25000 18.23000 0.02000 0.10971 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86820 12.86350 0.00470 0.03654 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.92550 10.90930 0.01620 0.14850 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69850 11.68100 0.01750 0.14982 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26960 12.24210 0.02750 0.22463 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.34970 11.33900 0.01070 0.09436 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05380 10.03880 0.01500 0.14942 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49900 10.48330 0.01570 0.14976 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43380 10.41040 0.02340 0.22478 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.46290 10.45310 0.00980 0.09375 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.29500 10.27960 0.01540 0.14981 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.40330 10.39350 0.00980 0.09429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.52000 13.39000 0.13000 0.97087 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.64000 32.25000 -0.61000 -1.89147 國泰大中華基金 21.94000 21.98000 -0.04000 -0.18198 國泰小龍基金 16.42000 16.42000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 46.64000 46.49000 0.15000 0.32265 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.54480 4.51500 0.02980 0.66002 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.44000 21.24000 0.20000 0.94162 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82340 0.81750 0.00590 0.72171 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78100 0.77550 0.00550 0.70922 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07580 2.07640 -0.00060 -0.02890 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68510 9.66530 0.01980 0.20486 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.35050 8.33330 0.01720 0.20640 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32200 0.32190 0.00010 0.03107 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40660 11.40350 0.00310 0.02718 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79030 1.78900 0.00130 0.07267 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20900 10.18430 0.02470 0.24253 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34520 0.34530 -0.00010 -0.02896 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.95990 4.90600 0.05390 1.09865 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.39000 23.06000 0.33000 1.43105 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77350 0.76470 0.00880 1.15078 國泰中港台基金人民幣級別 3.72790 3.67590 0.05200 1.41462 國泰中港台基金台幣級別 17.59000 17.29000 0.30000 1.73511 國泰中港台基金美元級別 0.58860 0.58010 0.00850 1.46526 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.92000 27.95000 -0.03000 -0.10733 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.78000 37.77000 0.01000 0.02648 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.04220 10.01600 0.02620 0.26158 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.04220 10.01610 0.02610 0.26058 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.04220 10.01600 0.02620 0.26158 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40060 12.40050 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.96000 29.91000 0.05000 0.16717 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26610 2.25350 0.01260 0.55913 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35670 0.35460 0.00210 0.59222 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47280 0.47460 -0.00180 -0.37927 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.33000 13.19000 0.14000 1.06141 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47240 0.46890 0.00350 0.74643 國泰全球資源基金台幣級別 6.01000 5.95000 0.06000 1.00840 國泰全球資源基金美元級別 0.19720 0.19590 0.00130 0.66360 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41430 0.41310 0.00120 0.29049 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37700 0.37590 0.00110 0.29263 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43780 0.43650 0.00130 0.29782 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49400 0.49740 -0.00340 -0.68355 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.83000 19.61000 0.22000 1.12188 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.27000 21.32000 -0.05000 -0.23452 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40740 2.40820 -0.00080 -0.03322 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.49640 11.47160 0.02480 0.21619 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.46900 10.44650 0.02250 0.21538 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38000 0.37990 0.00010 0.02632 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34600 0.34600 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50040 0.50520 -0.00480 -0.95012 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41090 0.41280 -0.00190 -0.46027 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61980 0.61870 0.00110 0.17779 國泰科技生化基金 39.08000 39.09000 -0.01000 -0.02558 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.20000 25.82000 0.38000 1.47173 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.67000 13.83000 -0.16000 -1.15691 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.55010 37.41710 0.13300 0.35545 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10090 20.11120 -0.01030 -0.05122 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.41430 18.38210 0.03220 0.17517 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92470 38.78420 0.14050 0.36226 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.89590 38.80750 0.08840 0.22779 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.58030 41.45650 0.12380 0.29863 國泰紐幣2021保本基金 11.99410 11.98170 0.01240 0.10349 國泰紐幣八年期保本基金 12.27130 12.25890 0.01240 0.10115 國泰紐幣保本基金 12.31560 12.31040 0.00520 0.04224 國泰高科技基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913 國泰國泰基金台幣I級別 24.92000 24.85000 0.07000 0.28169 國泰國泰基金台幣級別 24.92000 24.85000 0.07000 0.28169 國泰富時中國A50基金 20.83000 20.81000 0.02000 0.09611 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33780 0.33740 0.00040 0.11855 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45440 0.45820 -0.00380 -0.82933 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36880 0.36670 0.00210 0.57268 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49620 0.49810 -0.00190 -0.38145 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35210 0.35080 0.00130 0.37058 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47360 0.47650 -0.00290 -0.60860 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62070 10.60990 0.01080 0.10179 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.73970 7.73190 0.00780 0.10088 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35860 0.35840 0.00020 0.05580 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25810 0.25850 -0.00040 -0.15474 國泰新興市場基金台幣級別 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310 國泰新興市場基金美元級別 0.41440 0.41410 0.00030 0.07245 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10830 2.10940 -0.00110 -0.05215 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41240 1.41320 -0.00080 -0.05661 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34210 0.34210 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36700 0.36700 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23150 0.23150 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50130 10.50220 -0.00090 -0.00857 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.90450 6.90510 -0.00060 -0.00869 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.73000 35.00000 -0.27000 -0.77143 國泰價值卓越基金 17.32000 17.28000 0.04000 0.23148 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.37000 11.26000 0.11000 0.97691 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39850 0.39580 0.00270 0.68216 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.09050 40.07770 0.01280 0.03194 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57870 9.58550 -0.00680 -0.07094 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61620 8.60540 0.01080 0.12550 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53090 10.53840 -0.00750 -0.07117 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56780 9.55580 0.01200 0.12558 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10310 11.10010 0.00300 0.02703 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19620 10.20240 -0.00620 -0.06077 第一金大中華基金 29.79000 29.82000 -0.03000 -0.10060 第一金小型精選基金 43.10000 43.11000 -0.01000 -0.02320 第一金中國世紀基金-人民幣 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112 第一金中國世紀基金-美元 9.84120 9.77930 0.06190 0.63297 第一金中國世紀基金-美元-N 9.84270 9.78060 0.06210 0.63493 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 第一金中概平衡基金 27.08000 26.99000 0.09000 0.33346 第一金台灣貨幣市場基金 15.23360 15.23340 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.66200 177.66000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.13110 14.05950 0.07160 0.50926 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.13170 14.06010 0.07160 0.50924 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.20000 13.10000 0.10000 0.76336 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89350 9.88060 0.01290 0.13056 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89550 9.88260 0.01290 0.13053 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44650 9.41980 0.02670 0.28345 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47050 9.44370 0.02680 0.28379 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26590 10.25250 0.01340 0.13070 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80730 9.77960 0.02770 0.28324 第一金全球大趨勢基金 23.75000 23.49000 0.26000 1.10685 第一金全球不動產證券化基金A 8.04350 8.00640 0.03710 0.46338 第一金全球不動產證券化基金B 5.77120 5.74450 0.02670 0.46479 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29670 9.26080 0.03590 0.38766 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29780 9.26190 0.03590 0.38761 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.53070 9.49390 0.03680 0.38762 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.53190 9.49520 0.03670 0.38651 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67710 8.64120 0.03590 0.41545 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15190 10.10990 0.04200 0.41543 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75510 9.75850 -0.00340 -0.03484 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75520 9.75860 -0.00340 -0.03484 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05140 8.05420 -0.00280 -0.03476 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89480 8.88920 0.00560 0.06300 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89500 8.88940 0.00560 0.06300 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02320 11.02700 -0.00380 -0.03446 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02400 11.02780 -0.00380 -0.03446 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95430 9.95570 -0.00140 -0.01406 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65650 14.64730 0.00920 0.06281 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.01240 14.89660 0.11580 0.77736 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.03090 14.91500 0.11590 0.77707 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.80000 13.66000 0.14000 1.02489 第一金亞洲科技基金 21.15000 21.01000 0.14000 0.66635 第一金亞洲新興市場基金 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 第一金店頭市場基金 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 第一金創新趨勢基金 27.98000 28.07000 -0.09000 -0.32063 第一金電子基金 37.24000 37.21000 0.03000 0.08062 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.63000 19.71000 -0.08000 -0.40589 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340 統一大中華中小基金(美元) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840 統一大中華中小基金(新台幣) 14.61000 14.34000 0.27000 1.88285 統一大滿貫基金 34.28000 34.03000 0.25000 0.73465 統一大龍印基金 17.04000 16.99000 0.05000 0.29429 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.43000 10.25000 0.18000 1.75610 統一大龍騰中國基金(美元) 10.27000 10.12000 0.15000 1.48221 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.34000 11.15000 0.19000 1.70404 統一中小基金 28.47000 28.13000 0.34000 1.20867 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.52570 9.52420 0.00150 0.01575 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.58420 9.60890 -0.02470 -0.25705 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16320 9.15690 0.00630 0.06880 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.15070 11.14880 0.00190 0.01704 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.14060 11.16920 -0.02860 -0.25606 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65380 10.64650 0.00730 0.06857 統一台灣動力基金 18.80000 18.51000 0.29000 1.56672 統一全天候基金 119.46000 119.09000 0.37000 0.31069 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56820 8.53270 0.03550 0.41605 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92800 8.91530 0.01270 0.14245 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83020 8.79300 0.03720 0.42306 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76420 8.72790 0.03630 0.41591 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.13220 9.11920 0.01300 0.14256 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03210 8.99400 0.03810 0.42362 統一全球債券組合基金 11.93210 11.92510 0.00700 0.05870 統一全球新科技基金(人民幣) 15.62000 15.47000 0.15000 0.96962 統一全球新科技基金(美元) 15.82000 15.70000 0.12000 0.76433 統一全球新科技基金(新台幣) 14.74000 14.59000 0.15000 1.02810 統一亞太基金 27.47000 27.23000 0.24000 0.88138 統一亞洲大金磚基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 統一奔騰基金 64.27000 64.20000 0.07000 0.10903 統一強棒貨幣市場基金 16.64160 16.64140 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.44000 10.27000 0.17000 1.65531 統一強漢基金(美元) 10.12000 9.97000 0.15000 1.50451 統一強漢基金(新台幣) 25.88000 25.43000 0.45000 1.76956 統一統信基金 34.89000 34.74000 0.15000 0.43178 統一黑馬基金 64.92000 64.79000 0.13000 0.20065 統一新亞洲科技能源基金 20.03000 19.85000 0.18000 0.90680 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.18420 8.17940 0.00480 0.05868 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26420 10.25820 0.00600 0.05849 統一經建基金 50.53000 50.36000 0.17000 0.33757 統一龍馬基金 73.15000 72.41000 0.74000 1.02196 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.89000 24.81000 0.08000 0.32245 野村中小基金 52.09000 52.27000 -0.18000 -0.34437 野村中國機會基金 15.00000 14.84000 0.16000 1.07817 野村巴西基金 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265 野村日本領先基金 12.58000 12.63000 -0.05000 -0.39588 野村台灣高股息基金 22.32000 22.32000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 38.90000 38.94000 -0.04000 -0.10272 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67600 9.68770 -0.01170 -0.12077 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66320 9.66290 0.00030 0.00310 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67240 9.67240 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75750 9.76920 -0.01170 -0.11976 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72780 9.72710 0.00070 0.00720 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69840 9.69840 0.00000 0.00000 野村平衡基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 野村全球生技醫療基金 16.19000 16.26000 -0.07000 -0.43050 野村全球品牌基金 28.53000 28.30000 0.23000 0.81272 野村全球氣候變遷基金 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.24000 0.14000 1.05740 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.77000 19.57000 0.20000 1.02197 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464 野村全球短期收益基金-美元計價 10.51480 10.52320 -0.00840 -0.07982 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38290 10.38170 0.00120 0.01156 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62730 9.61390 0.01340 0.13938 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38110 9.35670 0.02440 0.26078 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88440 8.85090 0.03350 0.37849 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08580 11.07050 0.01530 0.13821 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60930 10.58160 0.02770 0.26178 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09980 10.06200 0.03780 0.37567 野村成長基金 28.52000 28.61000 -0.09000 -0.31458 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.63740 9.63390 0.00350 0.03633 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.64520 9.63010 0.01510 0.15680 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62030 9.58400 0.03630 0.37876 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.88830 9.88470 0.00360 0.03642 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.84430 9.82880 0.01550 0.15770 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82240 9.78530 0.03710 0.37914 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.44000 0.07000 0.52083 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.91160 9.93430 -0.02270 -0.22850 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.85090 9.85880 -0.00790 -0.08013 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80680 9.79710 0.00970 0.09901 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.31880 10.34250 -0.02370 -0.22915 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.18890 10.19710 -0.00820 -0.08042 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14900 10.13890 0.01010 0.09962 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.87890 8.87190 0.00700 0.07890 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57060 9.58900 -0.01840 -0.19189 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.45480 9.46060 -0.00580 -0.06131 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31020 13.29970 0.01050 0.07895 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.39740 12.42140 -0.02400 -0.19321 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.15370 10.16000 -0.00630 -0.06201 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23710 10.24870 -0.01160 -0.11319 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92070 9.92060 0.00010 0.00101 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38690 9.37780 0.00910 0.09704 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01850 11.00780 0.01070 0.09720 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27230 11.25970 0.01260 0.11190 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.84450 10.81980 0.02470 0.22829 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.46540 10.42680 0.03860 0.37020 野村泰國基金 43.58000 43.10000 0.48000 1.11369 野村高科技基金 12.75000 12.71000 0.04000 0.31471 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.53950 10.50550 0.03400 0.32364 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.68110 10.65170 0.02940 0.27601 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.97350 9.93080 0.04270 0.42998 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.70170 9.63940 0.06230 0.64631 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78600 9.75520 0.03080 0.31573 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99130 11.95260 0.03870 0.32378 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.98310 12.94630 0.03680 0.28425 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.04360 10.99640 0.04720 0.42923 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74720 10.67810 0.06910 0.64712 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.07830 11.04310 0.03520 0.31875 野村貨幣市場基金 16.24880 16.24860 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.08000 17.01000 0.07000 0.41152 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97110 7.96230 0.00880 0.11052 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68250 11.66950 0.01300 0.11140 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.60000 7.49000 0.11000 1.46862 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 野村精選貨幣市場基金 12.07070 12.07070 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 野村歐洲高股息基金累積型 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 野村積極成長基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 野村優質基金 35.31000 35.29000 0.02000 0.05667 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63580 8.64940 -0.01360 -0.15724 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02740 8.03060 -0.00320 -0.03985 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84630 7.84350 0.00280 0.03570 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51990 11.53800 -0.01810 -0.15687 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50360 10.50770 -0.00410 -0.03902 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29600 10.29240 0.00360 0.03498 野村環球基金-人民幣計價 15.59000 15.51000 0.08000 0.51580 野村環球基金-美元計價 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 野村環球基金-新臺幣計價 16.87000 16.73000 0.14000 0.83682 野村鴻利基金 22.99000 22.97000 0.02000 0.08707 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84950 16.84940 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.03000 21.07000 -0.04000 -0.18984 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458 野村鑫平衡組合基金 14.96000 14.91000 0.05000 0.33535 野村鑫全球債券組合基金 13.12420 13.11640 0.00780 0.05947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.68770 9.69550 -0.00780 -0.08045 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.67440 9.68760 -0.01320 -0.13626 凱基台商天下基金 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617 凱基台灣精五門基金 21.16000 21.22000 -0.06000 -0.28275 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.84830 10.83280 0.01550 0.14308 凱基亞太高股息基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365 凱基亞洲四金磚基金 18.12000 18.14000 -0.02000 -0.11025 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.40140 13.39420 0.00720 0.05375 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53130 11.53120 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.75000 27.86000 -0.11000 -0.39483 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.26000 21.07000 0.19000 0.90176 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.16850 20.99920 0.16930 0.80622 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.50000 18.41000 0.09000 0.48886 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.15680 18.11140 0.04540 0.25067 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 凱基資源國基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.82600 11.78300 0.04300 0.36493 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.29480 11.23630 0.05850 0.52063 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501 凱基護城河基金-台幣計價A 13.07000 12.95000 0.12000 0.92664 凱基護城河基金-美元計價B 13.15320 13.06940 0.08380 0.64119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.69000 14.78000 -0.09000 -0.60893 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.37000 30.98000 0.39000 1.25888 富邦NASDAQ-100基金 28.49000 28.25000 0.24000 0.84956 富邦上証180基金 32.10000 32.27000 -0.17000 -0.52681 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24520 0.24410 0.00110 0.45063 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.36000 7.31000 0.05000 0.68399 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.21000 44.15000 -0.94000 -2.12911 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.95950 11.94990 0.00960 0.08034 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.31420 11.29900 0.01520 0.13453 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.11460 11.06420 0.05040 0.45552 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.54250 10.53410 0.00840 0.07974 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.89320 9.88000 0.01320 0.13360 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.72730 9.68330 0.04400 0.45439 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79980 20.79190 0.00790 0.03800 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24480 11.24160 0.00320 0.02847 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81800 10.77470 0.04330 0.40187 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85340 12.85940 -0.00600 -0.04666 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90280 1.90180 0.00100 0.05258 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52510 9.52960 -0.00450 -0.04722 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45760 1.45680 0.00080 0.05491 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58250 11.58430 -0.00180 -0.01554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74220 1.74130 0.00090 0.05169 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07920 10.08070 -0.00150 -0.01488 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53540 1.53450 0.00090 0.05865 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.44000 25.55000 -0.11000 -0.43053 富邦日本東証基金 23.00000 23.07000 -0.07000 -0.30342 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.32000 43.41000 -0.09000 -0.20733 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.02000 48.31000 -0.29000 -0.60029 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.68000 50.83000 -0.15000 -0.29510 富邦台灣心基金 23.92000 23.93000 -0.01000 -0.04179 富邦台灣釆吉50基金 47.44000 47.59000 -0.15000 -0.31519 富邦台灣科技指數基金 51.44000 51.38000 0.06000 0.11678 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29150 0.28980 0.00170 0.58661 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32440 2.32380 0.00060 0.02582 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34090 0.34050 0.00040 0.11747 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66020 10.64640 0.01380 0.12962 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02390 2.02310 0.00080 0.03954 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32810 0.32770 0.00040 0.12206 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22950 9.21750 0.01200 0.13019 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.64000 -0.14000 -0.61837 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.12000 28.56000 -0.44000 -1.54062 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62380 15.62360 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.49000 69.49000 0.00000 0.00000 富邦科技基金 26.96000 26.94000 0.02000 0.07424 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.38630 39.27260 0.11370 0.28951 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.00370 37.85830 0.14540 0.38406 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.73260 37.60730 0.12530 0.33318 富邦恒生國企ETF基金 22.13000 22.07000 0.06000 0.27186 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.86000 34.58000 0.28000 0.80972 富邦高成長基金 26.41000 26.44000 -0.03000 -0.11346 富邦基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 富邦深証100基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 富邦富時歐洲ETF基金 21.18000 21.17000 0.01000 0.04724 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40260 0.40230 0.00030 0.07457 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19220 12.19280 -0.00060 -0.00492 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53250 9.53300 -0.00050 -0.00524 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30190 0.00030 0.09937 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90520 8.90560 -0.00040 -0.00449 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.59710 9.62260 -0.02550 -0.26500 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.85690 9.85670 0.00020 0.00203 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.59710 9.62260 -0.02550 -0.26500 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85690 9.85670 0.00020 0.00203 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 19.91000 -0.12000 -0.60271 富邦精準基金 49.83000 49.75000 0.08000 0.16080 富邦精銳中小基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.77000 20.50000 0.27000 1.31707 富邦臺灣公司治理100基金 21.30000 21.38000 -0.08000 -0.37418 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.03000 15.15000 -0.12000 -0.79208 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30610 10.30690 -0.00080 -0.00776 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.22770 11.21140 0.01630 0.14539 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.04170 10.99130 0.05040 0.45854 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10490 10.10570 -0.00080 -0.00792 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.96360 10.94770 0.01590 0.14524 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.76050 10.71140 0.04910 0.45839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.30000 30.41000 -0.11000 -0.36172 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.98750 8.97430 0.01320 0.14709 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.50570 9.49340 0.01230 0.12956 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30400 9.29150 0.01250 0.13453 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80590 9.79140 0.01450 0.14809 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.79390 9.78110 0.01280 0.13086 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58540 9.57270 0.01270 0.13267 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64030 9.62710 0.01320 0.13711 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46180 8.45680 0.00500 0.05912 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45390 9.44980 0.00410 0.04339 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02320 9.01940 0.00380 0.04213 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36000 10.35400 0.00600 0.05795 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.10890 10.10460 0.00430 0.04255 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70470 9.70050 0.00420 0.04330 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13110 9.12690 0.00420 0.04602 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52030 9.51520 0.00510 0.05360 富達卓越領航全球組合基金 15.21000 15.12000 0.09000 0.59524 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70040 8.69820 0.00220 0.02529 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37560 9.37470 0.00090 0.00960 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14540 9.14470 0.00070 0.00765 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.75550 9.75290 0.00260 0.02666 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70060 9.69960 0.00100 0.01031 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49410 9.49330 0.00080 0.00843 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21650 9.21510 0.00140 0.01519 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53620 9.53430 0.00190 0.01993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.54010 9.54290 -0.00280 -0.02934 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.25280 9.24930 0.00350 0.03784 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77860 8.76360 0.01500 0.17116 富蘭克林華美中華基金 14.77000 14.67000 0.10000 0.68166 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.92000 21.01000 -0.09000 -0.42837 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.54000 20.56000 -0.02000 -0.09728 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90230 7.89660 0.00570 0.07218 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.11200 9.11400 -0.00200 -0.02194 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69990 9.70200 -0.00210 -0.02165 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18600 9.17940 0.00660 0.07190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99490 10.99880 -0.00390 -0.03546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83840 8.84150 -0.00310 -0.03506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32020 9.32350 -0.00330 -0.03539 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.86520 13.00500 -0.13980 -1.07497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29140 10.40330 -0.11190 -1.07562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07910 10.07710 0.00200 0.01985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75160 7.75010 0.00150 0.01935 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26730 9.26550 0.00180 0.01943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.56550 10.55130 0.01420 0.13458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59000 7.57970 0.01030 0.13589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09070 9.07850 0.01220 0.13438 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37650 10.37440 0.00210 0.02024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80060 7.79910 0.00150 0.01923 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26490 8.25540 0.00950 0.11508 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37450 9.37300 0.00150 0.01600 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03220 10.03060 0.00160 0.01595 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60170 12.58720 0.01450 0.11520 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.23000 10.36000 -0.13000 -1.25483 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17860 13.11040 0.06820 0.52020 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 富蘭克林華美第一富基金 42.43000 42.37000 0.06000 0.14161 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29140 10.29120 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.56000 13.44000 0.12000 0.89286 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.30000 15.12000 0.18000 1.19048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.24210 8.18370 0.05840 0.71361 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.25710 11.22530 0.03180 0.28329 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.77340 9.77410 -0.00070 -0.00716 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97930 10.98000 -0.00070 -0.00638 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.06440 7.05510 0.00930 0.13182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.32700 9.32240 0.00460 0.04934 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26040 10.25540 0.00500 0.04875 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.62550 10.61150 0.01400 0.13193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.95000 19.88000 0.07000 0.35211 復華人民幣貨幣市場基金 11.54210 11.53930 0.00280 0.02426 復華人生目標基金 40.36620 40.10480 0.26140 0.65179 復華大中華中小策略基金 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969 復華中小精選基金 79.73000 79.02000 0.71000 0.89851 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.62000 11.50000 0.12000 1.04348 復華六年到期新興市場債券基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 復華全方位基金 32.44000 32.23000 0.21000 0.65157 復華全球大趨勢基金-美元 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.24000 21.02000 0.22000 1.04662 復華全球平衡基金-新臺幣 20.37000 20.19000 0.18000 0.89153 復華全球物聯網科技基金-美元 17.31000 16.98000 0.33000 1.94346 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.18000 15.83000 0.35000 2.21099 復華全球原物料基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 復華全球消費基金-新臺幣 13.91000 13.81000 0.10000 0.72411 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45950 11.45510 0.00440 0.03841 復華全球債券基金 13.40770 13.42320 -0.01550 -0.11547 復華全球債券組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.17000 14.07000 0.10000 0.71073 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 復華全球戰略配置強基金-美元 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 復華有利貨幣市場基金 13.42320 13.42300 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 復華亞太成長基金 16.34000 15.95000 0.39000 2.44514 復華亞太神龍科技基金-美元 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.68000 10.48000 0.20000 1.90840 復華東協世紀基金 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622 復華南非幣長期收益基金A 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314 復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 復華南非幣短期收益基金A 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 復華南非幣短期收益基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.94000 12.82000 0.12000 0.93604 復華美國新星基金-新臺幣 12.71000 12.56000 0.15000 1.19427 復華恒生基金 22.51000 22.29000 0.22000 0.98699 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 復華恒生單日正向二倍基金 38.59000 37.75000 0.84000 2.22517 復華神盾基金 28.11980 27.94960 0.17020 0.60895 復華高成長基金 71.80000 71.31000 0.49000 0.68714 復華高益策略組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華貨幣市場基金 14.38320 14.38310 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 19.04000 18.85000 0.19000 1.00796 復華富時台灣高股息低波動基金 50.73000 51.04000 -0.31000 -0.60737 復華復華基金 22.55000 22.44000 0.11000 0.49020 復華華人世紀基金 20.87000 20.51000 0.36000 1.75524 復華傳家二號基金 31.69000 31.44570 0.24430 0.77689 復華傳家基金 26.98510 26.77560 0.20950 0.78243 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.42000 18.37000 0.05000 0.27218 復華新興市場高收益債券基金A 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 復華新興市場高收益債券基金B 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 復華滬深300 A股基金 24.40000 24.56000 -0.16000 -0.65147 復華數位經濟基金 65.52000 65.19000 0.33000 0.50621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76630 9.77250 -0.00620 -0.06344 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62020 9.62230 -0.00210 -0.02182 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91990 9.92630 -0.00640 -0.06448 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74120 9.74330 -0.00210 -0.02155 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.70950 9.72040 -0.01090 -0.11214 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93840 9.92300 0.01540 0.15520 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.71480 9.73070 -0.01590 -0.16340 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94280 9.93250 0.01030 0.10370 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.71350 9.72950 -0.01600 -0.16445 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94560 9.93540 0.01020 0.10266 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27040 9.26700 0.00340 0.03669 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04290 9.03750 0.00540 0.05975 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.76790 8.73930 0.02860 0.32726 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38860 11.38430 0.00430 0.03777 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.12210 11.11540 0.00670 0.06028 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.90790 10.87240 0.03550 0.32651 景順主流基金 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 景順台灣科技基金 34.25000 34.13000 0.12000 0.35160 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 景順全球科技基金 21.38000 21.15000 0.23000 1.08747 景順全球康健基金 17.75000 17.69000 0.06000 0.33917 景順貨幣市場基金 15.92310 15.92300 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.40000 35.30000 0.10000 0.28329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.05000 13.94000 0.11000 0.78910 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.38000 9.25000 0.13000 1.40541 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.28000 9.12000 0.16000 1.75439 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.40000 9.24000 0.16000 1.73160 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66250 8.66170 0.00080 0.00924 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34470 8.34900 -0.00430 -0.05150 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98430 10.98340 0.00090 0.00819 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24.69000 24.73000 -0.04000 -0.16175 新光亞洲精選基金-新台幣 24.34000 24.33000 0.01000 0.04110 新光兩岸優勢基金 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554 新光店頭基金 27.57000 27.59000 -0.02000 -0.07249 新光南非幣保本基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 新光創新科技基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75520 9.73920 0.01600 0.16428 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02440 10.01820 0.00620 0.06189 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69330 9.68100 0.01230 0.12705 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33490 9.31960 0.01530 0.16417 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60480 9.59880 0.00600 0.06251 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.28050 9.26910 0.01140 0.12299 新光澳幣八年期保本基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光澳幣保本基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95320 9.95590 -0.00270 -0.02712 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87310 9.87580 -0.00270 -0.02734 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.78690 9.78300 0.00390 0.03987 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85260 9.84860 0.00400 0.04061 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83290 9.83850 -0.00560 -0.05692 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.76460 9.76980 -0.00520 -0.05323 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.74470 9.74830 -0.00360 -0.03693 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81360 9.81730 -0.00370 -0.03769 瑞銀全球創新趨勢基金 7.52000 7.45000 0.07000 0.93960 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.90250 9.89470 0.00780 0.07883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63410 9.62650 0.00760 0.07895 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85630 9.85010 0.00620 0.06294 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63130 9.62520 0.00610 0.06338 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69630 9.69410 0.00220 0.02269 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.98580 9.98320 0.00260 0.02604 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84610 13.81750 0.02860 0.20698 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.64020 8.62230 0.01790 0.20760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.36370 36.26330 0.10040 0.27686 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.00720 36.88660 0.12060 0.32695 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.24310 38.16670 0.07640 0.20017 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10410 11.10110 0.00300 0.02702 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36550 10.37170 -0.00620 -0.05978 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.91420 13.73890 0.17530 1.27594 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.20940 11.10750 0.10190 0.91740 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592 群益大印度基金-人民幣 12.67590 12.84360 -0.16770 -1.30571 群益大印度基金-美元 12.84890 13.06520 -0.21630 -1.65554 群益大印度基金-新臺幣 11.85000 12.02000 -0.17000 -1.41431 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35790 12.30300 0.05490 0.44623 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.84450 12.83280 0.01170 0.09117 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53760 11.48650 0.05110 0.44487 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.94290 10.93300 0.00990 0.09055 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91650 9.87250 0.04400 0.44568 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.44340 9.43490 0.00850 0.09009 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63500 9.59220 0.04280 0.44620 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.48260 9.47400 0.00860 0.09077 群益中小型股基金 51.11000 51.41000 -0.30000 -0.58354 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.94650 9.89640 0.05010 0.50624 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.95270 9.93780 0.01490 0.14993 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.07790 9.04010 0.03780 0.41814 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.85110 8.80660 0.04450 0.50530 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.85630 8.84300 0.01330 0.15040 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.07860 8.04490 0.03370 0.41890 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39820 11.38490 0.01330 0.11682 群益中國高收益債券基金-美元 11.19850 11.19120 0.00730 0.06523 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55480 10.54770 0.00710 0.06731 群益中國新機會基金N-人民幣 9.91850 9.79190 0.12660 1.29291 群益中國新機會基金N-美元 9.81630 9.72540 0.09090 0.93467 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048 群益中國新機會基金-人民幣 8.79640 8.68410 0.11230 1.29317 群益中國新機會基金-美元 10.49610 10.39900 0.09710 0.93374 群益中國新機會基金-新臺幣 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 群益平衡王基金 19.28140 19.23580 0.04560 0.23706 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.95440 9.88430 0.07010 0.70921 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.24080 10.20480 0.03600 0.35278 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.03880 8.97510 0.06370 0.70974 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.29880 9.26610 0.03270 0.35290 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91480 9.91310 0.00170 0.01715 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74200 9.74270 -0.00070 -0.00718 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41240 9.41080 0.00160 0.01700 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32940 9.33000 -0.00060 -0.00643 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97180 9.97010 0.00170 0.01705 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04730 10.04800 -0.00070 -0.00697 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57810 9.57650 0.00160 0.01671 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.96480 9.96550 -0.00070 -0.00702 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02120 10.00580 0.01540 0.15391 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35550 7.34420 0.01130 0.15386 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02310 10.02720 -0.00410 -0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95350 9.95750 -0.00400 -0.04017 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.02050 10.01150 0.00900 0.08990 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02310 10.02720 -0.00410 -0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95350 9.95760 -0.00410 -0.04117 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02050 10.01150 0.00900 0.08990 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02320 10.02730 -0.00410 -0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95350 9.95760 -0.00410 -0.04117 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.02050 10.01150 0.00900 0.08990 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02310 10.02720 -0.00410 -0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95350 9.95760 -0.00410 -0.04117 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02050 10.01150 0.00900 0.08990 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 群益全球關鍵生技基金-美元 14.94710 14.96380 -0.01670 -0.11160 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.69000 10.85000 -0.16000 -1.47465 群益印度中小基金N-美元 9.69500 9.83290 -0.13790 -1.40243 群益印度中小基金N-新臺幣 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 群益印度中小基金-人民幣 14.50630 14.66050 -0.15420 -1.05181 群益印度中小基金-美元 13.86640 14.06360 -0.19720 -1.40220 群益印度中小基金-新臺幣 15.59000 15.77000 -0.18000 -1.14141 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 群益安家基金 26.43500 26.31000 0.12500 0.47510 群益安穩貨幣市場基金 16.06640 16.06630 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.24000 21.48000 -0.24000 -1.11732 群益亞太中小基金 13.84000 13.56000 0.28000 2.06490 群益亞太新趨勢平衡基金 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55370 9.53540 0.01830 0.19192 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41840 7.40420 0.01420 0.19178 群益店頭市場基金 111.29000 111.71000 -0.42000 -0.37597 群益東方盛世基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 群益東協成長基金-人民幣 13.79350 13.74130 0.05220 0.37988 群益東協成長基金-美元 13.04920 13.04600 0.00320 0.02453 群益東協成長基金-新臺幣 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.20710 11.16090 0.04620 0.41395 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73770 10.69900 0.03870 0.36172 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10990 10.06230 0.04760 0.47305 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98340 9.94220 0.04120 0.41440 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56870 9.53420 0.03450 0.36186 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00690 8.96460 0.04230 0.47186 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.07480 10.03840 0.03640 0.36261 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76950 9.72920 0.04030 0.41422 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73870 9.70360 0.03510 0.36172 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06210 10.01480 0.04730 0.47230 群益長安基金 30.79000 30.78000 0.01000 0.03249 群益美國新創亮點基金-美元 14.61130 14.52230 0.08900 0.61285 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.72000 13.60000 0.12000 0.88235 群益真善美基金 17.93320 17.85420 0.07900 0.44247 群益馬拉松基金 134.81000 134.88000 -0.07000 -0.05190 群益深証中小板基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 35.50000 35.59000 -0.09000 -0.25288 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.19610 10.13470 0.06140 0.60584 群益華夏盛世基金N-美元 10.11380 10.08860 0.02520 0.24979 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 群益華夏盛世基金-人民幣 11.10360 11.03670 0.06690 0.60616 群益華夏盛世基金-美元 11.15190 11.12410 0.02780 0.24991 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590 群益奧斯卡基金 29.93000 29.93000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 13.30180 13.15900 0.14280 1.08519 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333 群益葛萊美基金 25.72000 25.67000 0.05000 0.19478 群益道瓊美國地產ETF基金 18.74000 18.50000 0.24000 1.29730 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.56000 30.56000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 12.66000 12.45000 0.21000 1.68675 德信台灣主流中小基金 20.40000 20.38000 0.02000 0.09814 德信萬保貨幣市場基金 11.92060 11.92050 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.68660 10.68050 0.00610 0.05711 德信數位時代基金 28.23000 28.15000 0.08000 0.28419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64810 11.64790 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.07000 19.89000 0.18000 0.90498 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.81670 9.81390 0.00280 0.02853 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.84610 13.84220 0.00390 0.02817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14030 8.12680 0.01350 0.16612 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20460 11.19680 0.00780 0.06966 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34990 11.34440 0.00550 0.04848 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82680 12.80760 0.01920 0.14991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.77000 18.64000 0.13000 0.69742 摩根中小基金 25.96000 26.07000 -0.11000 -0.42194 摩根中國A股基金 15.60000 15.49000 0.11000 0.71014 摩根中國A股基金(美元) 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 摩根中國亮點基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.02820 12.00980 0.01840 0.15321 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.91780 12.91410 0.00370 0.02865 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.35600 10.35990 -0.00390 -0.03765 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35930 13.33860 0.02070 0.15519 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.81190 14.80760 0.00430 0.02904 摩根台灣金磚基金 21.58000 21.65000 -0.07000 -0.32333 摩根台灣增長基金 52.43000 52.62000 -0.19000 -0.36108 摩根平衡基金 28.42000 28.47000 -0.05000 -0.17562 摩根全球α基金 19.22000 19.08000 0.14000 0.73375 摩根全球平衡基金 15.15860 15.12620 0.03240 0.21420 摩根全球發現基金 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80030 9.77910 0.02120 0.21679 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63380 10.61440 0.01940 0.18277 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17570 10.15910 0.01660 0.16340 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36070 11.33590 0.02480 0.21877 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96030 9.94400 0.01630 0.16392 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.92860 10.87840 0.05020 0.46146 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.83810 13.77450 0.06360 0.46172 摩根亞洲基金 58.51000 58.05000 0.46000 0.79242 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68470 8.68160 0.00310 0.03571 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03020 10.03470 -0.00450 -0.04484 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98690 8.99230 -0.00540 -0.06005 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41120 12.40750 0.00370 0.02982 摩根東方內需機會基金 18.53000 18.38000 0.15000 0.81610 摩根東方科技基金 36.79000 36.57000 0.22000 0.60159 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912 摩根金龍收成基金 23.73000 23.45000 0.28000 1.19403 摩根第一貨幣市場基金 15.06620 15.06610 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693 摩根新金磚五國基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 摩根新絲路基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 摩根新興35基金 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 摩根新興日本基金 25.30000 25.32000 -0.02000 -0.07899 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.57020 7.58630 -0.01610 -0.21222 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71380 9.72220 -0.00840 -0.08640 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.61520 9.63230 -0.01710 -0.17753 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.68740 10.69940 -0.01200 -0.11216 摩根新興科技基金 61.46000 61.61000 -0.15000 -0.24347 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31610 8.31170 0.00440 0.05294 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44410 10.43850 0.00560 0.05365 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73490 8.71580 0.01910 0.21914 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.50820 9.50640 0.00180 0.01893 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.12490 9.12620 -0.00130 -0.01424 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.91650 9.89430 0.02220 0.22437 摩根龍揚基金 35.49000 35.07000 0.42000 1.19760 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 摩根環球股票收益基金-累積型 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35730 9.34570 0.01160 0.12412 摩根總收益組合基金-累積型 11.22210 11.20830 0.01380 0.12312 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.16000 26.07000 0.09000 0.34522 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69970 11.69330 0.00640 0.05473 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07120 11.06530 0.00590 0.05332 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94790 9.93860 0.00930 0.09357 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34240 10.39750 -0.05510 -0.52994 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82210 9.86640 -0.04430 -0.44900 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81970 8.85580 -0.03610 -0.40764 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60330 10.57470 0.02860 0.27046 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37310 10.31750 0.05560 0.53889 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87900 9.85490 0.02410 0.24455 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75580 9.70610 0.04970 0.51205 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.70750 9.70820 -0.00070 -0.00721 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58630 9.56130 0.02500 0.26147 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.49440 11.47810 0.01630 0.14201 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.30570 11.29090 0.01480 0.13108 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20860 10.17530 0.03330 0.32726 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.98510 10.99700 -0.01190 -0.10821 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.78810 10.80110 -0.01300 -0.12036 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74400 9.73660 0.00740 0.07600 聯邦金鑽平衡基金 24.48270 24.34300 0.13970 0.57388 聯邦貨幣市場基金 13.14910 13.14900 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.55970 10.52700 0.03270 0.31063 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.09670 8.11220 -0.01550 -0.19107 聯邦精選科技基金 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86000 15.85220 0.00780 0.04920 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.44080 12.33790 0.10290 0.83402 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.36710 12.25080 0.11630 0.94933 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.90200 11.80000 0.10200 0.86441 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67690 11.67390 0.00300 0.02570 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94170 10.93040 0.01130 0.10338 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55120 10.59260 -0.04140 -0.39084 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61570 8.63560 -0.01990 -0.23044 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.63000 37.71000 -0.08000 -0.21215 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 聯博貨幣市場基金 14.98580 14.98570 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.37950 10.37790 0.00160 0.01542 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.93740 13.94760 -0.01020 -0.07313 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.63820 7.63700 0.00120 0.01571 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.26000 24.45000 -0.19000 -0.77710 瀚亞中國基金-人民幣 13.59000 13.45000 0.14000 1.04089 瀚亞中國基金-新台幣 14.94000 14.80000 0.14000 0.94595 瀚亞巴西基金 4.93000 4.93000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 45.55000 45.88000 -0.33000 -0.71927 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45020 10.41910 0.03110 0.29849 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25110 10.24630 0.00480 0.04685 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11690 12.10350 0.01340 0.11071 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05820 10.03780 0.02040 0.20323 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.56580 7.54330 0.02250 0.29828 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.07550 8.07170 0.00380 0.04708 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12090 8.11190 0.00900 0.11095 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.22830 7.21370 0.01460 0.20239 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.92830 8.91840 0.00990 0.11101 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.30460 9.27690 0.02770 0.29859 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.43980 9.43540 0.00440 0.04663 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.30640 9.29600 0.01040 0.11188 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 瀚亞印度基金-人民幣 12.89000 12.95000 -0.06000 -0.46332 瀚亞印度基金-美元 13.11000 13.22000 -0.11000 -0.83207 瀚亞印度基金-新台幣 28.31000 28.47000 -0.16000 -0.56200 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.68000 15.59000 0.09000 0.57729 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 瀚亞亞太基礎建設基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.75630 11.69610 0.06020 0.51470 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.09620 12.91340 0.18280 1.41558 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.22830 11.20570 0.02260 0.20168 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.81670 10.77460 0.04210 0.39073 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.86100 11.84730 0.01370 0.11564 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.25810 9.21070 0.04740 0.51462 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.87260 9.73400 0.13860 1.42388 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.47180 9.45240 0.01940 0.20524 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.11610 9.08060 0.03550 0.39094 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.44010 9.42230 0.01780 0.18891 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.32730 14.28050 0.04680 0.32772 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56370 10.51610 0.04760 0.45264 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.83570 10.81910 0.01660 0.15343 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.61760 12.57630 0.04130 0.32840 瀚亞非洲基金-南非幣 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.17000 22.38000 -0.21000 -0.93834 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.54710 13.54690 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 25.61000 25.37000 0.24000 0.94600 瀚亞高科技基金 63.53000 63.91000 -0.38000 -0.59459 瀚亞理財通基金 26.97000 27.02000 -0.05000 -0.18505 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 瀚亞菁華基金 24.45000 24.61000 -0.16000 -0.65014 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.00580 13.02030 -0.01450 -0.11136 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.34010 9.35050 -0.01040 -0.11122 瀚亞電通網基金 16.52000 16.63000 -0.11000 -0.66146 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.58500 13.58380 0.00120 0.00883 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.08570 10.06170 0.02400 0.23853 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.04230 10.04960 -0.00730 -0.07264 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.50080 11.49970 0.00110 0.00957 瀚亞歐洲基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------