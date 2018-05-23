新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/22  107/05/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.41650   10.41380   0.00270    0.02593
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.33730    9.35340  -0.01610   -0.17213
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.56400    9.58070  -0.01670   -0.17431
中國信託台灣活力基金                                             16.73000   16.82000  -0.09000   -0.53508
中國信託台灣優勢基金                                             19.35000   19.44000  -0.09000   -0.46296
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.35000    9.29000   0.06000    0.64586
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.51000    9.43000   0.08000    0.84836
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.74290    9.73550   0.00740    0.07601
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23200    9.22490   0.00710    0.07697
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18360   10.18610  -0.00250   -0.02454
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64670    9.64970  -0.00300   -0.03109
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.40200   10.29760   0.10440    1.01383
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.12790    9.03630   0.09160    1.01369
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.32580   11.27140   0.05440    0.48264
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.28270   10.23330   0.04940    0.48274
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
中國信託智能運動基金-美元                                        10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97360   10.97350   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.39830    9.38410   0.01420    0.15132
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.16320    9.14930   0.01390    0.15192
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.56700    9.55810   0.00890    0.09311
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32240    9.31410   0.00830    0.08911
中國信託精穩基金                                                 18.62430   18.64620  -0.02190   -0.11745
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     69.71000   69.61000   0.10000    0.14366
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.38990   37.29840   0.09150    0.24532
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30990   11.30690   0.00300    0.02653
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.96820   10.93140   0.03680    0.33664
元大上證50基金                                                   32.14000   32.08000   0.06000    0.18703
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.37000   13.15000   0.22000    1.67300
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.54000   12.30000   0.24000    1.95122
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.51000   13.47000   0.04000    0.29696
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.69200   13.64800   0.04400    0.32239
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.97600   17.86900   0.10700    0.59880
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.59100   11.51400   0.07700    0.66875
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.73300   11.61800   0.11500    0.98984
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.24000    3.24000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.22000   15.18000   0.04000    0.26350
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.31980   47.32650  -0.00670   -0.01416
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.30100   10.30810  -0.00710   -0.06888
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.58050    9.58710  -0.00660   -0.06884
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.97320    9.94920   0.02400    0.24123
元大巴西指數基金                                                  6.02700    6.01800   0.00900    0.14955
元大巴菲特基金                                                   30.99000   31.10000  -0.11000   -0.35370
元大日經225基金                                                  28.90000   28.99000  -0.09000   -0.31045
元大台商收成基金                                                 24.25000   24.30000  -0.05000   -0.20576
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.82000   37.13000  -0.31000   -0.83490
元大台灣中型100基金                                              33.87000   33.78000   0.09000    0.26643
元大台灣加權股價指數基金                                         25.15600   25.23000  -0.07400   -0.29330
元大台灣卓越50基金                                               81.80000   82.06000  -0.26000   -0.31684
元大台灣金融基金                                                 17.68000   17.72000  -0.04000   -0.22573
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.13000   31.21000  -0.08000   -0.25633
元大台灣高股息基金                                               26.51000   26.49000   0.02000    0.07550
元大台灣電子科技基金                                             35.78000   35.81000  -0.03000   -0.08378
元大全球ETF成長組合基金                                          10.51000   10.42000   0.09000    0.86372
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.69000   14.59000   0.10000    0.68540
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.24000   13.18000   0.06000    0.45524
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.55400   12.52800   0.02600    0.20754
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.14000    7.09000   0.05000    0.70522
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.63000    6.59000   0.04000    0.60698
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.15700   10.12700   0.03000    0.29624
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.01000   13.95000   0.06000    0.43011
元大全球農業商機基金                                             16.70000   16.56000   0.14000    0.84541
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
元大印尼指數基金                                                  8.15400    8.27800  -0.12400   -1.49795
元大印度指數基金                                                  9.31600    9.43700  -0.12100   -1.28219
元大印度基金                                                     12.48000   12.61000  -0.13000   -1.03093
元大多多基金                                                     22.14000   22.15000  -0.01000   -0.04515
元大多福基金                                                     60.26000   60.62000  -0.36000   -0.59386
元大亞太成長基金                                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58400    8.57020   0.01380    0.16102
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.12860    7.11720   0.01140    0.16018
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.00500    9.98700   0.01800    0.18023
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.13100   10.20900  -0.07800   -0.76403
元大卓越基金                                                     52.54000   52.66000  -0.12000   -0.22788
元大店頭基金                                                      9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
元大泛歐成長基金                                                  9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21290   10.21140   0.00150    0.01469
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29030    9.26410   0.02620    0.28281
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.80320   30.71240   0.09080    0.29565
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.31820   36.18210   0.13610    0.37615
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.68690   19.69810  -0.01120   -0.05686
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.13720   18.10080   0.03640    0.20110
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.38620   37.26950   0.11670    0.31312
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.73870   20.73730   0.00140    0.00675
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.54580   17.54370   0.00210    0.01197
元大高科技基金                                                   21.10000   20.92000   0.18000    0.86042
元大得利貨幣市場基金                                             16.23490   16.23470   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96880   11.96870   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.32000   14.41000  -0.09000   -0.62457
元大華夏中小基金                                                  8.62000    8.51000   0.11000    1.29260
元大新中國基金-人民幣                                            11.28000   11.15000   0.13000    1.16592
元大新中國基金-美元                                              11.44200   11.30800   0.13400    1.18500
元大新中國基金-新台幣                                            11.08000   10.92000   0.16000    1.46520
元大新主流基金                                                   30.74000   30.66000   0.08000    0.26093
元大新東協平衡基金-美元                                           9.93400    9.92000   0.01400    0.14113
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.01610   10.13250  -0.11640   -1.14878
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.04730   10.15970  -0.11240   -1.10633
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.35150   10.43940  -0.08790   -0.84200
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.14730    9.22500  -0.07770   -0.84228
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73100    9.72390   0.00710    0.07302
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.42620    9.41930   0.00690    0.07325
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61290    9.58020   0.03270    0.34133
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31690    9.28520   0.03170    0.34140
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49960    9.49140   0.00820    0.08639
元大新興亞洲基金                                                 12.14000   12.08000   0.06000    0.49669
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.32410    9.36870  -0.04460   -0.47605
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.20720    9.25120  -0.04400   -0.47561
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.31850    9.33810  -0.01960   -0.20989
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.19940    9.21870  -0.01930   -0.20936
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08510   15.08490   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     41.80000   41.68000   0.12000    0.28791
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
元大實質多重資產基金-美元                                         9.51600    9.46700   0.04900    0.51759
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.42000   14.32000   0.10000    0.69832
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.32000   16.68000  -0.36000   -2.15827
元大精準中小基金                                                 23.12000   23.18000  -0.06000   -0.25884
元大摩臺基金                                                     38.29000   38.40000  -0.11000   -0.28646
元大標普500基金                                                  24.68000   24.42000   0.26000    1.06470
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.95000   31.45000   0.50000    1.58983
元大標智滬深300基金                                              19.19000   19.01000   0.18000    0.94687
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55930    9.53010   0.02920    0.30640
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14800   10.14700   0.00100    0.00986
元大績效基金                                                     63.48000   63.35000   0.13000    0.20521
元大韓國KOSPI200基金                                             24.10000   24.14000  -0.04000   -0.16570
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.31000   16.36000  -0.05000   -0.30562
日盛上選基金                                                     36.04000   36.26000  -0.22000   -0.60673
日盛小而美基金                                                   19.95000   20.13000  -0.18000   -0.89419
日盛中國內需動力基金                                             11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.64030   11.61900   0.02130    0.18332
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.88730    9.86920   0.01810    0.18340
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.93480   11.92640   0.00840    0.07043
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.13120   10.12410   0.00710    0.07013
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77970   10.76000   0.01970    0.18309
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13470    9.11800   0.01670    0.18315
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
日盛日盛基金                                                     15.18000   15.26000  -0.08000   -0.52425
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
日盛全球抗暖化基金                                               10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.00250   10.01070  -0.00820   -0.08191
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51290    9.52070  -0.00780   -0.08193
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78410    9.78160   0.00250    0.02556
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30740    9.30500   0.00240    0.02579
日盛全球新興債券基金A                                            10.70040   10.69970   0.00070    0.00654
日盛全球新興債券基金B                                             8.40360    8.40300   0.00060    0.00714
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41290    2.40870   0.00420    0.17437
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70090    1.69790   0.00300    0.17669
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37600    0.37580   0.00020    0.05322
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26600    0.26580   0.00020    0.07524
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.42140   12.40420   0.01720    0.13866
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.63990    8.62800   0.01190    0.13792
日盛亞洲機會基金                                                  7.85000    7.81000   0.04000    0.51216
日盛首選基金                                                     18.38000   18.45000  -0.07000   -0.37940
日盛高科技基金                                                   19.12000   19.23000  -0.11000   -0.57202
日盛貨幣市場基金                                                 14.75250   14.75230   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   44.24000   44.46000  -0.22000   -0.49483
日盛精選五虎基金                                                 40.63000   41.02000  -0.39000   -0.95076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46940   13.46930   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.26000   36.41000  -0.15000   -0.41197
台新MSCI中國基金                                                 22.69000   22.64000   0.05000    0.22085
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.28000   18.24000   0.04000    0.21930
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.49000   21.69000  -0.20000   -0.92208
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14570   14.14550   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84620    9.84850  -0.00230   -0.02335
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81730   10.81220   0.00510    0.04717
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09080   10.06210   0.02870    0.28523
台新中國通基金                                                   50.52000   50.68000  -0.16000   -0.31571
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57290    0.57210   0.00080    0.13984
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.16000   17.09800   0.06200    0.36262
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42340    0.42140   0.00200    0.47461
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.70000   12.60000   0.10000    0.79365
台新主流基金                                                     25.15000   25.22000  -0.07000   -0.27756
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.72000   18.52000   0.20000    1.07991
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62770    0.62260   0.00510    0.81915
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.14000   13.98000   0.16000    1.14449
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47350    0.46960   0.00390    0.83049
台新台灣中小基金                                                 39.72000   39.79000  -0.07000   -0.17592
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.35170    9.30550   0.04620    0.49648
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.34380    9.30480   0.03900    0.41914
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.55000    8.49000   0.06000    0.70671
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36430   10.32100   0.04330    0.41953
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.48000    9.41000   0.07000    0.74389
台新印度基金                                                     15.36000   15.54000  -0.18000   -1.15830
台新亞美短期債券基金                                             10.93120   10.92070   0.01050    0.09615
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.65230    8.63860   0.01370    0.15859
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29470    0.29500  -0.00030   -0.10169
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.84430   11.82540   0.01890    0.15983
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39760    0.39800  -0.00040   -0.10050
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07940   11.07920   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               29.63190   29.61970   0.01220    0.04119
台新智慧生活基金-美元                                            10.30660   10.28880   0.01780    0.17300
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.89500    8.92410  -0.02910   -0.32608
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.84200    8.84730  -0.00530   -0.05991
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.41990    9.45080  -0.03090   -0.32696
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37200    9.37750  -0.00550   -0.05865
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37400   10.36210   0.01190    0.11484
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34080    0.34130  -0.00050   -0.14650
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.84320    7.83420   0.00900    0.11488
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27100    0.27140  -0.00040   -0.14738
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.48000    6.47000   0.01000    0.15456
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.96000   20.00000  -0.04000   -0.20000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.11200   11.01700   0.09500    0.86230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.17000   24.03000   0.14000    0.58261
未來資產全球大消費基金                                           15.30000   15.21000   0.09000    0.59172
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.82090   11.80110   0.01980    0.16778
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.65510    9.63890   0.01620    0.16807
未來資產亞洲新富基金                                             21.96000   21.94000   0.02000    0.09116
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55280   12.55270   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.98000   14.88000   0.10000    0.67204
未來資產新興市場債券基金A                                         8.69360    8.69850  -0.00490   -0.05633
未來資產新興市場債券基金B                                         6.71030    6.71400  -0.00370   -0.05511
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.01200   11.00920   0.00280    0.02543
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.28380   10.28150   0.00230    0.02237
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.42410    9.45210  -0.02800   -0.29623
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60120   10.59490   0.00630    0.05946
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.51810    8.55650  -0.03840   -0.44878
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64210    9.65030  -0.00820   -0.08497
永豐中小基金                                                     56.15000   55.40000   0.75000    1.35379
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.82860    1.82880  -0.00020   -0.01094
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37110    2.37130  -0.00020   -0.00843
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.72550    8.72650  -0.00100   -0.01146
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.97590   10.97710  -0.00120   -0.01093
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.04000    4.89000   0.15000    3.06748
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.67000   23.01000   0.66000    2.86832
永豐主流品牌基金                                                 18.17000   18.08000   0.09000    0.49779
永豐永豐基金                                                     36.52000   36.52000   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.99770   10.00000  -0.00230   -0.02300
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99760    9.99990  -0.00230   -0.02300
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00560    9.98690   0.01870    0.18725
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00560    9.98690   0.01870    0.18725
永豐亞洲民生消費基金                                             12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77370   12.77490  -0.00120   -0.00939
永豐高科技基金                                                   27.61000   27.42000   0.19000    0.69292
永豐貨幣市場基金                                                 13.86720   13.86700   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02970    2.02970   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38400    2.39060  -0.00660   -0.27608
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84330    7.84380  -0.00050   -0.00637
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34750   10.34820  -0.00070   -0.00676
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.56000   19.53000   0.03000    0.15361
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.47000   54.60000  -0.13000   -0.23810
永豐領航科技基金                                                 43.11000   42.85000   0.26000    0.60677
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.77000   11.85000  -0.08000   -0.67511
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 51.32000   51.41000  -0.09000   -0.17506
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46700   11.46360   0.00340    0.02966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60870    9.60600   0.00270    0.02811
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73330    9.73050   0.00280    0.02878
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.58190    9.57950   0.00240    0.02505
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66630    9.66390   0.00240    0.02483
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62500    9.62050   0.00450    0.04678
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88080    9.87620   0.00460    0.04658
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56890    9.56600   0.00290    0.03032
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73660    9.73370   0.00290    0.02979
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.03000   11.98000   0.05000    0.41736
兆豐國際中小基金                                                 16.45000   16.33000   0.12000    0.73484
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.46000   15.36000   0.10000    0.65104
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.48000   21.32000   0.16000    0.75047
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.65000   21.52000   0.13000    0.60409
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
兆豐國際生命科學基金                                             15.17000   15.20000  -0.03000   -0.19737
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37450   10.33320   0.04130    0.39968
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.74580   10.72200   0.02380    0.22197
兆豐國際全球高股息基金                                           11.81000   11.73000   0.08000    0.68201
兆豐國際全球基金                                                 32.35000   32.10000   0.25000    0.77882
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21930   10.21740   0.00190    0.01860
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.71530    9.68760   0.02770    0.28593
兆豐國際國民基金                                                 23.02000   23.02000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.85590    9.83940   0.01650    0.16769
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.89580    7.88260   0.01320    0.16746
兆豐國際萬全基金                                                 20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
兆豐國際電子基金                                                 26.69000   26.73000  -0.04000   -0.14964
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.14000   22.24000  -0.10000   -0.44964
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   16.88000   0.06000    0.35545
兆豐國際豐台灣基金                                               32.99000   32.92000   0.07000    0.21264
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48810   12.48800   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05090   11.04950   0.00140    0.01267
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91510   11.91540  -0.00030   -0.00252
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69730   10.69890  -0.00160   -0.01495
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.46970   11.46680   0.00290    0.02529
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19330    8.19230   0.00100    0.01221
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58620    9.58680  -0.00060   -0.00626
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09440    9.09570  -0.00130   -0.01429
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.08580    9.08290   0.00290    0.03193
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40180    9.40320  -0.00140   -0.01489
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
合庫全球新興市場基金                                              9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11820   10.11810   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.58930    9.59860  -0.00930   -0.09689
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.85060    9.86070  -0.01010   -0.10243
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.10740   10.10850  -0.00110   -0.01088
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.61210   11.62900  -0.01690   -0.14533
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.53390   13.57730  -0.04340   -0.31965
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.08370    9.09150  -0.00780   -0.08579
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.71310    9.72360  -0.01050   -0.10798
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.04760    8.04850  -0.00090   -0.01118
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.04960    9.06320  -0.01360   -0.15006
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.31700   10.34980  -0.03280   -0.31691
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90770   10.90480   0.00290    0.02659
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.60430   10.63900  -0.03470   -0.32616
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15430   10.16030  -0.00600   -0.05905
安聯中國東協基金                                                 16.33000   16.29000   0.04000    0.24555
安聯中國策略基金                                                 16.32000   16.20000   0.12000    0.74074
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.92000   14.74000   0.18000    1.22117
安聯中華新思路基金-美元                                          14.96000   14.84000   0.12000    0.80863
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.65000   13.51000   0.14000    1.03627
安聯台灣大壩基金                                                 27.43000   27.17000   0.26000    0.95694
安聯台灣科技基金                                                 46.23000   45.84000   0.39000    0.85079
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47710   12.47690   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 30.38000   30.16000   0.22000    0.72944
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05990   10.05570   0.00420    0.04177
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98890   14.98380   0.00510    0.03404
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67150    9.66820   0.00330    0.03413
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05740   12.04690   0.01050    0.08716
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07760   10.07330   0.00430    0.04269
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20770   12.20310   0.00460    0.03770
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57830    9.56970   0.00860    0.08987
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.41900    9.41500   0.00400    0.04249
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12260    9.11910   0.00350    0.03838
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
安聯全球人口趨勢基金                                             11.40000   11.32000   0.08000    0.70671
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.32000    9.43000  -0.11000   -1.16649
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.11000   34.42000  -0.31000   -0.90064
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
安聯全球計量平衡基金                                             12.87000   12.78000   0.09000    0.70423
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03720   12.02460   0.01260    0.10479
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49280   10.48190   0.01090    0.10399
安聯全球新興市場基金                                             18.81000   18.70000   0.11000    0.58824
安聯全球農金趨勢基金                                              9.67000    9.53000   0.14000    1.46905
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
安聯亞洲動態策略基金                                             25.25000   25.07000   0.18000    0.71799
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98760    9.98510   0.00250    0.02504
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79050    9.78820   0.00230    0.02350
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.19260   83.12090   0.07170    0.08626
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.63470   12.63020   0.00450    0.03563
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.97980   65.92400   0.05580    0.08464
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93990    9.93630   0.00360    0.03623
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51600    2.51370   0.00230    0.09150
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64860   10.63610   0.01250    0.11752
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10100    2.09900   0.00200    0.09528
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89390    8.88140   0.01250    0.14074
宏利台灣動力基金                                                 33.42000   33.63000  -0.21000   -0.62444
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.43420   10.42930   0.00490    0.04698
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.95570    9.92510   0.03060    0.30831
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.31240    8.30890   0.00350    0.04212
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.13020    8.10990   0.02030    0.25031
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
宏利全球債券組合基金                                             12.94700   12.93910   0.00790    0.06106
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76010    2.76000   0.00010    0.00362
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.64640   11.64030   0.00610    0.05240
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69790    8.69310   0.00480    0.05522
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27130    2.26880   0.00250    0.11019
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.69030   10.66290   0.02740    0.25697
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30490    4.29410   0.01080    0.25151
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69860    0.69700   0.00160    0.22956
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.05000   19.97000   0.08000    0.40060
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61700   11.61040   0.00660    0.05685
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36280   10.35820   0.00460    0.04441
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02760   10.01560   0.01200    0.11981
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06000    9.05730   0.00270    0.02981
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58880    8.58500   0.00380    0.04426
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44450    8.43130   0.01320    0.15656
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58430    8.57760   0.00670    0.07811
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74430    2.74530  -0.00100   -0.03643
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40130    0.40150  -0.00020   -0.04981
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.12800   12.12430   0.00370    0.03052
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91710    0.91710   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.49140    7.48930   0.00210    0.02804
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08310    2.08410  -0.00100   -0.04798
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29930    0.29950  -0.00020   -0.06678
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20440    9.20040   0.00400    0.04348
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33730    0.33740  -0.00010   -0.02964
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63010   13.63000   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.92000    2.90000   0.02000    0.68966
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.03000   12.91000   0.12000    0.92951
宏利臺灣股息收益基金                                             30.33000   30.53000  -0.20000   -0.65509
宏利澳幣保本基金                                                 11.94120   11.93500   0.00620    0.05195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87730    9.88070  -0.00340   -0.03441
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.90620    9.89910   0.00710    0.07172
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05210    9.02140   0.03070    0.34030
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.59730   10.56140   0.03590    0.33992
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
貝萊德新台幣基金                                                 12.92550   12.92540   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.04000   26.09000  -0.05000   -0.19164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18200   11.17670   0.00530    0.04742
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.25120   10.22270   0.02850    0.27879
保德信大中華基金                                                 31.81000   31.59000   0.22000    0.69642
保德信中小型股基金                                               47.82000   47.68000   0.14000    0.29362
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
保德信中國中小基金-美元                                          11.43000   11.30000   0.13000    1.15044
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.73000   10.58000   0.15000    1.41777
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.87040    9.83340   0.03700    0.37627
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.86580    9.82660   0.03920    0.39892
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.97300    9.93640   0.03660    0.36834
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.68460   10.64530   0.03930    0.36918
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
保德信中國品牌基金-美元                                          10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
保德信台商全方位基金                                             38.78000   38.56000   0.22000    0.57054
保德信全球中小基金                                               30.32000   30.12000   0.20000    0.66401
保德信全球消費商機基金                                           17.53000   17.42000   0.11000    0.63146
保德信全球基礎建設基金                                           12.10000   12.03000   0.07000    0.58188
保德信全球資源基金                                                8.52000    8.45000   0.07000    0.82840
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.72000   30.80000  -0.08000   -0.25974
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89580    9.87930   0.01650    0.16702
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60940   10.59150   0.01790    0.16900
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13280    9.09310   0.03970    0.43659
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.78050    9.73800   0.04250    0.43643
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.27170    8.26730   0.00440    0.05322
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76540   10.75980   0.00560    0.05205
保德信亞太基金                                                   22.62000   22.48000   0.14000    0.62278
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48440    8.47220   0.01220    0.14400
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10330   11.08740   0.01590    0.14341
保德信店頭市場基金                                               35.20000   35.17000   0.03000    0.08530
保德信拉丁美洲基金                                                6.92000    6.94000  -0.02000   -0.28818
保德信金平衡基金                                                 29.82000   29.88000  -0.06000   -0.20080
保德信金滿意基金                                                 42.52000   42.54000  -0.02000   -0.04701
保德信科技島基金                                                 26.28000   26.23000   0.05000    0.19062
保德信高成長基金                                                 96.91000   97.00000  -0.09000   -0.09278
保德信第一基金                                                   27.84000   27.93000  -0.09000   -0.32223
保德信貨幣市場基金                                               15.75000   15.74980   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.66140   10.62480   0.03660    0.34448
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.54640   10.48190   0.06450    0.61535
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91110   10.87550   0.03560    0.32734
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.10590   10.04590   0.06000    0.59726
保德信新世紀基金                                                 10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08090    8.08240  -0.00150   -0.01856
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.73820   10.74020  -0.00200   -0.01862
保德信新興趨勢組合基金                                           11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
保德信瑞騰基金                                                   15.53230   15.53190   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75680    9.75750  -0.00070   -0.00717
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90840    9.90970  -0.00130   -0.01312
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67090    9.67020   0.00070    0.00724
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73530    9.73430   0.00100    0.01027
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78170    9.78980  -0.00810   -0.08274
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.78200    9.79010  -0.00810   -0.08274
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.76080    9.77000  -0.00920   -0.09417
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76090    9.77020  -0.00930   -0.09519
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.78460    9.79000  -0.00540   -0.05516
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.63620    9.64440  -0.00820   -0.08502
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.57620    9.58570  -0.00950   -0.09911
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96020    1.95910   0.00110    0.05615
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62950    2.62800   0.00150    0.05708
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30790    0.30790   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44890    0.44890   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.73480    8.72450   0.01030    0.11806
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90080   11.88570   0.01510    0.12704
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59530    9.59210   0.00320    0.03336
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60070   11.59650   0.00420    0.03622
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.08240    9.08530  -0.00290   -0.03192
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.00790   11.01140  -0.00350   -0.03179
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08350   10.09540  -0.01190   -0.11788
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93000    9.93640  -0.00640   -0.06441
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12120   10.12210  -0.00090   -0.00889
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60290   10.60260   0.00030    0.00283
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01160   10.00980   0.00180    0.01798
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81520    9.81740  -0.00220   -0.02241
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04150   10.04370  -0.00220   -0.02190
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75500    9.75240   0.00260    0.02666
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88760    9.88530   0.00230    0.02327
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.34370   10.35310  -0.00940   -0.09079
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.38570    6.38170   0.00400    0.06268
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.76700   10.76020   0.00680    0.06320
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64020   11.64010   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4549.520004533.80000  15.72000    0.34673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.85330   10.83060   0.02270    0.20959
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.07820   12.07500   0.00320    0.02650
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.31420   11.31410   0.00010    0.00088
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.73510    9.71470   0.02040    0.20999
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.35590   10.35310   0.00280    0.02705
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.15010   10.15000   0.00010    0.00099
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.15220   11.12890   0.02330    0.20936
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.91770   11.91460   0.00310    0.02602
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.86760   11.86660   0.00100    0.00843
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.64000    6.67000  -0.03000   -0.44978
柏瑞巨人基金                                                     12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64210   13.64200   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.15000   16.10000   0.05000    0.31056
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32940   13.30910   0.02030    0.15253
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79780   11.79470   0.00310    0.02628
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.43710   12.43520   0.00190    0.01528
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02320    9.00950   0.01370    0.15206
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82280    6.81250   0.01030    0.15119
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.91410    8.91180   0.00230    0.02581
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.55210    8.55490  -0.00280   -0.03273
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.91830   10.91670   0.00160    0.01466
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44280    8.44110   0.00170    0.02014
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97270   11.96960   0.00310    0.02590
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54750   11.53000   0.01750    0.15178
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58910   11.59280  -0.00370   -0.03192
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32160   11.31990   0.00170    0.01502
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04150    9.02780   0.01370    0.15175
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.95930    9.95660   0.00270    0.02712
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.77560    9.77870  -0.00310   -0.03170
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71140    9.70990   0.00150    0.01545
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.54940    9.54750   0.00190    0.01990
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08050   10.07540   0.00510    0.05062
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99340    9.99920  -0.00580   -0.05800
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92380    9.93180  -0.00800   -0.08055
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01050   10.01800  -0.00750   -0.07487
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98780    9.98270   0.00510    0.05109
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87540    9.88120  -0.00580   -0.05870
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83180    9.83970  -0.00790   -0.08029
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91850    9.92600  -0.00750   -0.07556
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06120   10.05610   0.00510    0.05072
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99340    9.99920  -0.00580   -0.05800
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92380    9.93180  -0.00800   -0.08055
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01060   10.01810  -0.00750   -0.07486
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98790    9.98280   0.00510    0.05109
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87540    9.88120  -0.00580   -0.05870
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83180    9.83970  -0.00790   -0.08029
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91860    9.92600  -0.00740   -0.07455
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.59050   10.58080   0.00970    0.09168
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79660   11.79500   0.00160    0.01357
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25910   11.25940  -0.00030   -0.00266
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13980    9.13150   0.00830    0.09089
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90240    9.90100   0.00140    0.01414
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76640    9.76680  -0.00040   -0.00410
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.30550   10.29610   0.00940    0.09130
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98390   10.98230   0.00160    0.01457
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87750   10.87780  -0.00030   -0.00276
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.14000    9.13160   0.00840    0.09199
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90280    9.90140   0.00140    0.01414
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.76680    9.76710  -0.00030   -0.00307
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.58000   13.48000   0.10000    0.74184
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.65000   14.58000   0.07000    0.48011
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.83000   13.69000   0.14000    1.02264
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.71000   13.54000   0.17000    1.25554
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.26120   11.25520   0.00600    0.05331
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44330    7.43940   0.00390    0.05242
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30330   11.29080   0.01250    0.11071
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.97910   10.97420   0.00490    0.04465
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16460   10.16170   0.00290    0.02854
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39520    8.38590   0.00930    0.11090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.49110    9.48700   0.00410    0.04322
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.52220    9.51960   0.00260    0.02731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56100   10.55630   0.00470    0.04452
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92640    9.91540   0.01100    0.11094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14820   10.14540   0.00280    0.02760
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.83300    9.82870   0.00430    0.04375
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.07110    9.06110   0.01000    0.11036
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.99870    8.99930  -0.00060   -0.00667
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54420    9.54160   0.00260    0.02725
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.98020   12.00110  -0.02090   -0.17415
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.49410   11.52570  -0.03160   -0.27417
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96440   10.99620  -0.03180   -0.28919
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.25090    7.26360  -0.01270   -0.17484
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.15090    9.17580  -0.02490   -0.27137
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.78830    9.81670  -0.02840   -0.28930
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.29830   10.31640  -0.01810   -0.17545
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.98180   11.01370  -0.03190   -0.28964
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.90170    9.92870  -0.02700   -0.27194
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.24670    9.26290  -0.01620   -0.17489
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.99670   10.02570  -0.02900   -0.28926
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.07000   11.05470   0.01530    0.13840
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64590   11.63860   0.00730    0.06272
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74270   10.73820   0.00450    0.04191
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.16320    9.15060   0.01260    0.13770
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.73990    9.73380   0.00610    0.06267
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.74470    9.74070   0.00400    0.04106
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97710   10.97030   0.00680    0.06199
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.87690    9.86330   0.01360    0.13788
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23620   10.23190   0.00430    0.04203
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48560    9.47260   0.01300    0.13724
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.31540    9.30260   0.01280    0.13760
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.95800    9.95180   0.00620    0.06230
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.50710    9.50320   0.00390    0.04104
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.25000   18.23000   0.02000    0.10971
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.06000   17.04000   0.02000    0.11737
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.86820   12.86350   0.00470    0.03654
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.92550   10.90930   0.01620    0.14850
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69850   11.68100   0.01750    0.14982
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26960   12.24210   0.02750    0.22463
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.34970   11.33900   0.01070    0.09436
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.05380   10.03880   0.01500    0.14942
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.49900   10.48330   0.01570    0.14976
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43380   10.41040   0.02340    0.22478
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.46290   10.45310   0.00980    0.09375
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.29500   10.27960   0.01540    0.14981
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.40330   10.39350   0.00980    0.09429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.52000   13.39000   0.13000    0.97087
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.64000   32.25000  -0.61000   -1.89147
國泰大中華基金                                                   21.94000   21.98000  -0.04000   -0.18198
國泰小龍基金                                                     16.42000   16.42000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                 46.64000   46.49000   0.15000    0.32265
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.54480    4.51500   0.02980    0.66002
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.44000   21.24000   0.20000    0.94162
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82340    0.81750   0.00590    0.72171
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78100    0.77550   0.00550    0.70922
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07580    2.07640  -0.00060   -0.02890
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68510    9.66530   0.01980    0.20486
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.35050    8.33330   0.01720    0.20640
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32200    0.32190   0.00010    0.03107
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40660   11.40350   0.00310    0.02718
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79030    1.78900   0.00130    0.07267
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20900   10.18430   0.02470    0.24253
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34520    0.34530  -0.00010   -0.02896
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.95990    4.90600   0.05390    1.09865
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.39000   23.06000   0.33000    1.43105
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77350    0.76470   0.00880    1.15078
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.72790    3.67590   0.05200    1.41462
國泰中港台基金台幣級別                                           17.59000   17.29000   0.30000    1.73511
國泰中港台基金美元級別                                            0.58860    0.58010   0.00850    1.46526
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.92000   27.95000  -0.03000   -0.10733
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.78000   37.77000   0.01000    0.02648
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.04220   10.01600   0.02620    0.26158
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.04220   10.01610   0.02610    0.26058
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.04220   10.01600   0.02620    0.26158
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33450    0.33450   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33450    0.33450   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33450    0.33450   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40060   12.40050   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.96000   29.91000   0.05000    0.16717
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26610    2.25350   0.01260    0.55913
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.71000   10.62000   0.09000    0.84746
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35670    0.35460   0.00210    0.59222
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47280    0.47460  -0.00180   -0.37927
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.33000   13.19000   0.14000    1.06141
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47240    0.46890   0.00350    0.74643
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.01000    5.95000   0.06000    1.00840
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19720    0.19590   0.00130    0.66360
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41430    0.41310   0.00120    0.29049
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37700    0.37590   0.00110    0.29263
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43780    0.43650   0.00130    0.29782
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49400    0.49740  -0.00340   -0.68355
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.83000   19.61000   0.22000    1.12188
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.27000   21.32000  -0.05000   -0.23452
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40740    2.40820  -0.00080   -0.03322
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.49640   11.47160   0.02480    0.21619
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.46900   10.44650   0.02250    0.21538
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38000    0.37990   0.00010    0.02632
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34600    0.34600   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50040    0.50520  -0.00480   -0.95012
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41090    0.41280  -0.00190   -0.46027
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.59000   18.51000   0.08000    0.43220
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61980    0.61870   0.00110    0.17779
國泰科技生化基金                                                 39.08000   39.09000  -0.01000   -0.02558
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.20000   25.82000   0.38000    1.47173
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.67000   13.83000  -0.16000   -1.15691
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.55010   37.41710   0.13300    0.35545
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10090   20.11120  -0.01030   -0.05122
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.41430   18.38210   0.03220    0.17517
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92470   38.78420   0.14050    0.36226
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.89590   38.80750   0.08840    0.22779
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.58030   41.45650   0.12380    0.29863
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99410   11.98170   0.01240    0.10349
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27130   12.25890   0.01240    0.10115
國泰紐幣保本基金                                                 12.31560   12.31040   0.00520    0.04224
國泰高科技基金                                                   14.37000   14.33000   0.04000    0.27913
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.92000   24.85000   0.07000    0.28169
國泰國泰基金台幣級別                                             24.92000   24.85000   0.07000    0.28169
國泰富時中國A50基金                                              20.83000   20.81000   0.02000    0.09611
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33780    0.33740   0.00040    0.11855
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45440    0.45820  -0.00380   -0.82933
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.11000   11.02000   0.09000    0.81670
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36880    0.36670   0.00210    0.57268
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49620    0.49810  -0.00190   -0.38145
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35210    0.35080   0.00130    0.37058
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47360    0.47650  -0.00290   -0.60860
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.62070   10.60990   0.01080    0.10179
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.73970    7.73190   0.00780    0.10088
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35860    0.35840   0.00020    0.05580
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25810    0.25850  -0.00040   -0.15474
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.42000   12.38000   0.04000    0.32310
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41440    0.41410   0.00030    0.07245
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10830    2.10940  -0.00110   -0.05215
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41240    1.41320  -0.00080   -0.05661
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34210    0.34210   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36700    0.36700   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23150    0.23150   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.50130   10.50220  -0.00090   -0.00857
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.90450    6.90510  -0.00060   -0.00869
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.73000   35.00000  -0.27000   -0.77143
國泰價值卓越基金                                                 17.32000   17.28000   0.04000    0.23148
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.37000   11.26000   0.11000    0.97691
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39850    0.39580   0.00270    0.68216
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.09050   40.07770   0.01280    0.03194
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57870    9.58550  -0.00680   -0.07094
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61620    8.60540   0.01080    0.12550
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53090   10.53840  -0.00750   -0.07117
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56780    9.55580   0.01200    0.12558
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10310   11.10010   0.00300    0.02703
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19620   10.20240  -0.00620   -0.06077
第一金大中華基金                                                 29.79000   29.82000  -0.03000   -0.10060
第一金小型精選基金                                               43.10000   43.11000  -0.01000   -0.02320
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.58000   14.49000   0.09000    0.62112
第一金中國世紀基金-美元                                           9.84120    9.77930   0.06190    0.63297
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.84270    9.78060   0.06210    0.63493
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.25000   11.15000   0.10000    0.89686
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.25000   11.15000   0.10000    0.89686
第一金中概平衡基金                                               27.08000   26.99000   0.09000    0.33346
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23360   15.23340   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.66200  177.66000   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.13110   14.05950   0.07160    0.50926
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.13170   14.06010   0.07160    0.50924
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.20000   13.09000   0.11000    0.84034
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89350    9.88060   0.01290    0.13056
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89550    9.88260   0.01290    0.13053
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44650    9.41980   0.02670    0.28345
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47050    9.44370   0.02680    0.28379
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26590   10.25250   0.01340    0.13070
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80730    9.77960   0.02770    0.28324
第一金全球大趨勢基金                                             23.75000   23.49000   0.26000    1.10685
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.04350    8.00640   0.03710    0.46338
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.77120    5.74450   0.02670    0.46479
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.29670    9.26080   0.03590    0.38766
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.29780    9.26190   0.03590    0.38761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.53070    9.49390   0.03680    0.38762
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.53190    9.49520   0.03670    0.38651
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67710    8.64120   0.03590    0.41545
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.15190   10.10990   0.04200    0.41543
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75510    9.75850  -0.00340   -0.03484
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75520    9.75860  -0.00340   -0.03484
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05140    8.05420  -0.00280   -0.03476
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89480    8.88920   0.00560    0.06300
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89500    8.88940   0.00560    0.06300
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02320   11.02700  -0.00380   -0.03446
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02400   11.02780  -0.00380   -0.03446
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95430    9.95570  -0.00140   -0.01406
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65650   14.64730   0.00920    0.06281
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.01240   14.89660   0.11580    0.77736
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.03090   14.91500   0.11590    0.77707
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.78000   13.63000   0.15000    1.10051
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.80000   13.66000   0.14000    1.02489
第一金亞洲科技基金                                               21.15000   21.01000   0.14000    0.66635
第一金亞洲新興市場基金                                           13.85000   13.80000   0.05000    0.36232
第一金店頭市場基金                                               10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
第一金創新趨勢基金                                               27.98000   28.07000  -0.09000   -0.32063
第一金電子基金                                                   37.24000   37.21000   0.03000    0.08062
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.63000   19.71000  -0.08000   -0.40589
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.69000   19.61000   0.08000    0.40796
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.33000   10.15000   0.18000    1.77340
統一大中華中小基金(美元)                                         10.17000   10.01000   0.16000    1.59840
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.61000   14.34000   0.27000    1.88285
統一大滿貫基金                                                   34.28000   34.03000   0.25000    0.73465
統一大龍印基金                                                   17.04000   16.99000   0.05000    0.29429
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.43000   10.25000   0.18000    1.75610
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.27000   10.12000   0.15000    1.48221
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.34000   11.15000   0.19000    1.70404
統一中小基金                                                     28.47000   28.13000   0.34000    1.20867
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.52570    9.52420   0.00150    0.01575
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.58420    9.60890  -0.02470   -0.25705
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16320    9.15690   0.00630    0.06880
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.15070   11.14880   0.00190    0.01704
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.14060   11.16920  -0.02860   -0.25606
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65380   10.64650   0.00730    0.06857
統一台灣動力基金                                                 18.80000   18.51000   0.29000    1.56672
統一全天候基金                                                  119.46000  119.09000   0.37000    0.31069
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56820    8.53270   0.03550    0.41605
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92800    8.91530   0.01270    0.14245
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83020    8.79300   0.03720    0.42306
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76420    8.72790   0.03630    0.41591
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.13220    9.11920   0.01300    0.14256
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03210    8.99400   0.03810    0.42362
統一全球債券組合基金                                             11.93210   11.92510   0.00700    0.05870
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.62000   15.47000   0.15000    0.96962
統一全球新科技基金(美元)                                         15.82000   15.70000   0.12000    0.76433
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.74000   14.59000   0.15000    1.02810
統一亞太基金                                                     27.47000   27.23000   0.24000    0.88138
統一亞洲大金磚基金                                               13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
統一奔騰基金                                                     64.27000   64.20000   0.07000    0.10903
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64160   16.64140   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.44000   10.27000   0.17000    1.65531
統一強漢基金(美元)                                               10.12000    9.97000   0.15000    1.50451
統一強漢基金(新台幣)                                             25.88000   25.43000   0.45000    1.76956
統一統信基金                                                     34.89000   34.74000   0.15000    0.43178
統一黑馬基金                                                     64.92000   64.79000   0.13000    0.20065
統一新亞洲科技能源基金                                           20.03000   19.85000   0.18000    0.90680
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.18420    8.17940   0.00480    0.05868
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.26420   10.25820   0.00600    0.05849
統一經建基金                                                     50.53000   50.36000   0.17000    0.33757
統一龍馬基金                                                     73.15000   72.41000   0.74000    1.02196
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.89000   24.81000   0.08000    0.32245
野村中小基金                                                     52.09000   52.27000  -0.18000   -0.34437
野村中國機會基金                                                 15.00000   14.84000   0.16000    1.07817
野村巴西基金                                                      5.77000    5.74000   0.03000    0.52265
野村日本領先基金                                                 12.58000   12.63000  -0.05000   -0.39588
野村台灣高股息基金                                               22.32000   22.32000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                 38.90000   38.94000  -0.04000   -0.10272
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67600    9.68770  -0.01170   -0.12077
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66320    9.66290   0.00030    0.00310
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67240    9.67240   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.75750    9.76920  -0.01170   -0.11976
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72780    9.72710   0.00070    0.00720
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69840    9.69840   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                     20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
野村全球生技醫療基金                                             16.19000   16.26000  -0.07000   -0.43050
野村全球品牌基金                                                 28.53000   28.30000   0.23000    0.81272
野村全球氣候變遷基金                                              8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.38000   13.24000   0.14000    1.05740
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.77000   19.57000   0.20000    1.02197
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.49000   12.41000   0.08000    0.64464
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.51480   10.52320  -0.00840   -0.07982
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38290   10.38170   0.00120    0.01156
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62730    9.61390   0.01340    0.13938
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38110    9.35670   0.02440    0.26078
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88440    8.85090   0.03350    0.37849
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08580   11.07050   0.01530    0.13821
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60930   10.58160   0.02770    0.26178
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.09980   10.06200   0.03780    0.37567
野村成長基金                                                     28.52000   28.61000  -0.09000   -0.31458
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.63740    9.63390   0.00350    0.03633
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.64520    9.63010   0.01510    0.15680
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.62030    9.58400   0.03630    0.37876
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.88830    9.88470   0.00360    0.03642
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.84430    9.82880   0.01550    0.15770
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82240    9.78530   0.03710    0.37914
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.51000   13.44000   0.07000    0.52083
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.91160    9.93430  -0.02270   -0.22850
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.85090    9.85880  -0.00790   -0.08013
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.80680    9.79710   0.00970    0.09901
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.31880   10.34250  -0.02370   -0.22915
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.18890   10.19710  -0.00820   -0.08042
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14900   10.13890   0.01010    0.09962
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.87890    8.87190   0.00700    0.07890
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.57060    9.58900  -0.01840   -0.19189
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.45480    9.46060  -0.00580   -0.06131
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.31020   13.29970   0.01050    0.07895
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.39740   12.42140  -0.02400   -0.19321
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.15370   10.16000  -0.00630   -0.06201
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23710   10.24870  -0.01160   -0.11319
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92070    9.92060   0.00010    0.00101
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38690    9.37780   0.00910    0.09704
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01850   11.00780   0.01070    0.09720
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.27230   11.25970   0.01260    0.11190
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.84450   10.81980   0.02470    0.22829
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.46540   10.42680   0.03860    0.37020
野村泰國基金                                                     43.58000   43.10000   0.48000    1.11369
野村高科技基金                                                   12.75000   12.71000   0.04000    0.31471
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.53950   10.50550   0.03400    0.32364
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.68110   10.65170   0.02940    0.27601
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.97350    9.93080   0.04270    0.42998
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.70170    9.63940   0.06230    0.64631
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.78600    9.75520   0.03080    0.31573
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.99130   11.95260   0.03870    0.32378
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.98310   12.94630   0.03680    0.28425
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.04360   10.99640   0.04720    0.42923
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74720   10.67810   0.06910    0.64712
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.07830   11.04310   0.03520    0.31875
野村貨幣市場基金                                                 16.24880   16.24860   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.08000   17.01000   0.07000    0.41152
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97110    7.96230   0.00880    0.11052
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68250   11.66950   0.01300    0.11140
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.60000    7.49000   0.11000    1.46862
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
野村精選貨幣市場基金                                             12.07070   12.07070   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
野村積極成長基金                                                 12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
野村優質基金                                                     35.31000   35.29000   0.02000    0.05667
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63580    8.64940  -0.01360   -0.15724
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02740    8.03060  -0.00320   -0.03985
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84630    7.84350   0.00280    0.03570
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.51990   11.53800  -0.01810   -0.15687
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50360   10.50770  -0.00410   -0.03902
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29600   10.29240   0.00360    0.03498
野村環球基金-人民幣計價                                          15.59000   15.51000   0.08000    0.51580
野村環球基金-美元計價                                            12.39000   12.32000   0.07000    0.56818
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.87000   16.73000   0.14000    0.83682
野村鴻利基金                                                     22.99000   22.97000   0.02000    0.08707
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84950   16.84940   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.03000   21.07000  -0.04000   -0.18984
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.72000   12.84000  -0.12000   -0.93458
野村鑫平衡組合基金                                               14.96000   14.91000   0.05000    0.33535
野村鑫全球債券組合基金                                           13.12420   13.11640   0.00780    0.05947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.68770    9.69550  -0.00780   -0.08045
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.67440    9.68760  -0.01320   -0.13626
凱基台商天下基金                                                 13.60000   13.51000   0.09000    0.66617
凱基台灣精五門基金                                               21.16000   21.22000  -0.06000   -0.28275
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.84830   10.83280   0.01550    0.14308
凱基亞太高股息基金                                               13.45000   13.36000   0.09000    0.67365
凱基亞洲四金磚基金                                               18.12000   18.14000  -0.02000   -0.11025
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.40140   13.39420   0.00720    0.05375
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.86000   12.82000   0.04000    0.31201
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53130   11.53120   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.75000   27.86000  -0.11000   -0.39483
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.26000   21.07000   0.19000    0.90176
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.16850   20.99920   0.16930    0.80622
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.50000   18.41000   0.09000    0.48886
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.15680   18.11140   0.04540    0.25067
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.04000    7.99000   0.05000    0.62578
凱基資源國基金                                                    9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.82600   11.78300   0.04300    0.36493
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.29480   11.23630   0.05850    0.52063
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.27000   11.18000   0.09000    0.80501
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.07000   12.95000   0.12000    0.92664
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.15320   13.06940   0.08380    0.64119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.69000   14.78000  -0.09000   -0.60893
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.37000   30.98000   0.39000    1.25888
富邦NASDAQ-100基金                                               28.49000   28.25000   0.24000    0.84956
富邦上証180基金                                                  32.10000   32.27000  -0.17000   -0.52681
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24520    0.24410   0.00110    0.45063
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.36000    7.31000   0.05000    0.68399
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.00000    6.97000   0.03000    0.43042
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.21000   44.15000  -0.94000   -2.12911
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.95950   11.94990   0.00960    0.08034
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.31420   11.29900   0.01520    0.13453
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.11460   11.06420   0.05040    0.45552
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.54250   10.53410   0.00840    0.07974
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.89320    9.88000   0.01320    0.13360
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.72730    9.68330   0.04400    0.45439
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.79980   20.79190   0.00790    0.03800
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24480   11.24160   0.00320    0.02847
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.81800   10.77470   0.04330    0.40187
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.85340   12.85940  -0.00600   -0.04666
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90280    1.90180   0.00100    0.05258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.52510    9.52960  -0.00450   -0.04722
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45760    1.45680   0.00080    0.05491
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58250   11.58430  -0.00180   -0.01554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74220    1.74130   0.00090    0.05169
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07920   10.08070  -0.00150   -0.01488
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53540    1.53450   0.00090    0.05865
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.44000   25.55000  -0.11000   -0.43053
富邦日本東証基金                                                 23.00000   23.07000  -0.07000   -0.30342
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.32000   43.41000  -0.09000   -0.20733
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.02000   48.31000  -0.29000   -0.60029
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.68000   50.83000  -0.15000   -0.29510
富邦台灣心基金                                                   23.92000   23.93000  -0.01000   -0.04179
富邦台灣釆吉50基金                                               47.44000   47.59000  -0.15000   -0.31519
富邦台灣科技指數基金                                             51.44000   51.38000   0.06000    0.11678
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29150    0.28980   0.00170    0.58661
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32440    2.32380   0.00060    0.02582
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34090    0.34050   0.00040    0.11747
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66020   10.64640   0.01380    0.12962
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02390    2.02310   0.00080    0.03954
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32810    0.32770   0.00040    0.12206
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22950    9.21750   0.01200    0.13019
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.50000   22.64000  -0.14000   -0.61837
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.96000   14.87000   0.09000    0.60525
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.12000   28.56000  -0.44000   -1.54062
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62380   15.62360   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.49000   69.49000   0.00000    0.00000
富邦科技基金                                                     26.96000   26.94000   0.02000    0.07424
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.38630   39.27260   0.11370    0.28951
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.00370   37.85830   0.14540    0.38406
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.73260   37.60730   0.12530    0.33318
富邦恒生國企ETF基金                                              22.13000   22.07000   0.06000    0.27186
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.86000   34.58000   0.28000    0.80972
富邦高成長基金                                                   26.41000   26.44000  -0.03000   -0.11346
富邦基金                                                         14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
富邦深証100基金                                                  11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.18000   21.17000   0.01000    0.04724
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40260    0.40230   0.00030    0.07457
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19220   12.19280  -0.00060   -0.00492
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53250    9.53300  -0.00050   -0.00524
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30220    0.30190   0.00030    0.09937
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90520    8.90560  -0.00040   -0.00449
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.59710    9.62260  -0.02550   -0.26500
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.85690    9.85670   0.00020    0.00203
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.59710    9.62260  -0.02550   -0.26500
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.85690    9.85670   0.00020    0.00203
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   19.91000  -0.12000   -0.60271
富邦精準基金                                                     49.83000   49.75000   0.08000    0.16080
富邦精銳中小基金                                                 12.88000   12.92000  -0.04000   -0.30960
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.77000   20.50000   0.27000    1.31707
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.30000   21.38000  -0.08000   -0.37418
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.70000   0.03000    0.38961
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.03000   15.15000  -0.12000   -0.79208
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.58000   19.51000   0.07000    0.35879
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.30610   10.30690  -0.00080   -0.00776
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.22770   11.21140   0.01630    0.14539
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.04170   10.99130   0.05040    0.45854
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.10490   10.10570  -0.00080   -0.00792
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.96360   10.94770   0.01590    0.14524
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.76050   10.71140   0.04910    0.45839
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.30000   30.41000  -0.11000   -0.36172
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.98750    8.97430   0.01320    0.14709
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.50570    9.49340   0.01230    0.12956
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.30400    9.29150   0.01250    0.13453
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80590    9.79140   0.01450    0.14809
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.79390    9.78110   0.01280    0.13086
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.58540    9.57270   0.01270    0.13267
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.64030    9.62710   0.01320    0.13711
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46180    8.45680   0.00500    0.05912
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45390    9.44980   0.00410    0.04339
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.02320    9.01940   0.00380    0.04213
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.36000   10.35400   0.00600    0.05795
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.10890   10.10460   0.00430    0.04255
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70470    9.70050   0.00420    0.04330
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.13110    9.12690   0.00420    0.04602
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52030    9.51520   0.00510    0.05360
富達卓越領航全球組合基金                                         15.21000   15.12000   0.09000    0.59524
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.70040    8.69820   0.00220    0.02529
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37560    9.37470   0.00090    0.00960
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.14540    9.14470   0.00070    0.00765
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.75550    9.75290   0.00260    0.02666
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70060    9.69960   0.00100    0.01031
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.49410    9.49330   0.00080    0.00843
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21650    9.21510   0.00140    0.01519
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53620    9.53430   0.00190    0.01993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.54010    9.54290  -0.00280   -0.02934
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.25280    9.24930   0.00350    0.03784
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77860    8.76360   0.01500    0.17116
富蘭克林華美中華基金                                             14.77000   14.67000   0.10000    0.68166
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.92000   21.01000  -0.09000   -0.42837
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.54000   20.56000  -0.02000   -0.09728
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90230    7.89660   0.00570    0.07218
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.11200    9.11400  -0.00200   -0.02194
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.69990    9.70200  -0.00210   -0.02165
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.18600    9.17940   0.00660    0.07190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99490   10.99880  -0.00390   -0.03546
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83840    8.84150  -0.00310   -0.03506
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32020    9.32350  -0.00330   -0.03539
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.86520   13.00500  -0.13980   -1.07497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.29140   10.40330  -0.11190   -1.07562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07910   10.07710   0.00200    0.01985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75160    7.75010   0.00150    0.01935
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26730    9.26550   0.00180    0.01943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.56550   10.55130   0.01420    0.13458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59000    7.57970   0.01030    0.13589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.09070    9.07850   0.01220    0.13438
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37650   10.37440   0.00210    0.02024
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80060    7.79910   0.00150    0.01923
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26490    8.25540   0.00950    0.11508
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.37450    9.37300   0.00150    0.01600
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03220   10.03060   0.00160    0.01595
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60170   12.58720   0.01450    0.11520
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.23000   10.36000  -0.13000   -1.25483
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.17860   13.11040   0.06820    0.52020
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.03000   10.16000  -0.13000   -1.27953
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.03000   10.16000  -0.13000   -1.27953
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
富蘭克林華美第一富基金                                           42.43000   42.37000   0.06000    0.14161
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29140   10.29120   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.48000   13.38000   0.10000    0.74738
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.56000   13.44000   0.12000    0.89286
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.30000   15.12000   0.18000    1.19048
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.24210    8.18370   0.05840    0.71361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.25710   11.22530   0.03180    0.28329
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.77340    9.77410  -0.00070   -0.00716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.97930   10.98000  -0.00070   -0.00638
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.06440    7.05510   0.00930    0.13182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.32700    9.32240   0.00460    0.04934
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.26040   10.25540   0.00500    0.04875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.62550   10.61150   0.01400    0.13193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.95000   19.88000   0.07000    0.35211
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54210   11.53930   0.00280    0.02426
復華人生目標基金                                                 40.36620   40.10480   0.26140    0.65179
復華大中華中小策略基金                                           10.52000   10.42000   0.10000    0.95969
復華中小精選基金                                                 79.73000   79.02000   0.71000    0.89851
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.36000   12.26000   0.10000    0.81566
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.62000   11.50000   0.12000    1.04348
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
復華全方位基金                                                   32.44000   32.23000   0.21000    0.65157
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.91000   13.80000   0.11000    0.79710
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.24000   21.02000   0.22000    1.04662
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.37000   20.19000   0.18000    0.89153
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.31000   16.98000   0.33000    1.94346
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.18000   15.83000   0.35000    2.21099
復華全球原物料基金                                                9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.91000   13.81000   0.10000    0.72411
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45950   11.45510   0.00440    0.03841
復華全球債券基金                                                 13.40770   13.42320  -0.01550   -0.11547
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.17000   14.07000   0.10000    0.71073
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
復華有利貨幣市場基金                                             13.42320   13.42300   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.19000   14.09000   0.10000    0.70972
復華亞太成長基金                                                 16.34000   15.95000   0.39000    2.44514
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.38000   10.21000   0.17000    1.66503
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.68000   10.48000   0.20000    1.90840
復華東協世紀基金                                                 13.34000   13.29000   0.05000    0.37622
復華南非幣長期收益基金A                                          13.04000   13.06000  -0.02000   -0.15314
復華南非幣長期收益基金B                                           8.27000    8.28000  -0.01000   -0.12077
復華南非幣短期收益基金A                                          13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
復華南非幣短期收益基金B                                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.94000   12.82000   0.12000    0.93604
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.71000   12.56000   0.15000    1.19427
復華恒生基金                                                     22.51000   22.29000   0.22000    0.98699
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.98000    8.07000  -0.09000   -1.11524
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.59000   37.75000   0.84000    2.22517
復華神盾基金                                                     28.11980   27.94960   0.17020    0.60895
復華高成長基金                                                   71.80000   71.31000   0.49000    0.68714
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38320   14.38310   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         19.04000   18.85000   0.19000    1.00796
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.73000   51.04000  -0.31000   -0.60737
復華復華基金                                                     22.55000   22.44000   0.11000    0.49020
復華華人世紀基金                                                 20.87000   20.51000   0.36000    1.75524
復華傳家二號基金                                                 31.69000   31.44570   0.24430    0.77689
復華傳家基金                                                     26.98510   26.77560   0.20950    0.78243
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.42000   18.37000   0.05000    0.27218
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.87000   12.81000   0.06000    0.46838
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.49000   13.45000   0.04000    0.29740
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
復華滬深300 A股基金                                              24.40000   24.56000  -0.16000   -0.65147
復華數位經濟基金                                                 65.52000   65.19000   0.33000    0.50621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.76630    9.77250  -0.00620   -0.06344
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62020    9.62230  -0.00210   -0.02182
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91990    9.92630  -0.00640   -0.06448
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.74120    9.74330  -0.00210   -0.02155
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.70950    9.72040  -0.01090   -0.11214
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93840    9.92300   0.01540    0.15520
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.71480    9.73070  -0.01590   -0.16340
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94280    9.93250   0.01030    0.10370
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.71350    9.72950  -0.01600   -0.16445
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94560    9.93540   0.01020    0.10266
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27040    9.26700   0.00340    0.03669
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.04290    9.03750   0.00540    0.05975
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.76790    8.73930   0.02860    0.32726
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38860   11.38430   0.00430    0.03777
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.12210   11.11540   0.00670    0.06028
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.90790   10.87240   0.03550    0.32651
景順主流基金                                                     19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
景順台灣科技基金                                                 34.25000   34.13000   0.12000    0.35160
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
景順全球科技基金                                                 21.38000   21.15000   0.23000    1.08747
景順全球康健基金                                                 17.75000   17.69000   0.06000    0.33917
景順貨幣市場基金                                                 15.92310   15.92300   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.40000   35.30000   0.10000    0.28329
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.47000   15.38000   0.09000    0.58518
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.05000   13.94000   0.11000    0.78910
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.38000    9.25000   0.13000    1.40541
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.28000    9.12000   0.16000    1.75439
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.51000    9.38000   0.13000    1.38593
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.40000    9.24000   0.16000    1.73160
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66250    8.66170   0.00080    0.00924
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34470    8.34900  -0.00430   -0.05150
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98430   10.98340   0.00090    0.00819
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55600   10.56130  -0.00530   -0.05018
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.56000   12.53000   0.03000    0.23943
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48750    9.48900  -0.00150   -0.01581
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.41330    9.38960   0.02370    0.25241
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70010    9.70170  -0.00160   -0.01649
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.62590    9.60170   0.02420    0.25204
華南永昌永昌基金                                                 19.77000   19.79000  -0.02000   -0.10106
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25330   14.24150   0.01180    0.08286
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
華南永昌全球精品基金                                             15.98000   15.81000   0.17000    1.07527
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.07000   14.00000   0.07000    0.50000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.63000   13.53000   0.10000    0.73910
華南永昌物聯網精選基金                                           12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
華南永昌策略報酬基金                                             10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18660   16.18650   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.82640   24.77470   0.05170    0.20868
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92490   11.92470   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18160   10.17440   0.00720    0.07077
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.60500   10.56470   0.04030    0.38146
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93840    9.93140   0.00700    0.07048
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.32040   10.28110   0.03930    0.38225
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04210   10.03560   0.00650    0.06477
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.39700   10.35820   0.03880    0.37458
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89980    9.89340   0.00640    0.06469
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.24570   10.20750   0.03820    0.37423
華頓中小型基金                                                   26.86000   26.37000   0.49000    1.85817
華頓台灣基金                                                     32.90000   32.48000   0.42000    1.29310
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50710   11.50700   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.97000   17.80000   0.17000    0.95506
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31570   13.30610   0.00960    0.07215
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39110    8.38500   0.00610    0.07275
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.33000    6.29000   0.04000    0.63593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.01620    3.00240   0.01380    0.45963
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.22390   14.11010   0.11380    0.80651
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47430    0.47170   0.00260    0.55120
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.87060   11.85090   0.01970    0.16623
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.79400   10.78210   0.01190    0.11037
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.12910   11.07230   0.05680    0.51299
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.12200   10.07030   0.05170    0.51339
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.67870   11.65020   0.02850    0.24463
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.70380   10.68150   0.02230    0.20877
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.41000   12.25000   0.16000    1.30612
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.27000   11.09000   0.18000    1.62308
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.43000   12.26000   0.17000    1.38662
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42620    2.42440   0.00180    0.07425
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96120    1.96380  -0.00260   -0.13240
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.19420   12.17600   0.01820    0.14947
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02460   10.00960   0.01500    0.14986
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38080    0.38020   0.00060    0.15781
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32290    0.32270   0.00020    0.06198
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.55000    3.53000   0.02000    0.56657
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.74000   16.59000   0.15000    0.90416
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.55000   0.01000    1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               18.40000   18.31000   0.09000    0.49153
匯豐台灣精典基金                                                 24.68000   24.75000  -0.07000   -0.28283
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.29000   12.17000   0.12000    0.98603
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
匯豐安富基金                                                     25.67000   25.70000  -0.03000   -0.11673
匯豐成功基金                                                     40.24000   40.54000  -0.30000   -0.74001
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43430    2.43890  -0.00460   -0.18861
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23010    2.23490  -0.00480   -0.21477
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.65480   11.65900  -0.00420   -0.03602
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.11550    8.11920  -0.00370   -0.04557
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38350    0.38390  -0.00040   -0.10419
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34620    0.34660  -0.00040   -0.11541
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.60000    7.57000   0.03000    0.39630
匯豐金磚動力基金                                                 14.83000   14.80000   0.03000    0.20270
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97320   14.97320   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.25000    5.21000   0.04000    0.76775
匯豐新鑽動力基金                                                 11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46350    5.40390   0.05960    1.10291
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.98980    8.93060   0.05920    0.66289
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.05000   53.19000  -0.14000   -0.26321
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.05000   53.19000  -0.14000   -0.26321
匯豐龍騰電子基金                                                 38.59000   38.68000  -0.09000   -0.23268
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.20410   12.21090  -0.00680   -0.05569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.72000   21.78000  -0.06000   -0.27548
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
新光中國成長基金(美元)                                           12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01700    9.99940   0.01760    0.17601
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.98770    9.99940  -0.01170   -0.11701
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.00940    9.99940   0.01000    0.10001
新光台灣富貴基金                                                 23.63000   23.63000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.90990    9.91150  -0.00160   -0.01614
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.42270    9.40360   0.01910    0.20311
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60290    9.60430  -0.00140   -0.01458
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.12100    9.10250   0.01850    0.20324
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42810   15.42790   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
新光亞洲精選基金-美金                                            24.69000   24.73000  -0.04000   -0.16175
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.34000   24.33000   0.01000    0.04110
新光兩岸優勢基金                                                 13.98000   13.90000   0.08000    0.57554
新光店頭基金                                                     27.57000   27.59000  -0.02000   -0.07249
新光南非幣保本基金                                               11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
新光創新科技基金                                                 16.53000   16.55000  -0.02000   -0.12085
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.75520    9.73920   0.01600    0.16428
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.02440   10.01820   0.00620    0.06189
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.69330    9.68100   0.01230    0.12705
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33490    9.31960   0.01530    0.16417
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.60480    9.59880   0.00600    0.06251
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.28050    9.26910   0.01140    0.12299
新光澳幣八年期保本基金                                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
新光澳幣十年期保本基金                                           10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95320    9.95590  -0.00270   -0.02712
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87310    9.87580  -0.00270   -0.02734
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.78690    9.78300   0.00390    0.03987
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85260    9.84860   0.00400    0.04061
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83290    9.83850  -0.00560   -0.05692
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.76460    9.76980  -0.00520   -0.05323
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.74470    9.74830  -0.00360   -0.03693
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81360    9.81730  -0.00370   -0.03769
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.52000    7.45000   0.07000    0.93960
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.90250    9.89470   0.00780    0.07883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63410    9.62650   0.00760    0.07895
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.85630    9.85010   0.00620    0.06294
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.63130    9.62520   0.00610    0.06338
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69630    9.69410   0.00220    0.02269
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.98580    9.98320   0.00260    0.02604
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.84610   13.81750   0.02860    0.20698
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.64020    8.62230   0.01790    0.20760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.36370   36.26330   0.10040    0.27686
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.00720   36.88660   0.12060    0.32695
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.24310   38.16670   0.07640    0.20017
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10410   11.10110   0.00300    0.02702
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36550   10.37170  -0.00620   -0.05978
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.91420   13.73890   0.17530    1.27594
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.20940   11.10750   0.10190    0.91740
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.28000   11.15000   0.13000    1.16592
群益大印度基金-人民幣                                            12.67590   12.84360  -0.16770   -1.30571
群益大印度基金-美元                                              12.84890   13.06520  -0.21630   -1.65554
群益大印度基金-新臺幣                                            11.85000   12.02000  -0.17000   -1.41431
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35790   12.30300   0.05490    0.44623
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.84450   12.83280   0.01170    0.09117
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53760   11.48650   0.05110    0.44487
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.94290   10.93300   0.00990    0.09055
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.91650    9.87250   0.04400    0.44568
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.44340    9.43490   0.00850    0.09009
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63500    9.59220   0.04280    0.44620
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.48260    9.47400   0.00860    0.09077
群益中小型股基金                                                 51.11000   51.41000  -0.30000   -0.58354
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.94650    9.89640   0.05010    0.50624
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.95270    9.93780   0.01490    0.14993
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.07790    9.04010   0.03780    0.41814
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.85110    8.80660   0.04450    0.50530
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.85630    8.84300   0.01330    0.15040
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.07860    8.04490   0.03370    0.41890
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39820   11.38490   0.01330    0.11682
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19850   11.19120   0.00730    0.06523
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55480   10.54770   0.00710    0.06731
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.91850    9.79190   0.12660    1.29291
群益中國新機會基金N-美元                                          9.81630    9.72540   0.09090    0.93467
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.20000   10.08000   0.12000    1.19048
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.79640    8.68410   0.11230    1.29317
群益中國新機會基金-美元                                          10.49610   10.39900   0.09710    0.93374
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
群益平衡王基金                                                   19.28140   19.23580   0.04560    0.23706
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.01000    7.97000   0.04000    0.50188
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.82000    5.79000   0.03000    0.51813
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.95440    9.88430   0.07010    0.70921
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.24080   10.20480   0.03600    0.35278
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.03880    8.97510   0.06370    0.70974
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.29880    9.26610   0.03270    0.35290
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91480    9.91310   0.00170    0.01715
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74200    9.74270  -0.00070   -0.00718
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41240    9.41080   0.00160    0.01700
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.32940    9.33000  -0.00060   -0.00643
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97180    9.97010   0.00170    0.01705
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04730   10.04800  -0.00070   -0.00697
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.57810    9.57650   0.00160    0.01671
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.96480    9.96550  -0.00070   -0.00702
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.02120   10.00580   0.01540    0.15391
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35550    7.34420   0.01130    0.15386
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02310   10.02720  -0.00410   -0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95350    9.95750  -0.00400   -0.04017
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.02050   10.01150   0.00900    0.08990
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02310   10.02720  -0.00410   -0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95350    9.95760  -0.00410   -0.04117
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.02050   10.01150   0.00900    0.08990
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02320   10.02730  -0.00410   -0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95350    9.95760  -0.00410   -0.04117
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.02050   10.01150   0.00900    0.08990
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02310   10.02720  -0.00410   -0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95350    9.95760  -0.00410   -0.04117
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.02050   10.01150   0.00900    0.08990
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.94710   14.96380  -0.01670   -0.11160
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.69000   10.85000  -0.16000   -1.47465
群益印度中小基金N-美元                                            9.69500    9.83290  -0.13790   -1.40243
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
群益印度中小基金-人民幣                                          14.50630   14.66050  -0.15420   -1.05181
群益印度中小基金-美元                                            13.86640   14.06360  -0.19720   -1.40220
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.59000   15.77000  -0.18000   -1.14141
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
群益安家基金                                                     26.43500   26.31000   0.12500    0.47510
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06640   16.06630   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.24000   21.48000  -0.24000   -1.11732
群益亞太中小基金                                                 13.84000   13.56000   0.28000    2.06490
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.50000   17.45000   0.05000    0.28653
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55370    9.53540   0.01830    0.19192
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41840    7.40420   0.01420    0.19178
群益店頭市場基金                                                111.29000  111.71000  -0.42000   -0.37597
群益東方盛世基金                                                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
群益東協成長基金-人民幣                                          13.79350   13.74130   0.05220    0.37988
群益東協成長基金-美元                                            13.04920   13.04600   0.00320    0.02453
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.55000   12.51000   0.04000    0.31974
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.20710   11.16090   0.04620    0.41395
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.73770   10.69900   0.03870    0.36172
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10990   10.06230   0.04760    0.47305
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98340    9.94220   0.04120    0.41440
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56870    9.53420   0.03450    0.36186
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00690    8.96460   0.04230    0.47186
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.07480   10.03840   0.03640    0.36261
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76950    9.72920   0.04030    0.41422
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73870    9.70360   0.03510    0.36172
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06210   10.01480   0.04730    0.47230
群益長安基金                                                     30.79000   30.78000   0.01000    0.03249
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.61130   14.52230   0.08900    0.61285
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.72000   13.60000   0.12000    0.88235
群益真善美基金                                                   17.93320   17.85420   0.07900    0.44247
群益馬拉松基金                                                  134.81000  134.88000  -0.07000   -0.05190
群益深証中小板基金                                               16.01000   16.01000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                 35.50000   35.59000  -0.09000   -0.25288
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.19610   10.13470   0.06140    0.60584
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.11380   10.08860   0.02520    0.24979
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.10360   11.03670   0.06690    0.60616
群益華夏盛世基金-美元                                            11.15190   11.12410   0.02780    0.24991
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.88000   17.79000   0.09000    0.50590
群益奧斯卡基金                                                   29.93000   29.93000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                            13.30180   13.15900   0.14280    1.08519
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.88000    9.75000   0.13000    1.33333
群益葛萊美基金                                                   25.72000   25.67000   0.05000    0.19478
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.74000   18.50000   0.24000    1.29730
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.22000   13.32000  -0.10000   -0.75075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.56000   30.56000   0.00000    0.00000
德信中國精選成長基金                                             12.66000   12.45000   0.21000    1.68675
德信台灣主流中小基金                                             20.40000   20.38000   0.02000    0.09814
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92060   11.92050   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.68660   10.68050   0.00610    0.05711
德信數位時代基金                                                 28.23000   28.15000   0.08000    0.28419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64810   11.64790   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.67000   16.72000  -0.05000   -0.29904
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    20.07000   19.89000   0.18000    0.90498
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.81670    9.81390   0.00280    0.02853
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.84610   13.84220   0.00390    0.02817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.14030    8.12680   0.01350    0.16612
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.20460   11.19680   0.00780    0.06966
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34990   11.34440   0.00550    0.04848
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.82680   12.80760   0.01920    0.14991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.77000   18.64000   0.13000    0.69742
摩根中小基金                                                     25.96000   26.07000  -0.11000   -0.42194
摩根中國A股基金                                                  15.60000   15.49000   0.11000    0.71014
摩根中國A股基金(美元)                                            12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
摩根中國亮點基金                                                 14.71000   14.59000   0.12000    0.82248
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.02820   12.00980   0.01840    0.15321
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.91780   12.91410   0.00370    0.02865
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.35600   10.35990  -0.00390   -0.03765
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.35930   13.33860   0.02070    0.15519
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.81190   14.80760   0.00430    0.02904
摩根台灣金磚基金                                                 21.58000   21.65000  -0.07000   -0.32333
摩根台灣增長基金                                                 52.43000   52.62000  -0.19000   -0.36108
摩根平衡基金                                                     28.42000   28.47000  -0.05000   -0.17562
摩根全球α基金                                                   19.22000   19.08000   0.14000    0.73375
摩根全球平衡基金                                                 15.15860   15.12620   0.03240    0.21420
摩根全球發現基金                                                 12.58000   12.51000   0.07000    0.55955
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80030    9.77910   0.02120    0.21679
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63380   10.61440   0.01940    0.18277
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17570   10.15910   0.01660    0.16340
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.36070   11.33590   0.02480    0.21877
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96030    9.94400   0.01630    0.16392
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.92860   10.87840   0.05020    0.46146
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.83810   13.77450   0.06360    0.46172
摩根亞洲基金                                                     58.51000   58.05000   0.46000    0.79242
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68470    8.68160   0.00310    0.03571
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.03020   10.03470  -0.00450   -0.04484
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.98690    8.99230  -0.00540   -0.06005
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41120   12.40750   0.00370    0.02982
摩根東方內需機會基金                                             18.53000   18.38000   0.15000    0.81610
摩根東方科技基金                                                 36.79000   36.57000   0.22000    0.60159
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
摩根金龍收成基金                                                 23.73000   23.45000   0.28000    1.19403
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06620   15.06610   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
摩根新金磚五國基金                                               11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
摩根新絲路基金                                                   10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
摩根新興35基金                                                   13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
摩根新興日本基金                                                 25.30000   25.32000  -0.02000   -0.07899
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.57020    7.58630  -0.01610   -0.21222
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.71380    9.72220  -0.00840   -0.08640
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.61520    9.63230  -0.01710   -0.17753
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.68740   10.69940  -0.01200   -0.11216
摩根新興科技基金                                                 61.46000   61.61000  -0.15000   -0.24347
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31610    8.31170   0.00440    0.05294
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.44410   10.43850   0.00560    0.05365
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.73490    8.71580   0.01910    0.21914
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.50820    9.50640   0.00180    0.01893
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.12490    9.12620  -0.00130   -0.01424
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.91650    9.89430   0.02220    0.22437
摩根龍揚基金                                                     35.49000   35.07000   0.42000    1.19760
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35730    9.34570   0.01160    0.12412
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22210   11.20830   0.01380    0.12312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.16000   26.07000   0.09000    0.34522
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69970   11.69330   0.00640    0.05473
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.07120   11.06530   0.00590    0.05332
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.94790    9.93860   0.00930    0.09357
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34240   10.39750  -0.05510   -0.52994
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82210    9.86640  -0.04430   -0.44900
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.81970    8.85580  -0.03610   -0.40764
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.60330   10.57470   0.02860    0.27046
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.37310   10.31750   0.05560    0.53889
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.87900    9.85490   0.02410    0.24455
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75580    9.70610   0.04970    0.51205
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.70750    9.70820  -0.00070   -0.00721
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58630    9.56130   0.02500    0.26147
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.49440   11.47810   0.01630    0.14201
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.30570   11.29090   0.01480    0.13108
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20860   10.17530   0.03330    0.32726
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.98510   10.99700  -0.01190   -0.10821
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.78810   10.80110  -0.01300   -0.12036
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74400    9.73660   0.00740    0.07600
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.48270   24.34300   0.13970    0.57388
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14910   13.14900   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.55970   10.52700   0.03270    0.31063
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.09670    8.11220  -0.01550   -0.19107
聯邦精選科技基金                                                 13.18000   13.13000   0.05000    0.38081
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86000   15.85220   0.00780    0.04920
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.44080   12.33790   0.10290    0.83402
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.36710   12.25080   0.11630    0.94933
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.90200   11.80000   0.10200    0.86441
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.67690   11.67390   0.00300    0.02570
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94170   10.93040   0.01130    0.10338
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55120   10.59260  -0.04140   -0.39084
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.61570    8.63560  -0.01990   -0.23044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.63000   37.71000  -0.08000   -0.21215
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
聯博貨幣市場基金                                                 14.98580   14.98570   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.37950   10.37790   0.00160    0.01542
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93740   13.94760  -0.01020   -0.07313
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.63820    7.63700   0.00120    0.01571
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.26000   24.45000  -0.19000   -0.77710
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.59000   13.45000   0.14000    1.04089
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.94000   14.80000   0.14000    0.94595
瀚亞巴西基金                                                      4.93000    4.93000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                     45.55000   45.88000  -0.33000   -0.71927
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45020   10.41910   0.03110    0.29849
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25110   10.24630   0.00480    0.04685
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11690   12.10350   0.01340    0.11071
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05820   10.03780   0.02040    0.20323
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.56580    7.54330   0.02250    0.29828
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07550    8.07170   0.00380    0.04708
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12090    8.11190   0.00900    0.11095
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22830    7.21370   0.01460    0.20239
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92830    8.91840   0.00990    0.11101
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.30460    9.27690   0.02770    0.29859
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43980    9.43540   0.00440    0.04663
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30640    9.29600   0.01040    0.11188
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.89000   12.95000  -0.06000   -0.46332
瀚亞印度基金-美元                                                13.11000   13.22000  -0.11000   -0.83207
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.31000   28.47000  -0.16000   -0.56200
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.82000   11.74000   0.08000    0.68143
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.68000   15.59000   0.09000    0.57729
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.75630   11.69610   0.06020    0.51470
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.09620   12.91340   0.18280    1.41558
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.22830   11.20570   0.02260    0.20168
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.81670   10.77460   0.04210    0.39073
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.86100   11.84730   0.01370    0.11564
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25810    9.21070   0.04740    0.51462
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.87260    9.73400   0.13860    1.42388
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47180    9.45240   0.01940    0.20524
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.11610    9.08060   0.03550    0.39094
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.44010    9.42230   0.01780    0.18891
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.32730   14.28050   0.04680    0.32772
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56370   10.51610   0.04760    0.45264
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.83570   10.81910   0.01660    0.15343
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61760   12.57630   0.04130    0.32840
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.17000   22.38000  -0.21000   -0.93834
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54710   13.54690   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.61000   25.37000   0.24000    0.94600
瀚亞高科技基金                                                   63.53000   63.91000  -0.38000   -0.59459
瀚亞理財通基金                                                   26.97000   27.02000  -0.05000   -0.18505
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞菁華基金                                                     24.45000   24.61000  -0.16000   -0.65014
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.00580   13.02030  -0.01450   -0.11136
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.34010    9.35050  -0.01040   -0.11122
瀚亞電通網基金                                                   16.52000   16.63000  -0.11000   -0.66146
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58500   13.58380   0.00120    0.00883
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.08570   10.06170   0.02400    0.23853
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04230   10.04960  -0.00730   -0.07264
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50080   11.49970   0.00110    0.00957
瀚亞歐洲基金                                                     12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞