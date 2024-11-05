2024美國總統大選 開始投票！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 13:09

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當地時間 11 月 5 日是美國總統選舉正式投票日，美國東部時間 11 月 5 日零時剛過，新罕布什爾州小鎮迪克斯維爾山口的選民開始投票，象徵第 60 屆美國總統選舉投票正式登場。

當天全美絕大多數投票站都是在早晨開放，並持續開放至 5 日晚間。美國佛羅里達大學選舉實驗室的數據顯示，截至當地時間 11 月 4 日早上，全美已有超過 7,802 萬名選民提前投票。

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如果計票速度夠快，市場最快在美國時間 5 日午夜至 6 日凌晨就能知道誰將入主白宮。