富喬擴充東莞廠180台玻纖布織布機 6月進入試產

看準中國大陸對高階電子材料在地化生產湧現的商機，富喬 (1815-TW) 全力在大陸擴產進行掌握，董事長張元賓今 (22) 日指出，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，預計下 (6) 個月進入試產，同時，並計畫再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

張元賓今天出席 OTC 業績發表會，透露出富喬目前在新產能推進的進度，張元賓強調，以去年富喬玻纖布出貨應用結構分析，汽車應用占 45%，伺服器應用占 25%，智慧型手機應用占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預計估汽車應用比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。

張元賓指出，美中貿易戰開打同時，中國大陸市場已意識到包括手機晶片、甚至高階電子材料，皆不能掌握在外國人手上，因此推動高階電子材料在中國在地化生產，成為一大政策趨勢。

張元賓說，目前 PCB 上游如類載板、汽車板等高階玻纖布，幾乎都由日商掌控，富喬現階段在玻纖布市場的策略，就是開發生產高階玻纖布以因應中國大陸的製造趨勢。

富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，將在 6 月進入試產，董事會日前決議提前倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快明年第 1 季全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

富喬第 1 季營收為 11.58 億元，季增 9.89%，年減 5.5%，毛利率 27.82%，季增 11.92 個百分點，年增 0.31 個百分點，稅後純益為 1.41 億元，相對於上季轉虧為盈，年增率 35.56%，每股純益為 0.34 元。第 2 季則進入 PCB 市場需求的淡季。

富喬去年稅後純益 4.86 億元，年增 11.63%，每股純益 1.16 元；日前富喬董事會也決議去年盈餘每股擬配發 0.65 元現金股利。