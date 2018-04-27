高階電子級玻纖布需求湧 富喬拚擴產年底新產能全數開出

看準汽車板高階電子級玻纖布市場需求湧現，富喬 (1815-TW) 全力擴產掌握商機，董事會今 (27) 日決議透過對大陸東莞子公司增資，規劃擴充玻纖布產能倍增，最快今年底將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

富稿目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，最快第 2 季開出新產能，公司董事會今日決議倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快今年底全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

據估計，東莞富喬 360 台織布機產能全數開出後，每月將增加富喬 1.5-1.7 億元營收，一年貢獻獲利金額將達 2 億元，以富喬目前 43.38 億元股本計算，一年對富喬每股純益貢獻度約達 0.46 元。

富喬目前營運包括玻纖紗及玻纖布，在去年底虎尾玻纖紗窯爐停爐冷修完成後，工業級玻纖紗市場活絡，國外需求強勁，且市場價格也優於電子級玻纖紗，目前富喬接單已到第 3 季；在電子級玻纖布方面，富喬目前在台的 540 台織布機產能也是全產全銷，其中汽車板高階玻纖布呈現供不應求市況，在今年第 2 季東莞廠 180 台新增織布機產能開出後，將先滿足高階汽車板需求的玻纖布生產。

至於整體兩岸玻纖紗供需情況，目前仍處於需求高於供給的狀況，富喬對於今年將開出的東莞廠 360 台織布新產能，部分玻纖紗將採用河南光遠的玻纖紗支應，光遠與富喬也將形成策略聯盟的合作關係。

富喬去年全年營收 48.12 億元，毛利率 27.22%，年增 3.08 個百分點，全年稅後純益 4.86 億元，年增 11.63%，每股純益 1.16 元。董事會也決議去年盈餘每股擬配發 0.65 元現金股利，依今天收盤價 15.65 元計算，現金殖利率為 4.15%。