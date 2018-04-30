富喬Q1轉虧為盈 爆大量直攻漲停

玻纖紗及玻纖布廠富喬工業 (1815-TW) 第 1 季財報出爐，稅後純益 1.41 億元，相對上季轉虧為盈，年增 35.56%，每股純益 0.34 元，該公司並將針對高階電子級玻纖布需求擴大在東莞的織布機台數，利多激勵今 (30) 日股價爆 1 個月大量，直奔 17.2 元漲停。

富喬看準汽車板高階電子級玻纖布市場需求湧現，規劃擴充玻纖布產能倍增，最快今年底將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，最快第 2 季開出新產能，公司決議倍數加大東莞廠生產規模，也將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快今年底全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

富喬第 1 季營收為 11.58 億元，季增 9.89%，年減 5.5%，毛利率 27.82%，季增 11.92 個百分點，年增 0.31 個百分點，稅後純益為 1.41 億元，相對於上季轉虧為盈，年增率 35.56%，每股純益為 0.34 元。

富喬今年第 1 季營收較去年同時下滑 5.5%，但整體獲利能力優於去年同期，富喬主管指出，主要在產品出貨結構上今年首季偏重高階布種，也相對引導獲利能力優於去年同期。