迅得鏡頭組裝設備預計下半年出貨 業績將漸入佳境

自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 積極開發光學鏡頭組裝及檢驗設備市場，總經理王年清今 (22) 日出席 OTC 業績發表會時指出，光學產品製程設備預估在第 3 季起量產出貨並挹注業績，全年迅得業績將漸入佳境。

迅得首季稅後純益 3445 萬元，創 5 季以來新低，每股純益 0.61 元，不如市場預期，王年清指出，公司營運將漸入佳境，今年上半年有高達 70% 來自於軟板業者訂單，主要桃園觀音建置新廠的貢獻，預計下半年來自半導體業、光學鏡頭組裝及硬板的設備挹注，全年營收將「漸入佳境」。

迅得布局的光學鏡頭組裝設備，包含鏡片剪切機、自動光學檢測機、一體式鏡頭組裝機、單站式鏡頭組裝機、AOI 設備、鏡筒和熱片排盤機等。

王年清強調，迅得在 PCB 設備開發上，已切入自動化生產並進一步跨向智慧製造，開發的系統除設備與設備間溝通，生產資料也會上傳雲端保有生產履歷。而在半導體產業上主要配合晶圓廠和封裝廠，在整廠物流設計的領域發展上，將擴大市場版圖，目前在行動機器人與智慧倉儲方面都已經送樣測試。

王年清並指出，迅得的中壢新廠預計今年第 4 季啟用，較原訂時程略落後，主要是為搶攻半導體、晶圓廠客戶需求，各廠皆須無塵室等級新廠房。

迅得今年首季營收 8.19 億元，毛利率 27.57%，季增 2 .56 個百分點，年減 4.96 個百分點，稅後純益 3445 萬元，創 5 季以來新低，季減、年減均逾 3 成，每股純益 0.61 元。

迅得財務長邱慶裡今日強調，首季毛利率與去年全年的平均毛利率 28.03% 差異不大，至於稅後純益衰退，主要是因辦理現金增資案，認列員工認股相關費用 700 萬元，此外投入研發費用 1000 萬元，匯兌損失 500 萬元，及遞延所得稅負債認列 800 萬元，造成對獲利的侵蝕。

迅得去年財報稅後純益 3.05 億元，每股純益 6.01 元，日前董事會決議每股擬配發 4 元現金股利。