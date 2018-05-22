【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(6449 鈺邦) 亮燈漲停板，會員獲利持續拉大中。>

台股今天開高走低，終場下跌 27 點，以 10938 點作收，量能為 1339 億元。

重點持股報告。

(1710 東聯、1326 台化) 創高之後小休息，續抱即可。

(00636 國泰中國 A50) 架構持續轉強中，續抱。

(4943 康控 - KY) 今日強勢股。

(5317 凱美) 先前股價雖有震盪，但始終在關鍵 K 系統內，因此我們的操作就是簡單續抱。而對的事情持續做、好事就會發生唷，今天凱美發動攻擊囉，盤中一度上漲 7%，太棒了。

(6449 鈺邦) 今天豪邁的亮燈漲停板啦。鈺邦 17834 張的成交量，要買幾張就有幾張，老師帶大家開大門走大路，好好的賺漲停板啦。恭喜會員們，獲利持續增加，感謝好股票的加持囉太棒了。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50、4943 康控 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)