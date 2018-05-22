【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

虎頭蛇尾，萬一關卡得而復失，中黑Ｋ作收！

今日台股開小紅，之後沿路攻高，往上再度攻上了 11000 整數心理關卡，但九點半過後漲幅收斂，尾盤收在今日最低點，收了一根帶上影線的中黑Ｋ，而今日震幅有 95 點之多，依然堅守在各個均線之上，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，而目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1339 億，較昨日比較有些微的增長，但仍顯不足，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

繼昨日長紅之後今日表現續強，盤中再度攻克 11000 點大關，惟指數來到區間上緣，附近仍有不少賣壓，要順利收復整數關卡仍需等待，終場開高走低未能站穩 11000 點。權值股方面，台積電 (2330) 受昨夜 ADR 上漲 2.73% 所激勵，帶動股價跳空重返年線，惟盤中賣壓湧現，一路壓縮漲幅，目前 A12 應用處理器已開始投片，7 奈米晶圓將於 6 月起放量出貨，下半年值得期待，昨日外資由賣轉買；鴻海 (2317) 旗下富智康昨日公告，子公司擬斥資 18.6 億元認購芬蘭公司 HMD global Oy 可轉換優先股，將深耕 NOKIA 手機業務，今日開高走低；大立光 (3008) 今日表現較為弱勢，外資連續賣超 4 日，4000 元關卡再度失守，力守半年線支撐。

今日八大類股除了食品之外其餘均下跌，其中最為弱勢則屬泥窯、塑化族群。

個股表現方面，元太 (8069) 其昨日法說宣布與美系統整合廠合作，推出電子車牌新品，未來將成為主管機關執法新利器；潤泰材 (8463) 受昨日股東會利多刺激，未來潛力十足，盤中鎖漲停；華新科 (2492) 今日解除分盤交易，尾盤強拉攻漲停；鈺創 (5351) 其利基性記憶體或小米音箱採用，今日量增收復季線；玉晶光 (3406) 來自非蘋客戶營收占比明顯提高，5 月營收值得期待；智邦 (2345) 傳美國將取消對中興的禁售令，今日量增續彈；全新 (2455) 無論在 3D 感測或 5G 題材皆為未來趨勢，後市營運值得期待，今日收復半年線。