聲寶進軍餐飲 攜手日本GANKO明年首季成立旗艦店

聲寶 (1604) 宣布進軍台灣餐飲市場，與日本飲食界歷史悠久的 GANKO Food Service Co.Ltd 合作，聲寶總裁陳盛沺指出，將投資 1 億元成立子公司，明年第一季在林口成立第一家旗艦店，目標年底成立 3 家、3 年內達到 20 家規模。GANKO 社長東川浩之指出，目前 GANKO 在日本關西地區擁有 98 家店，這次選擇以聲寶為授權合作夥伴，並以台灣為跨足海外第一站。



聲寶為台灣知名家店本土品牌，除經營家電市場外，集團也跨足零組件製造、品牌、流通等市場，自 2011 年起，總裁陳盛沺調整聲寶核心理念，朝創新經營發展。



陳盛沺指出，當日本料理在 2013 年獲得世界文化遺產後，使風潮更為顯著，日本在海外的和食數量也飛躍成長，在日本飲食界擁有悠久歷史及優良風評的 GANKO Food Service Co.Ltd，經過雙方長時間討論與研究，選擇以聲寶為授權合作夥伴，並以台灣為跨足海外第一站。



東川浩之指出，日本頑固 GANKO 飲食為大型餐飲集團之一，創立於 1963 年，目前作業員約 3500 人，每年營業額 220 億日圓，現今有 99 家店，馬上進入百家店，營業內容包括壽司、迴轉壽司、居酒屋等。



陳盛沺表示，將投資 1 億元成立子公司，由聲寶百分之百持股，而 GANKO 則是品牌授權，明年第一季開出第 1 家 60-80 坪的旗艦店，預計年底將可達到 3 家店，未來 3 年拓展到 20 家店，並於 3 年內開始獲利。

