聲寶擬現金減資2成 每股退還股東2元現金

聲寶 (1604-TW) 董事會今 (20) 日通過現金減資案，擬辦理現金減資減幅 20%，減資後股本 38.72 億元，每股將退還股東現金 2 元；董事會同時通過盈餘分配案，去年每股純益 0.67 元，擬配發現金股利 0.2 元，如果股東會通過這兩個案子，今年股東每股合計可拿到 2.2 元現金。

聲寶指出，為提昇股東權益報酬率、每股盈餘、每股淨值等各項財務指標，擬辦理現金減資退還股東股款；目前實收已發行股份為 4.99 億股，現金減資金額為 9.68 億元，銷除股份 9680 萬股，現金減資比率為 20%，是為已發行股數 4.99 億股扣除庫藏股 1500 萬股 (今年 8 月 3 日到期屆滿) 以 4.84 億股為計算基準，依各股東持股比例，每股退還現金 2 元，減資後實收資本額 37.72 億元。

聲寶表示，現金減資案將提請股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜；股東會預計 6 月 11 日召開。

聲寶強調力多年來深耕家電，近年來獲利相對持穩，除每年配息給股東外，也積極活化公司資產，這次減資退還部分股款給股東，讓股東可以更有效運用資金，公司可以調整資本結構，且提升股東權益報酬率。

聲寶去年合併營收 86.69 億元，本期淨利 3.31 億元，母公司業主淨利 3.12 億元，每股純益 0.67 元，董事會通過擬配發 0.2 元現金股利。

聲寶看好今年景氣，尤其是內銷表現比去年好，今年將持續開發高單價高附加價值新產品，法人預估，今年全年營收可望成長 10% 以上，獲利成長幅度將比營收更好。