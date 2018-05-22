聲寶砸1億元跨足台灣餐飲市場 預計3年獲利

聲寶 (1604-TW) 今 (22) 日宣布進軍餐飲市場，與日本 GANKO Food Service Co.Ltd 簽訂合作意向書，將引進 GANKO 各型態餐廳進入台灣，總裁陳盛沺指出，目前規劃將投資 1 億元成立子公司，明年第 1 季開出第 1 家旗艦店，預計年底可展店達 3 家，目標 3 年開出 20 家店且開始獲利。

陳盛沺表示，個人對日本飲食一向情有獨鐘，一直在找合適的美食，聲寶進軍飲業，是要當成事業來發展，且要嘉惠更多的人，GANKO 的精神是好吃、平價、吃的人快樂，除了好吃，還要吃的起、吃的快樂。

陳盛沺說，台灣的日本料理店很多，但是貴的太貴，便宜的又不道地，且多是個人小規模經營，聲寶引進 GANKO，在定位上跟目前台灣的日本料理店不同，可以讓消費者用平價享受日本本格的文化及飲食，這是很重要的，也可以讓聲寶跨足餐飲這一塊有機會在市場上站穩。

GANKO 社長東川浩之指出，GANKO 飲食是日本大型餐飲集團，1963 年成立，目前作業員約有 3500 人，每年營業額 220 億日圓，目前在日本關西地區有 99 家店，馬上將進入百家店，業態包括屋敷業態，屬旗艦店規模，目前在日本有 10 家店，都是以 200-300 歷史的房子來當餐廳。

另外，還有和食業態為日本料理標準裝璜；壽司業態、居酒屋業態、炸豬排、迴轉壽司業態等，目前迴轉壽司現有 3 家店，採中間價位經營；東川浩之表示，這次選擇以聲寶為授權合作夥伴，以台灣為跨足海外第一站。

陳盛沺表示，預計投資 1 億元成立子公司，負責餐飲事業，明年第 1 季將在林口開出第 1 家旗艦店，前兩年屬練兵階段，預計明年可開出 3 家店，未來 3 年則拓展到 20 家店，他指出，未來將視不同的地點開設不同業態的餐飲，例如在百貨公司美食就可以開炸豬排、拉麵店等。