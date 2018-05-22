國際娛樂(01009-HK)落實購英甲球隊韋根

國際娛樂(01009-HK)公布，公司的間接附屬公司Hamsard3467Limited收購WiganAthleticHoldingsLimited全部股權及WhelanFamilyBareTrust受託人於球會直接持有的股權，收購事項的資本承擔為1590萬英鎊(1.69億港元)及營運資金貸款(不應該超過647.5萬英鎊或6902.3萬港元)之和。此交易將包括購入3項物業，包括一家棄用餐廳、體育學院設施及體育訓練場地。

WiganAthletic主要從事營運位於英格蘭大曼徹斯特郡威根的球會WiganAthleticFootballClub(英甲球隊韋根)以及一個體育場(即DWStadium)連同會議及其他設施。

球會是一家享有盛名的足球俱樂部，歷史悠久。球會目前在英格蘭甲級足球聯賽排名榜首。根據「英格蘭足球聯賽規則(EFLRegulation)」，在英格蘭甲級足球聯賽最終排名前兩位的俱樂部來季將升至EFL的更高一級聯賽，即英格蘭冠軍足球聯賽。EFL於2018年4月21日宣佈，球會已鎖定了來季的英格蘭冠軍足球聯賽席位。

根據DeloitteLLP發佈的《2017年足球財政年度回顧報告》，於2015年至2016年賽季，英格蘭甲級足球聯賽足球俱樂部的收益約為136百萬英鎊，而英格蘭冠軍足球聯賽足球俱樂部產生的合併收益約為5.56億英鎊，且於2016年至2017年賽季英格蘭冠軍足球聯賽足球俱樂部預期將產生超過6億英鎊的收益。歐洲足球市場於2015年至2016年賽季的總收益約為246億歐元，較2014年至2015年賽季上升13%。因此，公司對英格蘭以及歐洲其他地區的足球業務持樂觀的態度。

由於已確保升級至更高級別的聯賽，集團預計球會將會因升級至英格蘭冠軍足球聯賽而獲益，球會的收入(包括來自贊助、廣播及播放權的收費)以及盈利水平預期將大幅提升。

國際娛樂已開發出提高球會及體育場營運盈利水平的業務計劃，首先投資及發展學院及一線隊層面的足球表現運作。公司將尋求進一步發展關於傑出表現及學院發展的足球表現模式，以支持球會一線隊的運作。在足球業務方面，公司將通過發展贊助、酒店、零售、售票及球迷參與活動的策略，實施增加比賽日及非比賽日收益的業務計劃，從而提升整體營業額。於詳細檢討現有營運後，公司將尋求通過定向投資人員及設施加強上述收益領域的人力資源職能及基礎設施。

公司打算於完成後委任兩名對英格蘭足球業務擁有豐富知識及經驗的英國人士，加入目標公司及其附屬公司的董事會。該兩名英國人士將輔助公司及目標集團實施其業務計劃。

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