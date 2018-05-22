互聯網圈的「6大關鍵技術」 將如何顛覆汽車圈？

不可否認，在最近一些年裏，汽車圈裏玩的熱點之一那就是「跨界！」不論是造火箭的SpaceX，還是搞搜索引擎Google或者是賣手機的蘋果，都卷入了轟轟烈烈的造車運動。而他們參於造車的意願，並不是在目前激烈的競爭市場中分一杯羹，而是想「顛覆」傳統汽車設計和生產的模式，從而開辟一個新的局面！

為啥這些科技巨頭們都是選擇了相似的時間點殺入汽車領域呢？這緣於各種新技術對汽車產生日益重要的影響，如果我們仔細回顧一下，會發現近一個十年，也正是一個新技術蓬勃發展的新時代。

新能源、物聯網、雲計算、大數據、人工智能、虛擬現實等新方向逐步走向商用，並開始改變一些傳統的技術和商業模式。當然，還有最近2，3年才開始爆發的「區塊鏈」，也在加緊在汽車領域孵化。借此機會，筆者希望為大家淺顯地疏理這些科技在汽車行業內產生的變化和影響：

物聯網

物聯網的概念很多年前就有了，其目的是建立一個人與物、物與物相聯系的巨大網絡，方便管理、識別、分析。汽車作為一個典型的「物」，當然是物聯網的重要組成部分，而且「車聯網」也成為「物聯網」的先鋒和目前最具有意義和投資價值的一個分支。

當汽車聯上網，可以實現遠程控制及診斷、UBI保險、信息娛樂服務、實時交通信息獲取及眾包上傳、FOTA升級等諸多好處。當然，我們當前還處於「車聯網」的初級階段，及實現了車與後台相聯，隨著DSRC/LTE-V和5G等通訊技術和標準發展，實現車車(V2V)或車與萬物(V2X) 也是指日可待。到那時，每個車都具備精準的感知系統並會實時上傳與共享數據，這會對整個生態產生極大的意義。

試想，幾乎遍布地球的每一個角落的汽車不論是在行駛過程中，還是停止過狀態中，都有能力感知和分析周圍有多少人、多少輛車、天氣是什麽樣的，雨下得有多大，空氣質量如何，附近有沒有交通事故、擁堵或者自然災害，這些數據全部變成實時、動態的，並可以共享，那將有多大的意義？

大數據

提到物聯網，就不能不提大數據。在十年前，人們獲得數據是有限的，因為被「數字化」的領域還不夠多。越來越多行業被互聯網滲透(比如電商、支付、金融等)再之物聯網革命，就引起了數據領域的「寒武紀大爆發」。

數萬億的設備被裝上了感知設備，並將各種結構化或非結構化的數據上傳到後台，達到PB甚至EB、ZB的數據量級，再利用分布式的存儲和分析方法來消化它們。在汽車沒有聯網之前，汽車領域是鮮有數據量能達到「大數據」級別的，甚至車聯網時代初期，往往一個月只需要5M左右的數據通訊量就夠了，後來由於車廠對數據的「貪婪」，越來越多的數據被上傳到後台，這包括：車輛的位置數據，車輛行駛狀態數據，車輛使用數據，車輛零部件診斷數據，駕駛行為數據等，所以現在的車聯網月消耗數量已達數百兆。

越來越流行的自動駕駛，由於要實時處理海量地“圖像”數據，據估計汽車實現L4級自動化後，每天將產生接近TB級別的數據量。這些數據量在目前的通訊技術下，顯然還是不能被實時上傳和處理的，只能先在本地處理掉。

大數據在汽車領域是有很大的增值空間的，診斷數據已經帶給售後部門不少價值，但由於汽車公司並不掌握用戶的：搜索、電商、消費及社交的入口。所以目前變現能力還是比較弱，這裏面的原因主要還是數據量不夠全，數據維度不夠豐富，還有數據質量不夠準確等原因造成的。

人工智能

關鍵詞：機器學習、自動駕駛、生物識別

日益產生的巨量數據，如果用人眼去看，必然乏味，但對於機器學習來說卻是極佳的養料。自動駕駛或已經成為人工智能領域最受關註和投入最大的一個分支。各家車廠，TIER ONE以及科技公司對於這項技術的競爭的激烈程度，不亞於上世紀的美蘇太空爭霸。誰能生產出真正的經濟型L3量產車，誰就將在未來的競爭中取得優勢。

人工智能在汽車領域另一個應用就是語音識別，越來越多的汽車控制和信息娛樂需求未來將會通過語音控制來實現，但如何讓機器更加準確地理解指令和要求就是人工智能需要解決的問題。越來越多的科技巨頭在開發智能音箱，以便獲得人們對語音需求和智能家居的控制入口，車載語音助手如：蔚來的NOMI必將大有作為，通過不段「學習」車主的脾氣、用車習慣、家庭環境以及對信息娛樂的偏好， 這讓能冷冰冰的汽車變成知書達理，細致體貼的好助手和秘書。

最後，基於人工智能的生物識別技術(人臉開鎖、指紋開鎖等)也將大大提升用車體驗與安全。總體來說，人工智能將賦予汽車智力與靈性，它就代表了未來汽車發展的靈魂。

雲計算

雲計算，基本是一個純IT領域的專業技術名詞，它提供了一種系統部署方式，可以實現彈性、快速以及低成本的要求。雲計算流行後，很多汽車公司都把自己的系統遷到「雲端」，最典型的就是「車聯網」系統。

因為車聯網系統數據量和服務請求都是逐步增長的，雲計算可以很好地適應用戶的線性增長或者某些節假日的暴發性訪問，資源可以隨時調配，滿足動態需要。亞馬遜是雲平台的最大玩家(AWS)，除了做水平的平台外，亞馬遜顯然也想加強某一些垂直領域的滲入，兩年前AWS也推出了標準的 Connected Car接口，幫助廣大汽車OEM快速實現聯網功能。

除了車聯網以外，汽車公司也正在越來越多地使用雲服務 ，比如：基於雲的 Sales force CRM系統。雲計算，核心就是提供按需配置的算力，阿裏的CTO王堅博士在《在線》一書曾闡述：公有雲未來就像電力供應和自來水一樣，是整個社會基礎設施不可缺少的一環。

區塊鏈

區塊鏈，不論說它是一個超級泡沫，亦或者一種超級技術，都不能否認它是最近一、兩年中全球最炙手可熱的話題。毋庸置疑，“幣圈”確實造成了不少泡沫和騙局，但區塊鏈應用的潛力，從BATJ以及各國政府都拿出真金白銀、招兵買馬跑步進場可以窺見一斑。

區塊鏈技術解決了信任問題，數據安全問題，有著去第三方提升效率和智能合約等優勢，將大大改變和優化傳統生產關系。比如：以“以太坊”為代表的第二代區塊鏈公鏈平台誕生的“智能合約”和物聯網技術結合，可以完美地解決汽車金融各環節的諸多痛點。區塊鏈的認證和加密技術，可以提高車聯網指令執行效率，同時帶來更高的安全性。

區塊鏈的數據一致性和準確性，將可以很好地讓汽車公司和保險公司對接，實現UBI動態保費定價和出險快速理陪。同時，區塊鏈的「塑源性」特征可以實時顯示顯示和追蹤供應鏈管理和4S店的零部件認證管理。目前各國政府對ICO的管理是更加嚴謹了，但對“區塊鏈”的應用支持卻是越來越友好了，資產的數字化和價值互聯網的形成將是大勢所趨。

比起可能針對金融、會計和監管、公證等行業的顛覆性影響，區塊鏈對汽車行業更多的可能是流程的優化和效率的提升。但這也十分值得關註的。

共享經濟

共享經濟，嚴格地來說不是一種技術，而是一種商業模式。房屋和汽車作為人們消費的大頭和剛需求，理所當然地成為了共享經濟的投資風口。AirBnB和Uber/DiDi快速地成為世界級的「獨角獸」，無不是占盡了共享經濟的先機。

物聯網+自動駕駛+共享經濟完美結合和高度發展後，關於生產汽車所占用的各種資源(鋼材、油漆、塑料、電池等)和汽車在使用中要耗用的資源(停車場、電力)等將被極大的降低，絕大多數居民將不再需要「擁有」汽車，而是乘坐出行服務運營商的自動駕駛電動汽車，並為每次服務付費。

普華永道曾預測，未來全球道路上只需要目前1%數量的汽車，可以想象市值萬億的汽車銷售，千億的汽車保險、汽車金融、停車場以及汽車後市場的規模將被徹底洗牌！怪不得互聯網思想家Jeremy Rafkin在他的著作《零邊際成本社會》一書中多次談到，物聯網和共享經濟等新科技將極大地降低商品的邊際成本，並改變資本主義的經濟形態。

面對未來這種可能的巨變，汽車公司其實早幾年已經在開始積極響應了，現在哪個OEM還在聲稱自己是一個汽車生產商，而不是宣傳自己是一個服務商或科技公司呢？

小結

以新能源、物聯網、人工智能、雲計算、共享等為代表的新技術，將極大的提高汽車行業的生產力，提升資源利用率，優化生產關系，並減少環境負擔。這也是為什麽國家層面能將「智能網聯」汽車作為重要的發展戰略的原因。

「科學技術是第一生產力」，這句話在當前的21世紀不但沒有被弱化，反而更顯其意義了。未來的汽車將越來越趨於「標準化」--- 標準化的車身材料、標準化的「三電」(電機、電控、電池)但汽車的感官系統(及各種傳感器)和車載大腦(車載電子和感知、分析、決策系統)以及雲端大腦，(以及後台「雲端」信息內容服務、眾包高精度地圖更新、車輛調度、大數據分析及變現等)將會成為整車的核心競爭力。

不遠的將來，大部分OEM都會向蘋果一樣，將大部分生產任務代工出去，而加大自己對「科技與軟件」方面的投入，來獲得競爭優勢。如：戴姆勒已在全球建立了多個Tech Hub，以加快對各種新技術的商業化，在全球科技中心的矽谷，除了老牌IT巨頭外，越來越多的汽車公司都想在這裏拿到一個門牌號。這也是近年來，「軟件定義汽車」(Software Defined Vehicle)的概念越來越流行。數字革命讓Kodak和Nokia手機轟然倒下一幕的硝煙似乎還未完全散去，如今的汽車巨頭們似乎對這新一輪技浪潮的來臨看上去還是比較積極和敬畏的。

「未來已來，只是尚未流行」，過去10年，新科技在汽車圈內開始萌芽和生長，再過10年，這些科技必將對汽車行業乃至全社會產生更加深遠的影響。我們正處於人類社會發展最迅速的時期，作為科技最密集的產業之一，在汽車圈裏面廣大朋友想想是不是有一些興奮呢？

來源：界面 文/羅超

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