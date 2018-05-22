北京黃金5億信託貸款違約 中青旅回應與所涉公司不存在股權關系

據每經獲悉，中國青旅實業發展有限責任公司旗下子公司北京黃金交易中心有限公司5億信託貸款構成實質違約。該信託計劃為中信信託於2017年5月4日設立的“中信•長天2號北京黃金貸款集合資金信託計劃”，用於向北京黃金發放合計不超過10億元信託貸款，為擔保信託貸款償還義務，中青旅實業提供無限連帶責任保證擔保。

目前，中信信託已向北京黃金發放5.45億元的貸款款項，鑒於借款人北京黃金2018年5月4日未能償還到期5億本金及1050.94萬元利息，中信信託宣布信託貸款全部提前到期，併要求保證人立即依據合同約定承擔保證責任。

中信信託在相關報告中指出，盡管中信信託、平安信託在2018年4月中旬起密切關註北京黃金、中青旅實業的相關履約能力和債務償還請款，併多次現場或緻函督促北京黃金、中青旅實業落實還款來源、及時足額還款，2018年5月3日中青旅實業向中信信託、平安信託發送《延期兌付申請函》，稱因其“資金鏈緊張、原計劃的資金籌措方案目前尚未落實”導緻無法按期籌措足額償還到期債務，提出延期兌付申請，併承諾於2018年7月4日前償付其下屬子公司北京黃金對中信信託的欠款債務。

不過，5月22日最新消息，中青旅回應公眾號“債市觀察”發錶題為《獨家|中青旅實業爆雷!旗下子公司5億信託實質違約!》的微信文，錶示該文所涉公司及其所屬公司與中青旅不存在任何股權關系。

來源：每日經濟新聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)