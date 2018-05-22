丹東深夜宣布加強房地產控管 外地戶籍5年限售

據《中新經緯》報導，中國遼寧省丹東市人民政府 21 日深夜緊急推出新政策，針對非本地戶籍人員購房，再推出多項要求，並提出 5 年限售規定。

丹東市以鄰近北韓而知名，距平壤近 160 公里，中國與北韓間的貿易，大多經過丹東。在金正恩提出棄核之後，更帶動「和平紅利」，帶來一波購屋熱潮。

中國國家統計局上周發布 4 月 70 個大中城市商品住宅銷售價格指數，丹東 4 月房價月增 2.0%，居 70 個城市之首。進入 5 月之後，據丹東市住建委的網簽數據，丹東新區商品房均價的波動範圍總體保持在每平方米人民幣 4800-5100 元，與 4 月末相比漲幅 20% 左右，個別江景熱銷樓盤漲幅 30% 左右。

丹東市因此決定將原本的調控措施繼續升級，印發《關於堅決遏制投機炒房維護房地產市場秩序有關工作的通知》，規定本地無企業、無工作的人員，在限制區域內購買新建商品住房，自簽訂商品房買賣合同備案滿 5 年，並取得不動產權證書後，方可上市交易。

此外，對非本地戶籍人員中，且在本地無企業、無工作的人員在限制區域內購買新建商品住房申請商業個人住房貸款的，第一套房貸款首付比例提高到 50% 以上，第二套房貸首付比例提高到 60% 以上，貸款利率上浮 20% 以上。