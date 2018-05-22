潤泰材攻離岸風電力拚國際認證 股價直奔漲停表態

潤泰材 (8463-TW) 進軍離岸風電領域，所開發離岸風電基座水下灌漿材料已在進行國際認證中，可望在 2 年內成為全球第 3 家、亞洲第 1 家供應商，風電題村加上基本面穩定成長，激勵今 (22) 日股價開高直奔漲停 24.4 元鎖住。

潤泰材看好離岸風電未來發展商機，加入台船 (2208-TW)、比利時海工大廠 GeoSea 組成的團隊，且積極開發離岸風電基座水下灌漿材料，已將風電基座砂漿送交挪威專門從事海事認證的 DNV 集團認證中，預計最快 6 月到 1 年半可以完成程序，力拚成為德國巴斯夫、丹麥 Densit 之外，全球第 3 家供應商。

潤泰材指出，預期今年水泥產能將維持現有水準，需求面因經濟成長率將上調，加上政府前瞻基礎建設加持，帶動對水泥的需求增加，預估前瞻計劃期間每年約可增加 180-200 萬公噸水泥需求，未來 5 年水泥需求將呈現正成長；預期今年水泥、爐石粉銷量目標為 63-71 萬公噸，建材銷量為 25-27 萬公噸。

潤泰材表示，今年預拌砂漿（美特耐）市場展望維持正面成長，預估年銷售量可達 27 萬公噸，在室內裝修設計工程市場方面，從去年全台灣房地產成交量年增 7% 來看，豪宅市場的交易量有逐步從谷底復甦跡象，大台中地區受到中科擴廠及捷運綠線試營運激勵，房地產前景看俏。

潤泰材今年股價在 18 元附近起漲，4 月底曾衝達 28.75 元，短線漲幅近 6 成，之後股價下滑，近日則是沿著 5 日線整理，今日在題材激勵下攻上漲停，盤中漲停價買單逾千張。