國巨1個月內2度停牌 資金湧進被動族群 族群股價全面噴出

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在短短 1 個月之內 2 度停牌，儘管停牌目的外界仍多揣測，不過市場看好被動市況的態度未改，資金今 (22) 日持續流入被動族群，尤其同屬國巨集團的奇力新 (2456-TW) 更是大漲 8%，華新科 (2492-TW)、美磊 (3068-TW)、光頡 (3624-TW) 等也漲逾 4%。

國巨今日停牌原因外界多所揣測，法人猜測可能併購標的包含佳邦 (6284-TW)，或併購天線廠，方向還是不脫併購，顯示外界一致認為，國巨將持續擴大版圖。

同屬國巨集團的奇力新，今天則是成國巨停牌的受惠者，盤中股價一度衝高到 128.5 元，續創歷史新高，法人指出，因為奇力新與國巨都是同集團，國巨的壯大，對於奇力新營運絕對有加分作用，另外奇力新也將現金減資 30%，縮小股本，有利於每股稅後純益的提升。

另外被動二哥華新科也成為國巨停牌後資金加碼個股，今天股價續衝到 337 元，也刷新 2000 年的高點 328 元，再創歷史新高。法人指出，華新科產品報價持續跟著國巨調漲，因此今年第 1 季單季每股稅後純益達 2.71 元，也創下單季新高，預料隨著報價續揚，獲利也可望續增。