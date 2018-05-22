海南吸引總部經濟入島 集中布局海口、三亞

海南啟動百日招商行動，將引進一批實力強、在國際國內具有重要影響力的大型企業，積極參與自貿區(港)建設。

5月20日，海南發布關於促進總部經濟發展的工作意見和海南省總部企業認定管理辦法，分別就發展目標、重點區域、財力保障、扶持政策、招商推介、人才政策、工作機制、政務服務提出了具體意見。據了解，海南將鼓勵跨國企業、國內大型企業集團在海南設立國際總部和區域總部。

就在同一天，海南啟動百日招商行動，將引進一批實力強、在國際國內具有重要影響力的大型企業，積極參與自貿區(港)建設。

海南省副省長彭金輝表示，根據我國其他省市區11個自貿區的經驗，從啟動建設自貿區起，3至5個月的起步階段會掀起一股投資熱潮，是招商引資的黃金時期。這些自貿區的經驗告訴我們，應當牢牢把握這一黃金時期，起好步、打好基礎。

這一招商行動有重點的目標，即以旅遊業、現代服務業、高新技術產業為主導，緊緊圍繞12個重點產業，“五網”基礎設施，鄉村振興戰略，六大專項整治，民生事業等謀劃項目。著力瞄準世界500強、全球行業領軍企業和知名品牌企業，開展點對點招商。力求引進一批符合「多規合一」和「生態環保」要求的項目，重點包括總部企業，中介服務機構，園區開發建設平台和產業項目共四大類。

北京社科院副院長趙弘指出，海南有生態環境良好的優勢，區域位置也比較好。海南如果發展總部經濟，會帶動當地服務業發展，符合開放的發展要求，是一個重要的戰略選擇。「目前海南要盡快解決一些短板問題，比如人才資源缺乏，城市交通擁擠，與國內城市和國際城市航線不足等。」

海南招商重點是什麼？

海南省副省長彭金輝在5月20日的新聞會上指出，此次招商行動，海南將以旅遊業、現代服務業、高新技術產業為主導。關於產業項目，已梳理了包括旅遊業、熱帶高效農業、醫療健康、現代金融業、高新技術、會展、海洋經濟、基礎設施、鄉村振興、生態環保等重點領域的124項招商任務。

上述招商重點中，旅遊業和高效農業等比較容易理解，因為海南是中國唯一大部分面積為熱帶的地區，同時海南被定位為國際旅遊島，所以相應招商促進遊艇旅遊產業發展，開通跨國郵輪旅遊航線，支持郵輪產業發展，發展賽馬運動，都在意料之中。

彭金輝指出，招商引資工作最難也是最重要的環節是項目落地，下一步將從加強統籌協調和改善營商環境等來解決項目落地難、開工建設難的問題，確保招商引資工作取得應有成效。

對重點企業和重大項目的落地，將建立省領導負責制，由各位省委、省政府領導牽頭推進，保證項目落地。同時要改善營商環境，從項目洽談、註冊落地、開工建設、竣工驗收、投產運營等環節，為企業提供全程服務，解決項目推進過程中存在的各種問題。要對標國際標準，加快構建與國際規則接軌的體制機制。

21世紀經濟報道記者了解到，本次招商提出要引進中介服務機構和園區開發公司。這包括支持引進規劃、建築設計、法律、會計、知識產權、醫療健康、廣告、影視、會展、咨詢、培訓、檢測認證等國際知名專業服務機構。為此，還會引進產業項目。開展精準招商，引進一批熱帶農業、旅遊業、現代服務業和高新技術產業項目。

目前，海南投資額比較低。2017年，海南的固定資產投資額僅4100多億元，只有河南、山東、江蘇的1/10甚至更低。但是，海南作為中國首個獲準探索自由貿易港建設的省份，發展潛力巨大。

對此，海南大學經濟與管理學院副院長李世傑指出，強調營商環境改善非常重要。“只有環境改善了，海南通過探索自由貿易港建設，才可以將很多企業吸引進來。”

發展總部經濟仍需補短板

海南本次同時發布了關於促進總部經濟發展的工作意見和海南省總部企業認定管理辦法。

海南發展總部經濟主要有三個方向，一是引進跨國企業，國內大型企業集團等總部企業在海南省落戶、聚集和發展。二是鼓勵海南省現有總部企業做大、做強、做優。三是培育海南省現有企業發展升級為總部企業。同時還將引進境內外知名的會計、法律、管理咨詢培訓等專業服務機構，為總部企業提供服務。

海南提出，將總部經濟重點發展區域集中布局在海口市和三亞市，對將總部放在海南的企業給予支持。對新引進總部企業地方財力貢獻和現有總部企業新增地方財力貢獻的省級財政留成部分，按照「前三年100%、後兩年50%」獎勵海口市、三亞市，由兩市用於發展總部經濟。

趙弘認為，發展總部經濟等於是聚集全球高端資源，這方面海南要加快「補短板」，比如城市交通不暢，飛往國內外城市的航班不多等。「海南最好要建設多個中心，優化好空間格局，避免城市病出現。」

此外，海南也啟動了「百萬人才進海南」的行動計劃，這也需要進一步做好配套措施。

中國科技發展戰略研究院研究員趙剛認為，一個地方人才是否願意在當地發展，核心還是要有良好的科研環境，比如有無人才發揮作用的研發平台。「海南需要集中力量在少數產業，避免目標分散，從而取得經濟和社會發展的良好成績。」

21世紀經濟報道 編輯：陳潔

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