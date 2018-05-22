赤字高漲 高盛：美國政府財政展望「很不好」

高盛發表報告認為，美國的財政狀況「很不好」，可能在下次發生經濟衰退時對經濟安全構成威脅。

根據高盛首席經濟學者 Jan Hatzius 預測，到 2021 年，聯邦赤字將從占國內生產總值 (GDP) 4.1% 的 8250 億美元成長到占 GDP 5.5% 的 1.25 兆美元。到 2028 年，預計這個數字將擴大到 2.05 兆美元，占 GDP 的 7%。

Jan Hatzius 指出，「日益擴大的赤字和債務水平可能會對推升利率，進一步擴大赤字。」「儘管美國不會面臨借貸或償還能力的風險，但在持續性債務成為主要障礙前，債務水平上升可能會產生三個後果。」

美國國會在 12 月通過減稅政策，2 月達成為期 2 年的預算協議，並在 3 月推出了大規模支出法案，推動政府在國內和軍事項目上的支出。

有鑑於政府大幅開支和較輕的稅務負擔，美國國會預算辦公室 (CBO) 在 4 月預計，如果國會延長減稅規定，債務可能在 10 年內等同於 GDP，這是二戰以來未見的水平。

美國國會預算辦公室 (CBO) (圖: AFP)

CBO 表示，2018 年經濟成長率應該會突破 3% 以上，這得益於刺激措施，但成長速度可能會十分短暫，公眾持有的債務將在 2028 年底之前飆升至 28.7 兆美元。

如果此時短期內出現經濟下滑，這可能會給國會造成不穩定的局面，Hatzius 表示，讓國會無法提供額外的財政刺激。

Hatzius 說：「鑑於巨額預算赤字已出現，國會可能會在下次經濟低迷時批准財政刺激措施。」「雖然預計下次經濟衰退會出現財政政策進一步放鬆，但這很可能會比過去幾次經濟衰退時期的效果更差。」

但即使債務和赤字水平不能阻止國會在下次經濟衰退時提出反周期性財政刺激措施，高盛團隊解釋說，穩定債務水平的政治意圖可能會阻止下次經濟復甦的成長。

「目前的財政擴張在某種程度上必須在 2020 年前回歸中性，甚至還需緊縮，因而可能會限制經濟成長。」Hatzius 寫道。

最後，他解釋說，不管現在的擴張持續多久，赤字和債務的增加自然會對利率造成上漲壓力，進一步擴大赤字。

據高盛估計，預算赤字每增加 1 個百分點，將使經濟處於或超過充分就業的 10 年期國債殖利率上調約 20 個基點，因為它似乎目前就是如此。

「雙邊發展都明顯有可能出現驚喜，但我們認為風險比較會出現在預算赤字方向。」他總結指出，「雖然預計國會最終將解決預算缺口擴大問題，但它似乎很可能會比預期的時間更長。