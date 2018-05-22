美中貿易談判最大突破點：美能源產品增加出口至中國

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周一 (21 日) 表示，能源將在川普政府與中國貿易談判的突破中發揮重要作用。

在中國同意購買更多美國商品後，美國和中國的貿易談判代表同意擱置相互威脅的關稅。雙方合意朝川普總統的主要目標之一邁進：減少美中貿易逆差。

可以肯定的是，一些經濟學家指出，從北京吸納進口的態度到美國農民和製造商全力生產的能力，向中國增加出口面臨挑戰。

然而，石油和天然氣生產是美國經濟確實蓬勃發展的一個領域。與此同時，中國作為全球經濟的引擎，隨著越來越多的駕駛人上路，政府又尋求透過使用清潔燃燒的天然氣產生更多的電力，中國渴望獲得更多的化石燃料。

梅努欽指出，「在能源方面，美國成為中國主要的能源供應商是一個巨大的機遇。」「他們對我們的頁岩和液態天然氣有著難以置信的需求量。」

他說，「我們可以輕鬆出口約 400 或 500 億美元的能源，如果我們能夠透過基礎設施生產和輸送更多的產品，他們甚至可以負擔更多的能源。」

這將是一個雄心勃勃的目標。據《路透社》報導，截至 2017 年，美國對中國的石油和天然氣出口總值為 43 億美元。

自從歐巴馬政府與國會妥協解除對原油 40 年出口禁令以來，美國已經與中國進行了貿易往來。中國已成為美國最大的石油採購國之一。

油輪跟踪公司 ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 說，「隨著美國原油出口貿易的發展，大型油輪的裝載量呈成長趨勢，因此隨便哪個月的出口總量占比都在 40-50% 左右，其中絕大多數都是運往中國。」

梅努欽提及的頁岩油是採用先進技術提取，從德州西部、阿巴拉契亞山區和北達科他州等地的嚴密岩層裂解釋出石油和天然氣。

根據政府的初步數據，來自頁岩油田的石油產量很快將預計每天增加 700 萬桶以上，並將總產量提高至每天約 1070 萬桶。美國能源信息署 (EIA) 計畫明年美國將平均每天平均生產 1190 萬桶，超過俄羅斯成為全球最大產油國。

德州西部的石油生產熱潮造成該地區的生產瓶頸，導致區域性油價下跌，因為鑽井商難以將其產品推向市場。因此，這種石油現在與國際基準布侖特原油相比折價空間大，這使其對國外買家具有吸引力。

Matt Smith 說，「如果布侖特原油價格為 80 美元，而當 WTI 的價格比它少上 20 美元時，這只會刺激更多美國原油出口以及大型油輪前往亞洲的趨勢增加，以及特別是中國。」