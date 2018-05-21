原油上漲的贏家與輸家：能源銀行股走高 航空消費股受挫

在這一輪油價上漲中，布油此前已經突破了 80 美元，美油期貨也逼近 72 美元。

「油價能升至 90 美元」，「100 美元可期」，分析師對後市的展望有著程度不一的樂觀。但可以確定的是，油價的上漲顯著改變了全球的資產動向。

當然不是所有人都受益於油價上漲。原油的消費者被迫擴大開支，不過消費者至少可以從股市里挽回一些損失，但要小心避開一些下遊行業；並非所有的產油商都是受益者，伊朗和委內瑞拉就要承受經濟危機的壓力。

具體來看，原油生產商當然是最大的贏家，OPEC、俄羅斯和美國的產油商終於可以享受高油價帶來的福利。沙烏地阿拉伯阿拉伯的預算赤字有望大幅減少，2016 年，沙烏地阿拉伯的 GDP 中赤字規模高達 12.8%，這一比重今年預計能降至 7%。

得益於油價上漲帶來的營收擴大，加上全球經濟仍然在復甦（儘管可能已經接近尾聲）支撐需求，各國能源股均有望表現不凡。

數據來源：S&P Dow Jones Indices，華爾街見聞製圖

隨著油價上漲，歐美股市的能源股指數（標普 500 能源指數、MSCI 歐洲能源指數），3 月至今均漲約 15%。英國石油公司 CFO 此前暗示，年內有望上調分紅規模，為 2014 年油價暴跌來首次。

還有一個可能受益的行業——銀行。油價上漲，石油和天然氣公司的違約風險大幅下降，而多數銀行都和油氣企業有密切關係，油價上漲最終改善了銀行的信貸質量。

若論油價上漲的輸家，航空、航運這兩個石油需求旺盛的行業，受到的成本影響自然最大。美國航空集團（American Airlines）3 月以來已經下跌超過 20%。

消費板塊也會受到一定的負面影響。航運承載了全球約九成的貿易，成本上漲傷及航運企業本身，也會對承運的商品價格構成漲價壓力，進一步傳導到通膨。

對於消費者來說，油價上漲意味著擁有汽車的成本也會上升。另外，石油產業的下游產品也會被迫提高成本，橡膠就是其中之一——橡膠的主要原料是丁二烯，丁二烯是石油的副產品。

而追溯這一輪油價上漲的本質，引燃行情的導火索是美國制裁伊朗、委內瑞拉產量銳減。所以即使同在產油國行列，伊朗和委內瑞拉的國內經濟都面臨重大危機。