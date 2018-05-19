原油多頭注意！布油期貨近八個月來首現升水

近期油價走勢成為市場關注焦點。美國退出伊朗限核協議並恢復對伊朗制裁、委內瑞拉油產銳減、OPEC 和俄羅斯帶頭減產初見成效等多重因素，令布蘭特油價今年以來累漲近 20%。

布蘭特原油期貨本周即將實現連續六周周線走陽，本周四一度突破 80 美元 / 桶關鍵整數位，創 2014 年 11 月以來首次。美油 WTI 也即將實現連續三周累漲，價格接近三年半高位。

但金融部落格 Zerohedge 等媒體發現，油價多頭現在不能高枕無憂，原油市場正在閃現短期內超供的警示信號。洲際交易所 ICE 的期單數據顯示，布蘭特即月期貨（7 月合約）和下一個月期貨（8 月）的價差已經進入了期貨升水區間（contango）。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

分析指出，這是 2017 年 9 月以來，布蘭特原油期貨合約首次出現這種現象，代表短期內的原油實際供應大漲，從而壓低了即將交割的合約價格，對市場傳達出了「超供」的信號。而在去年中旬以來，原油期市是現貨升水的局面，對即月交割期貨的需求量大於遠月期貨，推漲現價。

花旗集團分析師 Chris Main 指出，布蘭特原油首現「期貨升水」，部分由於未來幾個月會有更便宜的美國 WTI 原油流入跨大西洋市場，同時亞洲傳統買家對布蘭特原油的需求減弱。一位負責實物交割的匿名交易員表示，目前煉油商手上有很多原油，在歐洲西北部、加勒比海、中國和西非地區存在不少沒有賣出去的油輪。

機構 Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 也對彭博社表示，實物交割的原油交易員已在過去數周猜測，疲軟的現貨市場需求是否會令衍生品期貨價格下跌。如果再算上煉油廠檢修等季節因素，相當一部分的原油實物還沒有找到買家，迅速創造一個超供的局面。

投行巴克萊在本周研報中，小幅將對今年布蘭特的油價預期從 63 美元上調至 70 美元 / 桶，將 2019 年的布蘭特油價預期從 60 美元上調至 65 美元 / 桶，但都大幅小於當前的價格。

其分析師 Michael Cohen 認為，一些指標已經展現了油價走弱的信號，例如布蘭特的水平價差（time-spread）和差價合約（CFD）都已大幅走低，ICE 汽油期貨的水平價差也在回落。因此巴克萊預計，今明兩年的油價將迎來一個穩定的回調（或稱修復）。

不過 ICE 布蘭特原油期貨合約從 8 月起還是呈現現貨升水（backwardation）的現象，遠月的期貨合約價格低於近月合約。這其實不能叫做「正向市場」，華爾街見聞曾援引高盛研報提到，這也許是 OPEC 聯手俄羅斯限制產量的最終目的，即實現原油價格的現貨升水。

（上圖來自 ICE 布蘭特原油期貨數據）

因為這既可以保障未來的石油收入穩定且不斷增長，也可以藉此限制美國頁岩油產商對股權和債權資本市場的吸引能力，從而達到從根本上抑制美國油產的目的：

OPEC 和俄羅斯需要完成整套三個步驟：首先是持續減產，直到 OECD 原油庫存回歸五年均值的正常水平；第二是持續地表達未來增產願景，以壓低遠期油價；第三是逐步復甦產量來搶占市場市佔率，但前提是保證全球原油庫存穩定、現貨升水持續發生。

最新消息顯示，位於巴黎的國際能源署（IEA）在本周發布的研報中指出，經合組織 OECD 地區的商用原油庫存量已跌至三年最低，並在 2014 年首次跌破了五年均值，基本實現了 OPEC 減產目標。周四沙烏地阿拉伯能源部長對大客戶印度承諾，全球會有充足的原油供給，沙烏地阿拉伯不會一味追求油價走高。

雖然高盛認為，歐佩克與華爾街操縱油價的「驚天陽謀」存在一個致命問題，即 OECD 地區原油庫降至五年均值後，2018 下半年恐怕原油會重回超供格局，否則無法遏制住美國頁岩油產量瘋狂復甦的勢頭。但從上述數據與主要產油國的表態可見，歐佩克的「驚天陽謀」仍在逐步按照計劃實施的過程中。

『新聞來源／華爾街見聞』