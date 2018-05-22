中美貿易戰喊停 人民幣中間價22日報6.3799

新浪財經訊 5 月 22 日，人民幣中間價報 6.3799，上一交易日中間價報 6.3852。

貿易局勢緩解美元多頭大舒一口氣

美元指數日內一度衝破 94 關口，兌一攬子貨幣週一升至五個月高位，因美國和中國就貿易關稅休戰的消息，促使投資者縮減美元空頭倉位。投資者自去年 7 月以來做空美元，但美元指數自 2 月中以來反彈了近 7%。整體上穩固的美國經濟數據，支撐美聯儲今年收緊政策的立場，是支撐美元的主要因素。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）週日表示，特朗普政府將 “擱置貿易戰爭”，並推遲對中國進口商品加徵關稅。受努欽這句話的影響，市場風險情緒抬頭。據報導，在上週末的貿易談判結束時，北京方面同意購買更多的美國商品，以幫助削減赤字，但沒有同意美國設定的 2000 億美元的具體目標。據估計，中國每年對美國的貿易順差為 3750 億美元。

本周美元的走勢將取決於美聯儲，因數位聯儲官員將發表講話，美聯儲主席鮑威爾將北京時間週五 21：20 就金融穩定和透明度發表講話。

新興市場資金外流不具備持續性

此次資金外流明顯主要是一些經濟體量相對較小、且本國貨幣與美元關聯度較高的前沿市場，例如阿根廷、土耳其和墨西哥等。特別是阿根廷，其在本世紀之前一直執行盯住美元的聯繫匯率制度，即與中國香港貨幣制度相似的貨幣局製度。 5 月份，阿根廷比索對美元匯率大幅貶值，曾創下一天之內就暴跌 8.5% 的紀錄，成為近兩年半來的最大跌幅。

其它大型新興經濟體儘管也出現投資者擔憂情緒升溫，資金外流現象，但金額以及相對比例遠不如阿根廷高，直接受到美元升值的影響也比較小。

近期新興市場出現持續八週的資金外流，引發市場關注，但這種持續外流趨勢終於在上週終止。資金流向監測機構 EPFR 數據顯示，上週新興市場股票、債券以及貨幣基金均出現溫和的資金淨流入。實際上，這種資金轉向並不令市場意外，因為不論從內因還是外因來看，新興市場資金外流均不具備持續性。