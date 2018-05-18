〈每日外資外匯觀點〉美元兌日圓年底上看115、提防歐元多倉進一步出脫

10 年期美債殖利率站上 3.1%，再次創下近 7 年來新高，帶動美元指數上漲突破 93.4，同時推升美元兌日圓漲至四個月高點。

德國商銀：美元兌日圓年底上看 115

德國商業銀行 (Commerzbank) 認為，日本央行在可預見的未來不會改變其貨幣政策，美元兌日圓將有望升值，年底目標價上看 115。

大華銀行認為，雖然美元走勢看來頗具支撐，但上漲動力零星，預計漲勢將削弱放緩和削弱，但突破 109.65 後，將進一步走強至 111.00。

丹斯克銀行的分析師指出，美國固定收益市場的拋售可能仍然是美元兌日圓的關鍵驅動因素，而美債殖率曲線扁平，外匯對沖成本上漲，對於日圓投資人來說依然是一個挑戰，只要美國利率波動率不上升，中性投機性日圓部位與 10 年期美債殖利率上漲將是近期美元兌日圓的支撐力量。

丹斯克銀行並將美元兌日圓 1 個月目標價由 107 調高至 109，3 個月的目標價調高由 108 調高至 110。

美元兌日圓挑戰 111。

三菱 UFJ 銀行駐東京的全球市場研究主管 Minori Uchida 表示，美債殖利率上升可能會衝擊美國的經濟數據，進一步促使川普保護主義論調高漲，預計美元將會減弱，回吐近期的強勢。

美銀美林 Vadim Iaralov 和 Alice Leng 策略師則認為，鑑於美元近期的強勢表現，一旦回跌跌，將是買進美元的機會。

美元指數突破 93.4。

大和：提防歐元多頭部位進一步出脫

BNY Mellon 指出，市場對歐元 6 個月及 12 個月隱含波動率的反應仍然溫和，證明市場對於歐元下跌仍未做好充分準備。

大和證券資深外匯策略師 Yukio Ishizuki 預計義大利政治形勢造成的影響可能得到良好控制，歐元看來可能將進一步下跌，目前看來投資人似乎還想出脫更多的歐元多頭部位。