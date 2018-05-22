台股盤中─台積電、被動元件領軍 衝破11000點關卡後拉回整理

美股昨 (21) 日收漲近 300 點，台股今 (22) 日在台積電、被動元件領軍下，指數衝破 11000 點關卡後賣壓出籠，11000 點得而復失，指數於 10900 至 11000 點區間整理。法人表示，美中貿易戰停火，激勵國際股市反彈，台股上檔壓力大，惟量能需溫和放大，才有機會穩步上攻，估短線仍處震盪整理格局。

蘋概三雄今日漲跌互見，台積電以 230 元開高走高，漲幅近 1%；鴻海則以 85.1 元開高後翻黑，跌幅近 1%；大立光同樣走弱，跌幅近 1%，最低價落在 3970 元。

觀察盤面個股表現，國巨今日二度申請停牌，市場傳將再發動併購，此消息激勵被動元件族群齊揚，華新科上漲逾 9%，日電貿、美磊、奇力新漲逾 7%，大毅、禾伸堂、信昌電則漲逾 4%。

廣達繼傳出與蘋果聯手打造擴增實境 (AR) 後，據外媒報導， Google 正在研發一款代號為 A65 的獨立式 AR 頭戴裝置，目前仍處於早期研發階段，後續有望也由廣達代工生產，此消息激勵廣達今日開高走高，股價上漲近 4%，最高價落在 55.4 元。

法人表示，觀察台股基本面，供需狀況較佳造成價格走揚的零組件以及原物料的相關產業，包括電子產業的被動元件、矽晶圓、DRAM，以及傳統產業的水泥等，第 1 季財報獲利相較於去年同期出現大幅增長，且 4 月營收部分也持續看到增長動能。

展望後市，進入電子產業備貨旺季，估計預期整體科技業營收動能，將逐漸往上，短期供需緊俏的零組件仍未看到紓解，相關產業仍值得持續關注，建議投資上可留意塑化、電子零組件與高現金殖利率個股等。