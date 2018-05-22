

◆盤勢分析

1. 因中美貿易戰疑雲散去，美股普遍上揚，四大指數漲幅介於 0.54%~1.21%。在個股方面，美光上漲 3.91%、特斯拉上漲 2.77%、台積電 ADR 上漲 2.73%、intel 上漲 1.53%、蘋果上漲 0.71%；較值得注意的是美光宣布 100 億元美元的股票回購，盤後漲幅超過 3%。

2. 上周五美股四大指數走勢疲弱，但中美貿易傳出止戰的利多，激勵周一亞股晨間普遍上陽。台股早盤跳空高開，隨即震盪走高，重新站回五日線之上，權值股普遍轉強。最終指數上漲 135.36 點，收在 10,966.2 點，上漲 1.25%，成交量微縮至 1,255.00 億元；OTC 指數上漲 0.72%，收在 153.12 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近日台股橫盤震盪，各天期均線轉為多頭排列，短線醞釀挑戰 11000 點整數關卡。

(2) 量能：周一指數收長紅 K 棒，後續上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉，MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.85 億元；外資 + 30.87 億元、投信 - 3.74 億元、自營 + 5.72 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概股：國際盤勢逐漸轉穩，股價跌深的蘋概股 4943 康控 - KY，公司調高全年業績的目標，周一早盤快速拉升至漲停，2330 台積電、2474 可成、6153 嘉聯益盤中漲幅超過 2.5%。

(2) 被動元件：2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅、2456 奇力新，延續上周五漲勢，周一股價強勢上漲。

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(3)CD-R：全球第三大光碟廠印度 MBI 宣布破產，光碟片產業秩序重整，帶動 2018 年光碟片價格彈升，產業龍頭 2349 錸德接獲日本 Japan Disc 與 Panasonic 訂單股價快速拉升，連動 2323 中環同創波段新高；子公司 3050 鈺德股價轉強。

5. 非電子類股

(1) 壽險、金控：六月份 FED 升息在即，帶動金融相關族群，2823 中壽盤中緩步上揚；2886 兆豐金、2801 彰銀、2881 富邦金、2883 開發金再創波段新高。

(2) 化工：鋰電池材料大廠 4721 美琪瑪、4739 康普 4 月營收表現亮眼，配合近期將陸續招開法說，周一股價轉強，漲幅超過 4%。此外，4725 信昌化受惠產能利用率提升，4 月單月獲利 0.45 元呈現大幅跳升，股價連續第二天跳空漲停。

6. 重點訊息：

(1)4 月外銷淡季不淡，經濟部統計處發佈 4 月份外銷訂單，延續正成長。金額達 391.1 億美元，創歷年同月新高，年增 9.8％，連兩個月正成長。各類貨品中，電子產品、機械、基本金屬、塑橡膠、化學品都維持正成長，且都是雙位數成長，電子產品和機械接單都創下歷年 4 月新高；惟資通信、光學器材仍呈現衰退，兩者皆是連 3 個月負成長。

(2)被動元件龍頭廠 2327 國巨 再度向證交所申請停牌，預計今 (22) 日將暫停交易，這也是國巨繼 4 月 27 日暫停交易後，1 個月內第 2 度申請停牌，市場揣測，國巨應該還是會再宣布併購案，預料對象仍將是車用領域相關被動廠。

