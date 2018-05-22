【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

道瓊工業指數上漲 298 點，指數重回 25 000 點之上，而中小型的羅素 2000 指數，則是繼續創歷史新高，由於中美之間的貿易談判，得到新的進展，川普也同意推延對中國的關稅，等待中美之間的貿易細節出爐。中國同意持續購買美國商品，來縮小兩國之間的貿易逆差，不過對於美國的目標 2000 億則是持保守的態度。

#台股盤前重點

昨天台股上漲百點之餘，不過量能尚未進一步放大，從買盤來看，低基期的蘋概股出現做線買盤，塑化類股則是高檔震盪換手。而法人主要動向除了被動元件之外，光學類股有群起向上的跡象。原則上，漲價題材是後續股市上漲的主要動能，族群也會進一步擴大，周三之後行情將會更加明朗。

#均線扣抵推算法「法人動向」

1305 華夏、1309 台達化、1310 台苯、1312 國喬、1476 儒鴻、1605 華新、1710 東聯、2376 技嘉、2456 奇力新、2915 潤泰全、3029 零壹、3050 鈺德、3068 美磊、3406 玉晶光、4107 邦特、4739 康普、4939 亞電、5289 宜鼎、5443 均豪、6153 嘉聯益、8112 至上、8406 金可 - KY

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

