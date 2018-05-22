【大慶證券】投顧盤前－蓄勢挑戰11000點  補量1500億元是關鍵



◆盤勢分析

股四大指數昨晚如市場預期上揚，不過當中僅道瓊大漲 298 點，漲幅逾 1.21 最多，那斯達克與標普指數漲幅約在 0.5-0.7%，費半指數則上漲 1%，整體漲勢不如預期。由於美、中兩國已經同意擱置貿易戰，並且將持續對相關議題協商，對於股市來說為短線利多，而美元指數昨晚一度大漲，然尾盤反轉走跌，由於先前強勢的美元以及維持在 3% 以上的美國 10 年期公債殖利率讓市場對於未來的不確定性擔憂，在貿易戰結束後，研判美元短線有機會拉回修正，而美債殖利率也將走跌，至於美股，在不確定因素釐清後，研判震盪後多頭走勢不變。

美中貿易停戰消息一出，讓昨日的亞股應聲走揚，包括日、韓、港、陸股市都以上漲來作回應，由於先前影響亞股的就在於相關貿易戰的變數，如今在變數消除後，對於亞股來說將可正向看待，尤其時間接近 6 月，在 A 股即將入摩的期待下，中國股市能否於 5 月下旬演出絕地反攻的走勢，也將牽動未來亞股的表現。

台股昨日隨亞股開高，擺脫先前貿易戰的陰霾，指數收盤大漲 135 點來到 10966 點，短線已經逼近 11000 點關卡，不過量能僅有 1254 億元，顯見市場追價意願仍稍嫌不足，由於目前大盤技術面已經站上所有均線，加上月、季線轉上揚，下檔支撐逐步轉強，短線只要外資買盤能開始擴大，指數有望再度挑戰 11000 點以上反壓，然量能需放大到 1500 億元以上，大盤才會站穩在 11000 點。從盤面來看，昨日大型電子權值股包括台積電、鴻海、日月光等都有所表現，而傳產以水泥、塑化、中概股相對強勢，金融也有國泰、富邦金等輪動，加上外資現貨買超 29 億元，顯示外資短線買盤有開始歸隊的跡象，而中小型股以原主流被動元件加上跌深的蘋概股、3D 感測、二線光學鏡頭等相對強勢，尤其被動元件在短線釐清消息面的利空後，若可再創高點對於其他中小型股將有激勵的作用，其他包括矽晶圓、電動車供應鏈等族群，未來也都有輪動表現的空間。

