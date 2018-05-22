盤前財經大事搶先讀2018年5月22日

今日操盤前瞻

央行公布 4 月外匯市場交易

主記總處公布 4 月失業率

川普與文在寅會面

法說會：廣達、上緯控股、力達 - KY、中磊、迅得、富喬、崇友

股東會：皇普、聯亞

增資股上市：群電、鈺邦

國巨明再停牌一個月內第 2 次 市場傳將再啟併購

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 再度向證交所申請停牌，預計今 (22) 日將暫停交易，這也是國巨繼 4 月 27 日暫停交易後，1 個月內第 2 度申請停牌，市場揣測，國巨應該還是會再宣布併購案，預料對象仍將是車用領域相關被動廠。閱讀全文...

美國財長堅稱 在對中國貿易問題上 白宮意見一致

美國財政部長梅努欽週一堅稱，在週末同意不對中國商品提高關稅後，白宮依舊是團結一致。在週末發表的聯合聲明中，中美雙方說，中國同意購買更多美國農產品與能源產品。中國並同意不再調查美國高樑進口涉及傾銷。閱讀全文...

〈新台幣創今年新低〉持續走貶有助代工廠 Q2 業外表現 和碩、仁寶匯損有望回沖

新台幣昨 (21) 日收盤達 29.99 元，寫下今年新低，第二季匯率以今日收盤價 29.99 元估算，貶值幅度已達 3%，儘管距離季底仍有段時間，不過法人看好，新台幣持續走貶，各大代工廠業外收益表現看俏，第 1 季受到新台幣升值造成匯損的廠商，將有回沖機會。閱讀全文...

鴻海續深耕 NOKIA 品牌 旗下富智康砸 18 億元取得 HMD 可轉換優先股

鴻海 (2317-TW) 為深耕 NOKIA 品牌，將由旗下子公司富智康 (2038-HK) 之子公司 Wonderful Stars 斥資 6199.98 萬美元 (約新台幣 18.6 億元) 取得 HMD global Oy 所發行之 24 萬 4720 股可換股優先股，預計將佔轉換後股權約 6.2%。閱讀全文...

房市景氣回溫 合庫銀今年拚房貸餘額成長 3%

房市溫和回穩，合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀主管表示，今 (2018) 年 3 月底合庫銀房貸餘額 5005 億元，年成長 0.4%，隨著房市回溫，希望全年房貸成長能達到 3% 的目標。閱讀全文...