〈美中貿易休兵〉大行唱好石化石油、港口航運股 大摩審慎看待油輪股

中美貿易暫時休戰，大行紛紛看好石化石油股和港口航運股，但摩根士丹利和花旗對中美貿易相對悲觀，摩根士丹利對油輪股看法審慎。

香港《文匯報》報導，瑞信發表最新報告指，中國料將增加美國包括原油和天然氣在內的能源，以及農產品進口，短期或推升全球能源需求，屆時農產品價格將會走低。

該行預計，中國有機會將由美國進口的金額提升至 2000 億美元，相當於去年中國總進口約 11%，料中國今年起至 2020 年，美國進口產品有望按年增加約 3% 至 4%，以改善中美貿易順差。

瑞信認為中美貿易談判達成共識，中國料將增加美國能源及農產品進口，料有關行業將受惠，看好萬洲國際 (0288-HK) 及多檔石化石油股如中海油 (0883-HK)、中石化煉化 (2386-HK)、中石化冠德 (0934-HK) 等。

萬洲國際獲昨 (21) 日收報港幣 8.82 元，上漲 4.88%，成為表現最佳藍籌。

萬洲國際股價

中金公司則認為，中國增加美國能源和農產品進口，將利多航運需求和港口吞吐量增長，尤其是小型乾散貨船運輸，維持亞洲區域內集運龍頭公司海豐國際 (1308-HK) 及中外運航運 (0368-HK)「推薦」評級，而港口方面看好招商局港口 (0144-HK)、青島港 (6198-HK) 及中遠海運港口 (1199-HK)，又指中美聯合聲明料有助帶動原油及天然氣運輸需求，給予中遠海能 (1138-HK)「中性」評級。

招商局港口昨收報港幣 18.9 元，上漲 3.28%。

招商局港口股價

不過，摩根士丹利則有不同看法，該行認為近日市場對中美貿易爭拗的憂慮減輕，帶動中資航運股股價上升，而該行對不同類型的航運股有不同看法，其中對乾散貨航運股看法保持「正面」，但對集裝箱貨運股看法為「中性」，而油輪股看法為「審慎」。

至於花旗對中美貿易前景看法則相對悲觀，該行認為中美貿易戰風險雖明顯下降，但兩國之間經貿關係仍未解決，料未來仍可能出現摩擦，包括中國的工業政策、技術收購、匯率管理等，亦有可能引起潛在的糾紛。