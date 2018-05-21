〈美中貿易休兵〉中美貿易糾紛暫時休兵 瑞信擔心明年準時重來

明年不見不散嗎？周一不少人鬆了一口氣，但是他們在將來構建經濟模型之時，看來得習慣於加上中美貿易戰這個要素。

在全球最大兩個經濟體同意停止互相加征關稅之後，香港股市和美股期貨大幅走高；但是瑞信集團的分析師們表示，以牙還牙的對抗很可能會成為投資者面對的常態。他們認為，中國和美國之間糾紛和談判的循環，已經成為一年一次的慣例，可以上溯到中國還不是世界貿易組織 (WTO) 成員的 1990 年代。

「任何期望雙方之間的爭端得到根本解決都是不現實的，」 瑞信的中國證券研究部主管陳昌華在給客戶的報告中寫道。「過去幾年中美之間的政治和經濟關係發生了顯著變化。」

不過情況看起來的確沒有幾個月之前那麼激烈，當時的不確定性導致中國股市的表現落在全球末流。摩根士丹利表示，雖然緊張局勢仍可能迅速升級 -- 特別是在涉及智慧財產權之時，但是中美聯合聲明表明雙方願意進行談判。

「美國和中國最終將通過談判達成一項協議，借以逐步地調整貿易關係而不造成混亂，從而限制貿易摩擦對經濟成長的沖擊，」摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在報告中寫道。

雖然法興銀行也對周末的休戰書意味著中美經濟關係發生重大改變心存懷疑，但是該行的分析師承認，局勢緩和短期內可能會有助於市場信心。

「雖然一些更為根本性的差異在很大程度上還沒有得到解決，但貿易緊張局勢現在已經被壓下 -- 對大家都是好消息，」 法興銀行包括 Klaus Baader 在內的分析師和經濟學家周一在報告中寫道。

新聞來源：彭博資訊